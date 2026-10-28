Дженнифер Лоуренс решила стать молодой мамой и задумалась о подтяжке лица

Популярная американская актриса рассказала, как ее изменило материнство.

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Дженнифер Лоуренс решилась на перемены/ коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

О каком секрете рассказала актриса

Какой женщиной она бы хотела быть

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс откровенно рассказала о своём отношении к пластической хирургии и уходу за внешностью. Звезда "Голодных игр" призналась, что в будущем хотела бы сделать подтяжку лица. При этом она не стремится тратить всё свободное время на поддержание идеального образа.

В интервью изданию The Cut, 36-летняя актриса поделилась, какой хочет видеть себя в повседневной жизни. Лоуренс призналась, что ей важно выглядеть привлекательной даже в самые обычные моменты - например, когда она отвозит детей в школу.

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"Я хочу быть сексуальной мамой", - заявила актриса. По её словам, ей хотелось бы выглядеть женщиной, у которой всё под контролем, даже если она только проснулась и ещё не успела привести себя в порядок.

Какие косметические процедуры интересуют Дженнифер Лоуренс

Подтяжка лица - не единственная косметическая процедура, о которой Лоуренс говорила публично. Ранее она рассказывала, что пробовала так называемый baby Botox - инъекции ботулотоксина в небольших дозах.

Актриса объясняла, что ей важно сохранять подвижность лица, поскольку мимика необходима ей для работы в кино. Поэтому она не готова прибегать к чрезмерному количеству инъекций.

Дженнифер Лоуренс решилась на перемены/ Фото: Telegram-канал Super

Кроме того, Лоуренс интересовалась удалением комков Биша - процедурой, которая предполагает уменьшение объёма жировых пакетов в области щёк. Однако актриса опасается, что результат будет слишком заметен окружающим.

Вопросы внешности для неё связаны не только с профессиональной деятельностью, но и с изменениями, которые происходят после беременности и рождения детей. При этом Лоуренс подчёркивает, что не хочет превращать уход за собой в ещё одну постоянную обязанность.

Как материнство изменило жизнь актрисы

Дженнифер Лоуренс воспитывает двух сыновей вместе с мужем, арт-дилером Куком Марони. Супруги стараются ограждать детей от излишнего внимания публики и редко делятся подробностями их личной жизни.

Актриса ранее рассказывала, что появление детей повлияло на её отношение к карьере. Теперь решения о съёмках она принимает с учётом семейных обстоятельств: имеет значение, где и когда предстоит работать.

На Каннском кинофестивале в 2025 году Лоуренс говорила, что материнство полностью меняет жизнь человека. Она называла этот опыт одновременно сложным и удивительным и отмечала, что дети помогли ей по-новому взглянуть на мир.

Откровенное признание актрисы показывает, что желание хорошо выглядеть для неё неразрывно связано с повседневной жизнью матери. Лоуренс хочет чувствовать себя привлекательной, но при этом сохранять естественность и не превращать внешность в главный жизненный приоритет.

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О персоне: Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс - американская актриса и продюсер. Известна своими ролями во франшизных боевиках и независимых драмах. Сборы фильмов с её участием составили свыше 6 миллиардов долларов. В 2015 и 2016 годах была признана самой высокооплачиваемой актрисой мира.

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