Сансевиерия оживет после застоя: поможет простая домашняя смесь

Вялые листья и отсутствие новых побегов могут свидетельствовать о проблемах с корнями сансевиерии.

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Как заставить сансевиерию пустить новые побеги / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Почему сансевиерия теряет упругость листьев и перестает выпускать новые побеги

Чем подкормить сансевиерию в домашних условиях

Как стимулировать рост новых побегов

Сансевиерия известна своей выносливостью. Однако она может потерять упругость листьев и перестать давать новые побеги, если корни ослаблены или почва слишком долго оставалась влажной.

Главред расскажет, как помочь растению простыми домашними средствами.

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Луковая ванна для корней

Красный лук содержит кверцетин и другие антиоксидантные соединения, которые способны поддержать ослабленное растение, пишет Deccoria. Для сансевиерии его используют в качестве раствора для замачивания корней перед пересадкой.

Чтобы приготовить такую "ванну", достаточно нарезать четверть луковицы на мелкие кусочки, залить тёплой водой и оставить настаиваться примерно на час. После процеживания жидкость разбавляют водой комнатной температуры и погружают очищенные от старого субстрата корни на 15 минут. Важно предварительно удалить гнилые участки, а после процедуры - подсушить корни бумажным полотенцем.

Пересаживать растение следует в горшок с дренажными отверстиями, используя лёгкий субстрат с добавлением перлита. Это обеспечит быстрый отвод лишней влаги и защитит корни от загнивания. После пересадки стоит воздержаться от полива на несколько дней, чтобы растение успело адаптироваться.

Домашнее удобрение из банановой кожуры и кофе

Когда сансевиерия приживется в новом горшке, её можно подкормить натуральной смесью. Банановая кожура содержит калий, а кофе добавляет органические соединения и небольшое количество минералов.

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Для приготовления "домашнего кондиционера" нарезанную кожуру смешивают с чайной ложкой кофе и заливают тёплой водой. После настаивания и процеживания полученным раствором можно поливать растение, но без излишеств: почва должна оставаться лишь слегка влажной.

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