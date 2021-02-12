"Я не продался": известный силач признался, кто уговорил его идти в Раду

Силач утверждает, что своей деятельностью депутата сможет "заступить" и представить общину региона в Раде.
Кандидат в депутаты от Слуги народа, украинский силач Василий Вирастюк ответил на реакцию общественности относительно его выбора пойти в нардепы. Он подчеркнул, что является патриотом Украины и никогда не поступится своими жизненными принципами.
"Я не продался, да не подлег ни под кого! Я получил персональное предложение и просьбу о помощи лично от президента Украины Владимира Зеленского, с которым у меня долгое время дружеские отношения и которому я лично доверяю", – говорится на его странице в Instagram.
Вирастюк добавил, что видит политику как "грязную и нечестную отрасль", но идет с четким планом действий.
Силач утверждает, что своей деятельностью депутата сможет "заступить" и представить общину региона в Раде. Также Вирастюк хочет взяться за спортивную реабилитацию ветеранов АТО/ООС и помочь реформировать отрасль спорта.
"Я осознаю, что в процессе политической борьбы и после моей победы на меня будет выливаться большое количество заказного грязи от политических оппонентов. Я это преодолею, ведь мной движет высокая цель. Я знаю, как достигать цели и успеха, как в спорте, так и общественной жизни. Я сильный и целеустремленный. Я - Богатырь Украины", – подытожил Вирастюк.
Довыборы в Раду
- Волонтер и доброволец Елена Беленькая, более известная как Маруся Звиробий, решила баллотироваться на довыборах в Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность.
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив писал на своем сайте, что в довыборах в парламент будет участвовать и член ВО Свобода, экс-замглавы Верховной Рады Руслан Кошулинский.
- Звиробий, Вирастюк и Кошулинский пока не указаны ЦИК зарегистрированными кандидатами.
- Выборы запланированы на 28 марта.