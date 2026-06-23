Серьезная угроза: какой популярный продукт нельзя давать кошкам и почему

Виноград и изюм могут представлять серьезную опасность для кошек. Эксперт объяснила, почему эти продукты не рекомендуется давать домашним питомцам.

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Вредные для кошек продукты — почему не стоит давать виноград и изюм / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Можно ли давать кошкам виноград

Что нельзя давать кошкам

Питание кошек требует особого внимания, ведь некоторые привычные для людей продукты могут быть опасны для домашних животных. Одними из таких продуктов являются виноград и изюм, которые часто ошибочно считают безопасным перекусом. Несмотря на то, что научных подтверждений токсичности этих продуктов именно для кошек недостаточно, специалисты советуют не рисковать из-за возможных серьезных последствий для здоровья животного. Об этом рассказала зооэксперт проекта "Cats" в видео на YouTube.

Главред выяснил, чем нельзя кормить кошек.

видео дня

Можно ли давать кошкам виноград и изюм

Вопрос безопасности винограда и изюма для кошек остается не до конца изученным. Как объясняет зооэксперт проекта "Cats", основная информация об опасности этих продуктов для животных происходит преимущественно из исследований и случаев с собаками.

"У нас на самом деле нет убедительных доказательств того, что виноград и изюм действительно токсичны для кошек. Большая часть наших знаний о влиянии винограда и изюма на кошек основана на экстраполяции данных, полученных на примере собак", — сказала она.

Почему виноград может быть опасен для животных

У собак после употребления винограда или изюма иногда возникают тяжелые нарушения работы организма. Наибольшую опасность представляет возможное развитие острой почечной недостаточности.

"Заболевание является чрезвычайно тяжелым и иногда приводит к летальному исходу", — говорится в видео.

Смотрите видео о том, можно ли кошкам есть виноград:

Какие риски могут возникнуть у кошек после употребления винограда

Хотя случаев отравления кошек виноградом или изюмом не так много, как у собак, отдельные сообщения о подобных ситуациях существуют.

"Существуют также отдельные сообщения о том, что кошки могут заболеть подобным заболеванием в результате употребления изюма или винограда, но у нас нет уверенности, что эти фрукты опасны для кошек", — сказала она.

Почему эксперты не рекомендуют кормить кошек виноградом

Из-за неопределенности относительно безопасного количества продукта и возможных серьезных последствий большинство специалистов советуют не добавлять виноград и изюм в рацион кошек.

"Впрочем, учитывая тяжесть случаев, которые мы наблюдали у собак, и имеющиеся неофициальные данные, большинство людей не рекомендуют кормить кошек виноградом или изюмом", — подытожила она.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвящённый кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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