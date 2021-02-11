"Слуги народа" решили выдвинуть известного стронгмена кандидатом в нардепы - СМИ

Вирастюк пока что не указан на сайте ЦИК как зарегистрированный кандидат/ Фото Instagram ​

Украинский спортсмен Василий Вирастюк станет кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду от партии Слуга народа.

Вирастюк будет избираться в парламент по 87 округу в Ивано-Франковской области (город Яремче и окружающие населенные пункты). Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на собеседника в руководстве партии.

Центризбирком назначил довыборы в парламент, так как Зиновий Андрийович (партия Слуга народа) стал мэром Надворной и сложил мандат нардепа.

В случае выдвижения Вирастюку придется побороться за место в парламенте с экс-директором курорта Буковель Александром Шевченко (За будущее) и экс-замминистром доходов и сборов Михаил Ноняком (самовыдвиженец).

Справка. Василий Вирастюк - украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актёр. Живёт в Киеве.

Довыборы в Раду