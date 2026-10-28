Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему кошка убегает, когда видит хозяина: 5 возможных причин

Виталий Кирсанов
28 октября 2026, 13:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Причины могут быть разными: от желания сохранить личное пространство до игрового настроения или переизбытка впечатлений.
Почему кошка убегает, когда видит хозяина
Почему кошка убегает, когда видит хозяина / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Пять причин, почему кошка убегает, когда видит хозяина
  • Когда поведение кошки должно насторожить

Кошка смотрит на вас, а затем внезапно срывается с места и убегает. При этом она любит лежать рядом, мурлычет и ходит за вами по квартире. Такое поведение может показаться странным, но далеко не всегда оно означает, что питомец боится хозяина или не хочет с ним общаться. Об этом сообщает Нaziallat.hu.

Причины могут быть разными: от желания сохранить личное пространство до игрового настроения или переизбытка впечатлений.

видео дня

1. Кошка хочет сама контролировать дистанцию

Для кошек важно самостоятельно решать, когда приближаться к человеку, а когда держаться на расстоянии. Даже сильно привязанный к хозяину питомец нуждается в определенной независимости.

Поэтому, если кошка убегает при вашем появлении, это не обязательно говорит о страхе. Возможно, в данный момент ей комфортнее наблюдать за вами издалека. Возможность самой выбирать дистанцию помогает ей чувствовать себя в безопасности.

2. Вы могли напугать ее резким движением

Кошки чувствительны к неожиданным звукам, быстрым движениям и прикосновениям. Если вы резко вошли в комнату или неожиданно подошли к питомцу, он может инстинктивно отскочить и убежать.

Такая реакция не обязательно свидетельствует о недостатке доверия. Иногда животное просто не успевает привыкнуть к внезапному появлению человека и реагирует на него автоматически.

3. Она приглашает вас поиграть

Иногда бегство становится частью игры. Кошка может посмотреть на вас, убежать на несколько метров, остановиться и обернуться, словно ожидая продолжения.

Подобное поведение связано с природными охотничьими инстинктами и интересом к движению. Если питомец не прячется надолго, а продолжает следить за вами и снова появляется рядом, возможно, он просто пытается вовлечь вас в игру.

4. Кошка перевозбудилась

Шум, активные игры, продолжительные поглаживания и другие сильные впечатления могут перегружать нервную систему питомца. В такой ситуации кошке иногда требуется побыть одной и восстановить спокойствие.

Это особенно заметно, когда животное внезапно вскакивает и убегает во время ласки. Возможно, прикосновений оказалось слишком много и кошка решила прекратить контакт.

В таком случае лучше не пытаться немедленно вернуть ее к себе. Дайте питомцу возможность самостоятельно успокоиться.

5. Кошке необходимо личное пространство

Привязанность к хозяину не означает, что кошка хочет постоянно находиться рядом с ним. Она может чувствовать себя в безопасности дома и при этом предпочитать самостоятельно выбирать место для отдыха.

Если через некоторое время питомец возвращается, садится возле вас или ложится рядом, это может свидетельствовать о том, что он просто хотел ненадолго отдалиться. Не стоит воспринимать каждое такое движение как отказ от общения.

Когда поведение кошки должно насторожить

Если питомец регулярно убегает, прижимает уши, распушает шерсть, пытается спрятаться и долго избегает контакта, стоит обратить внимание на возможные причины стресса. Подобная реакция иногда связана с негативным опытом или изменениями в окружающей обстановке.

Если же кошка внезапно стала избегать хозяина, хотя раньше вела себя иначе, важно учитывать и возможные проблемы со здоровьем. В таком случае, особенно при появлении других необычных симптомов, стоит обратиться к ветеринару.

Главное - наблюдать за поведением питомца в целом. Если кошка по-прежнему мурлычет рядом с вами, ищет общения и спокойно возвращается после коротких отлучек, ее стремление иногда побыть на расстоянии само по себе не означает, что она перестала вам доверять.

Смотрите видео о причинах того, почему кошки убегают из дома

Другие новости о кошках

Как писал Главред, выяснилось, можно ли давать кошкам тунец, а также какой популярный продукт представляет для них серьезную угрозу.

Также мы рассказывали, почему одна кошка постоянно лижет другую и как ученые объясняют такое поведение.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Главред / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об издании: Haziallat.hu

Haziallat.hu - популярный венгерский интернет-журнал и специализированный портал о домашних животных.

Само слово "háziállat" переводится с венгерского языка как "домашнее животное".

Сайт представляет собой крупную энциклопедию и медиа-платформу для владельцев самых разных питомцев.

На сайте можно найти советы по уходу и содержанию: статьи от ветеринаров и зоопсихологов о собаках, кошках, мелких млекопитающих (грызунах), птицах, а также об аквариумистике и террариумах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кошки коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Рада проголосовала за госбюджет на 2027 год: что будет с зарплатами и выплатами

Рада проголосовала за госбюджет на 2027 год: что будет с зарплатами и выплатами

13:20Экономика
Спор с Уиткоффом на переговорах в США: Буданов выступил с заявлением

Спор с Уиткоффом на переговорах в США: Буданов выступил с заявлением

11:45Политика
Обмен территориями, судьба Донбасса и ЗАЭС: что США предложили Украине для окончания войны

Обмен территориями, судьба Донбасса и ЗАЭС: что США предложили Украине для окончания войны

10:28Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет

При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Последние новости

14:30

Три знака зодиака воплотят заветные мечты в ноябре 2026 года - кто они

14:17

Обычная яичница станет намного вкуснее: что стоит добавить во время жаркиВидео

14:05

Когда укрывать клубнику на зиму: ошибка, из-за которой кусты могут погибнуть

14:00

Михаил Федоров перешёл из фонда Сороса в компанию, близкую к Новинскому и Жеваго, получил бронь от службы и уехал из Украины – СМИ

13:44

Лавровый лист в кошельке: действительно ли он притягивает деньги и удачу

Россия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу УкраиныРоссия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу Украины
13:41

Россияне не могут отказаться от Купянска: в ВСУ рассказали о боях за город

13:40

Китайский гороскоп на завтра, 29 октября: Крысам - эмоции, Козлам - поддержка

13:32

Почему кошка убегает, когда видит хозяина: 5 возможных причинВидео

13:27

Компания AZSTAR Business Management поддержала выпускников курса "Искусство ветеранского бизнеса 5.0"

Реклама
13:20

Рада проголосовала за госбюджет на 2027 год: что будет с зарплатами и выплатами

12:51

Долго тереть не придется: как очистить эмалированную кастрюлю от черного нагараВидео

12:33

Золотое правило "3-5 минут" не работает: сколько заваривать чай, чтобы не был горькимВидео

12:17

"Мне тяжело": Монфис признался, как переживает разрыв со Свитолиной

11:46

Куда делась Диана Дорожкина: что известно о жизни украинского дизайнера

11:45

Спор с Уиткоффом на переговорах в США: Буданов выступил с заявлением

11:28

К концу года цены взлетят на 10%: продукт первой необходимости быстро дорожает

11:22

Экс-нардепа от ПР задержали в Швеции: приехал из РФ на концерт Стиви Уандера

11:21

Пугачева заинтриговала заявлением о 2027 годе для России: что она имела в видуВидео

10:43

Зачем опытные хозяйки надевают пробку на нож: хитрый домашний трюкВидео

10:28

Обмен территориями, судьба Донбасса и ЗАЭС: что США предложили Украине для окончания войны

Реклама
10:22

Журнал People назвал самого красивого мужчину 2026 года: реакция сети

10:09

Путин озвучил европейским лидерам условия мира: в ISW назвали опасный сигнал

09:24

Скоро в Украине может выпасть первый снег: синоптик предупредила о смене погоды

09:24

Номинанта на "Оскар" приговорили к пяти годам тюрьмы в Иране - детали

09:00

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко

08:44

Можно ли ездить с включенным светом в салоне авто: когда водителю грозит штраф

08:28

США предупредили страны Персидского залива о подготовке к новой войне с Ираном – WSJ

08:21

Гороскоп Таро на завтра 29 октября: Овнам - постоянство, Тельцам - измениться на 1%

08:05

Россиянин Игорь Николаев обратился к другой женщине: скучает

08:03

Трамп заявил о прогрессе с РФ и заговорил о встрече с Зеленским и Путиным

07:27

Дроны атаковали химзавод в России: вспыхнул масштабный пожар, что известно

07:04

Россия может дать Ирану ядерные клыки: Эйдман о ставке Кремля против Западамнение

06:45

"Отдал $350 миллиардов": Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине

06:12

Гороскоп на завтра, 29 октября: Львам — перемены, Скорпионам — сюрприз

05:44

При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет

05:11

Плесень и желтизна на швах между плитками исчезнут навсегда: как легко их отмыть

04:59

Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

04:37

Почему одни яйца белые, а другие коричневые: о чём не рассказывают покупателямВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

03:33

Лаванда и сода против тараканов: действительно ли помогают народные средства

Реклама
01:22

Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

27 октября, вторник
23:36

Одна ошибка может стоить урожая: где категорически нельзя сажать плодовые деревья

23:28

Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

23:16

В Харькове дрон попал в многоэтажку: есть раненые, в доме заблокированы люди

22:34

Макароны не слипнутся и станут вкуснее: какой ингредиент добавить в воду

22:09

США могут на фоне мирных переговоров снять санкции с "черной кассы" Путина – NYT

22:09

Как очистить ковер от жирных пятен: поможет простое домашнее средство

21:54

В Европе вспыхнул скандал из-за переговоров Финляндии и Норвегии с Путиным - СМИ

21:36

Ежевика летом будет усыпана ягодами: что нужно сделать до морозов

21:34

Тушь-плевалка и морковная помада: какой косметикой пользовались женщины в СССР

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять