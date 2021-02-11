"Слуги народа" решили выдвинуть известного стронгмена кандидатом в нардепы - СМИ

Василий Вирастюк будет избираться в парламент по 87 округу в Ивано-Франковской области.
Украинский спортсмен Василий Вирастюк станет кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду от партии Слуга народа.
Вирастюк будет избираться в парламент по 87 округу в Ивано-Франковской области (город Яремче и окружающие населенные пункты). Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на собеседника в руководстве партии.
Центризбирком назначил довыборы в парламент, так как Зиновий Андрийович (партия Слуга народа) стал мэром Надворной и сложил мандат нардепа.
В случае выдвижения Вирастюку придется побороться за место в парламенте с экс-директором курорта Буковель Александром Шевченко (За будущее) и экс-замминистром доходов и сборов Михаил Ноняком (самовыдвиженец).
Справка. Василий Вирастюк - украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актёр. Живёт в Киеве.
Довыборы в Раду
- Волонтер и доброволец Елена Беленькая, более известная как Маруся Звиробий, решила баллотироваться на довыборах в Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность.
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив писал на своем сайте, что в довыборах в парламент будет участвовать и член ВО Свобода, экс-замглавы Верховной Рады Руслан Кошулинский.
- Звиробий, Вирастюк и Кошулинский пока не указаны ЦИК зарегистрированными кандидатами.
- Выборы запланированы на 28 марта.