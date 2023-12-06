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Как почистить золотые и серебряные украшения: действенные методы, которые вернут блеск за секунды

Юлия Закрепа
6 декабря 2023, 02:40
Что делать если потемнело золото и как безопасно восстановить его состояние - больше интересных советов читайте в материале Главреда.
Как почистить золотые и серебряные украшения: действенные методы, которые вернут блеск за секунды
Как почистить золотые и серебряные украшения / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, pexels.com

Как почистить золотое кольцо, браслет и серьги, чтобы они выглядели идеально, как будто только из ювелирного магазина - Главред собрал полезные советы по уходу за золотыми украшениями.

Как восстановить блеск золота

Ювелиры отмечают, что золотые украшения стоит чистить только специалистам. Однако, они также поделились методами чистки украшений в домашних условиях, которые безопасно и осторожно восстановят вид золотых украшений.

  1. Сода - универсальный продукт, который подходит и для чистки ювелирных изделий из серебра и золота. Механизм очистки очень прост, стоит просто взять немного соды и смешать с теплой водой. Должна получиться одновременно плотная и мягкая смесь - осторожно почистить украшения с помощью зубной щетки. В конце стоит натереть украшения.
  2. С помощью сока лука также можно почистить золото. Для этого метода нужно натереть лук на терке, а в смесь, из которой вытечет весь сок, положить украшения. Надо тщательно протереть. После этой процедуры рекомендуют промыть украшения в теплой воде и высушить.
  3. Если ваши украшения имеют свежие загрязнения, то очистить их можно с помощью мыльного раствора. Для лучшего результата к мылу также можно добавить пару капель нашатырного спирта. Ювелиры рекомендуют накрапывать не более 10 капель на 200 мл воды. В таком растворе ювелирное изделие должно полежать некоторое время, а затем надо промыть чистой водой и аккуратно натереть мягкой тканью.

Как ухаживать за белым золотом

Белое золото имеет особую популярность сейчас, особенно его используют молодожены для своих обручальных колец. Однако, каждому, кто имеет украшения из белого золота, стоит помнить, что этот вид золота очень капризен в уходе.

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Ювелиры рассказали, какие методы в домашних условиях могут тщательно и осторожно очистить украшения из белого золота. Они подчеркнули, что дома можно убрать поверхностную грязь с украшений.

  • Чтобы обновить вид кольца или сережек поможет зубная паста. Стоит выбирать зубную пасту на гелевой основе, чтобы там не было никаких частиц, а зубная щетка должна быть мягкой. Небольшое количество зубной пасты надо осторожно применить на украшениях.
  • Для очистки грязи на белом золоте подойдет нашатырный спирт, который стоит развести с водой. Однако, не надо замачивать в такой раствор украшения с камнями, ведь это может испортить их структуру. Стоит разводить 6-8 ккрапель нашатыря в 2 столовых ложках воды. В таком растворе надо оставить украшения на 30 минут, а затем протереть.

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