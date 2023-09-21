И ювелир не нужен: как почистить золото от черноты прямо дома

Важно знать, как вернуть золоту его первозданный вид, не повреждая его структуру.

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Как почистить золото от черноты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Следуя простым советам и выбрав подходящий метод для чистки, вы сможете вернуть золоту его привлекательный блеск без риска повреждения. Ухаживайте за своими золотыми украшениями регулярно, и они будут сиять как новые в течение долгих лет.

Почему чернеет золото?

Золото, это драгоценный металл, который сохраняет свой блеск и стойкость к коррозии со временем. Однако даже украшения из золота могут потерять свой первоначальный вид из-за окисления, пота, косметических средств и естественных процессов. Поэтому важно знать, как вернуть золоту его первозданный вид, не повреждая его структуру.

Как почистить золото в домашних условиях быстро и эффективно?

Содовая паста: Сода считается одним из самых безопасных и эффективных способов очистки золотых украшений. Создайте пасту, смешав соду и воду до консистенции пасты. Осторожно нанесите ее на золото и аккуратно потрите мягкой зубной щеткой. Затем тщательно промойте водой и высушите.

Сода считается одним из самых безопасных и эффективных способов очистки золотых украшений. Создайте пасту, смешав соду и воду до консистенции пасты. Осторожно нанесите ее на золото и аккуратно потрите мягкой зубной щеткой. Затем тщательно промойте водой и высушите. Аммиак: Растворите аммиак в теплой воде (1 часть аммиака на 6 частей воды) и погрузите золото в этот раствор на несколько минут. Затем аккуратно протрите мягкой тканью и промойте водой.

Растворите аммиак в теплой воде (1 часть аммиака на 6 частей воды) и погрузите золото в этот раствор на несколько минут. Затем аккуратно протрите мягкой тканью и промойте водой. Зубная паста: Выберите негелевую, бесцветную зубную пасту. Нанесите небольшое количество на мягкую щетку или ватный шарик и аккуратно протрите поверхность украшений. Затем промойте водой и высушите.

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Чем нельзя чистить золото?

Важно помнить, что золото - драгоценный металл, и его чистка требует осторожности. Избегайте следующих методов:

Сильные кислоты и щелочи: Они могут повредить золото и украшения из него. Избегайте использования агрессивных химических веществ.

Они могут повредить золото и украшения из него. Избегайте использования агрессивных химических веществ. Грубые материалы: Не используйте абразивные материалы, такие как жесткая стальная ветошь, чтобы избежать царапин на поверхности золота.

Не используйте абразивные материалы, такие как жесткая стальная ветошь, чтобы избежать царапин на поверхности золота. Коммерческие щетки для чистки: Не используйте жесткие металлические щетки, чтобы избежать повреждения украшений.

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