"Я не продался": известный силач признался, кто уговорил его идти в Раду

Василий Вирастюк поведал, чем будет заниматься в Раде / Instagram

Кандидат в депутаты от Слуги народа, украинский силач Василий Вирастюк ответил на реакцию общественности относительно его выбора пойти в нардепы. Он подчеркнул, что является патриотом Украины и никогда не поступится своими жизненными принципами.

"Я не продался, да не подлег ни под кого! Я получил персональное предложение и просьбу о помощи лично от президента Украины Владимира Зеленского, с которым у меня долгое время дружеские отношения и которому я лично доверяю", – говорится на его странице в Instagram.

Вирастюк добавил, что видит политику как "грязную и нечестную отрасль", но идет с четким планом действий.

Силач утверждает, что своей деятельностью депутата сможет "заступить" и представить общину региона в Раде. Также Вирастюк хочет взяться за спортивную реабилитацию ветеранов АТО/ООС и помочь реформировать отрасль спорта.

"Я осознаю, что в процессе политической борьбы и после моей победы на меня будет выливаться большое количество заказного грязи от политических оппонентов. Я это преодолею, ведь мной движет высокая цель. Я знаю, как достигать цели и успеха, как в спорте, так и общественной жизни. Я сильный и целеустремленный. Я - Богатырь Украины", – подытожил Вирастюк.

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