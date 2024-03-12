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Украинец побил сразу три рекорда Гиннеса за один день используя свою бороду

Сергей Кущ
12 марта 2024, 13:56
35-летний уроженец Днепра совершил все три силовых подвига в один день.
Украинец побил три рекорда за один день используя свою бороду
Украинец побил три рекорда за один день используя свою бороду / Фото: guinnessworldrecords.com

Спустя всего несколько месяцев после установления двух последних мировых рекордов украинский силач Дмитрий Грунский установил еще три.

35-летний уроженец Днепра совершил все три силовых подвига в один день, используя бороду, шею и зубы, говорится на сайте книги рекордов Гиннеса.

  • Самый тяжелый автомобиль, который он протащил бородой - 2 580 кг
  • Самый тяжелый автомобиль, который тянут за шею - 7 760 кг
  • Наибольшее количество автомобилей, протащенных зубами - 7

Первая попытка Дмитрия протащить автомобиль с помощью бороды была предпринята в 2019 году, но закончилась неудачей после того, как ему вырвали волосы из бороды.

видео дня

В последующие годы он отращивал бороду и экспериментировал с новыми способами ее плетения, чтобы сделать ее как можно более прочной и похожей на веревку.

The Guinness Book of World Records

The Guinness Book of World Records — ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры, пишет Википедия.

Он сумел потянуть микроавтобус весом 2,58 тонны, побив предыдущий рекорд в 1 952 кг, установленный 10 лет назад Антанасом Контримасом из Литвы.

Сделав рывок за бороду, Дмитрий быстро перешел ко второй рекордной попытке за день - потянул за шею 7,7-тонный грузовик.

Лицо Дмитрия покраснело, так как буксировочный трос душил его шею, пока он тянул грузовик, но он смог преодолеть необходимое пятиметровое расстояние и стать первым человеком, которому удалось установить этот рекорд Гиннесса.

Украинец побил 3 рекорда Гиннеса
Украинец побил 3 рекорда Гиннеса / Фото: guinnessworldrecords.com

Также Дмитрий побил свой собственный рекорд по количеству автомобилей, протащенных зубами. Он вытащил семь такси, превзойдя свой предыдущий рекорд в шесть машин.

Он вытянул не только семь машин, но и семь человек, поскольку в каждой машине находился водитель. Несмотря на то, что машины стояли на нейтральной передаче и двигатели были выключены, водители были нужны для того, чтобы машины оставались на прямой.

Украинец побил 3 рекорда Гиннеса
Украинец побил 3 рекорда Гиннеса / Фото: guinnessworldrecords.com

Общий вес машин вместе с водителями составлял 8 784 кг (19 365 фунтов).

Как и в других своих рекордных попытках, Дмитрий должен был протащить автомобили на расстояние не менее пяти метров.

Дмитрию также принадлежит рекорд по самому быстрому протаскиванию автомобиля на 30 метров с помощью зубов (15,63 секунды), который он установил в августе прошлого года.

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