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И ювелир не нужен: как почистить золото от черноты прямо дома

Сергей Кущ
21 сентября 2023, 21:56 обновлено 21 сентября, 21:56
Важно знать, как вернуть золоту его первозданный вид, не повреждая его структуру.
Как почистить золото от черноты
Как почистить золото от черноты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Следуя простым советам и выбрав подходящий метод для чистки, вы сможете вернуть золоту его привлекательный блеск без риска повреждения. Ухаживайте за своими золотыми украшениями регулярно, и они будут сиять как новые в течение долгих лет.

Почему чернеет золото?

Золото, это драгоценный металл, который сохраняет свой блеск и стойкость к коррозии со временем. Однако даже украшения из золота могут потерять свой первоначальный вид из-за окисления, пота, косметических средств и естественных процессов. Поэтому важно знать, как вернуть золоту его первозданный вид, не повреждая его структуру.

Как почистить золото в домашних условиях быстро и эффективно?

  • Содовая паста: Сода считается одним из самых безопасных и эффективных способов очистки золотых украшений. Создайте пасту, смешав соду и воду до консистенции пасты. Осторожно нанесите ее на золото и аккуратно потрите мягкой зубной щеткой. Затем тщательно промойте водой и высушите.
  • Аммиак: Растворите аммиак в теплой воде (1 часть аммиака на 6 частей воды) и погрузите золото в этот раствор на несколько минут. Затем аккуратно протрите мягкой тканью и промойте водой.
  • Зубная паста: Выберите негелевую, бесцветную зубную пасту. Нанесите небольшое количество на мягкую щетку или ватный шарик и аккуратно протрите поверхность украшений. Затем промойте водой и высушите.

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Чем нельзя чистить золото?

Важно помнить, что золото - драгоценный металл, и его чистка требует осторожности. Избегайте следующих методов:

  • Сильные кислоты и щелочи: Они могут повредить золото и украшения из него. Избегайте использования агрессивных химических веществ.
  • Грубые материалы: Не используйте абразивные материалы, такие как жесткая стальная ветошь, чтобы избежать царапин на поверхности золота.
  • Коммерческие щетки для чистки: Не используйте жесткие металлические щетки, чтобы избежать повреждения украшений.

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