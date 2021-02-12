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"Я не продался": известный силач признался, кто уговорил его идти в Раду

12 февраля 2021, 23:25
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Силач утверждает, что своей деятельностью депутата сможет "заступить" и представить общину региона в Раде.

Василий Вирастюк
Василий Вирастюк поведал, чем будет заниматься в Раде / Instagram

Кандидат в депутаты от Слуги народа, украинский силач Василий Вирастюк ответил на реакцию общественности относительно его выбора пойти в нардепы. Он подчеркнул, что является патриотом Украины и никогда не поступится своими жизненными принципами.

"Я не продался, да не подлег ни под кого! Я получил персональное предложение и просьбу о помощи лично от президента Украины Владимира Зеленского, с которым у меня долгое время дружеские отношения и которому я лично доверяю", – говорится на его странице в Instagram.

Вирастюк добавил, что видит политику как "грязную и нечестную отрасль", но идет с четким планом действий.

Силач утверждает, что своей деятельностью депутата сможет "заступить" и представить общину региона в Раде. Также Вирастюк хочет взяться за спортивную реабилитацию ветеранов АТО/ООС и помочь реформировать отрасль спорта.

"Я осознаю, что в процессе политической борьбы и после моей победы на меня будет выливаться большое количество заказного грязи от политических оппонентов. Я это преодолею, ведь мной движет высокая цель. Я знаю, как достигать цели и успеха, как в спорте, так и общественной жизни. Я сильный и целеустремленный. Я - Богатырь Украины", – подытожил Вирастюк.

Довыборы в Раду

  • Волонтер и доброволец Елена Беленькая, более известная как Маруся Звиробий, решила баллотироваться на довыборах в Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность.
  • Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив писал на своем сайте, что в довыборах в парламент будет участвовать и член ВО Свобода, экс-замглавы Верховной Рады Руслан Кошулинский.
  • Звиробий, Вирастюк и Кошулинский пока не указаны ЦИК зарегистрированными кандидатами.
  • Выборы запланированы на 28 марта.

Народный депутат Слуга народа Василий Вирастюк новости Украины
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