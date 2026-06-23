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Серьезная угроза: какой популярный продукт нельзя давать кошкам и почему

Юрий Берендий
23 июня 2026, 18:03
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Виноград и изюм могут представлять серьезную опасность для кошек. Эксперт объяснила, почему эти продукты не рекомендуется давать домашним питомцам.
Серьезная угроза: какой популярный продукт нельзя давать кошкам и почему
Вредные для кошек продукты — почему не стоит давать виноград и изюм / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Можно ли давать кошкам виноград
  • Что нельзя давать кошкам

Питание кошек требует особого внимания, ведь некоторые привычные для людей продукты могут быть опасны для домашних животных. Одними из таких продуктов являются виноград и изюм, которые часто ошибочно считают безопасным перекусом. Несмотря на то, что научных подтверждений токсичности этих продуктов именно для кошек недостаточно, специалисты советуют не рисковать из-за возможных серьезных последствий для здоровья животного. Об этом рассказала зооэксперт проекта "Cats" в видео на YouTube.

Главред выяснил, чем нельзя кормить кошек.

видео дня

Можно ли давать кошкам виноград и изюм

Вопрос безопасности винограда и изюма для кошек остается не до конца изученным. Как объясняет зооэксперт проекта "Cats", основная информация об опасности этих продуктов для животных происходит преимущественно из исследований и случаев с собаками.

"У нас на самом деле нет убедительных доказательств того, что виноград и изюм действительно токсичны для кошек. Большая часть наших знаний о влиянии винограда и изюма на кошек основана на экстраполяции данных, полученных на примере собак", — сказала она.

Почему виноград может быть опасен для животных

У собак после употребления винограда или изюма иногда возникают тяжелые нарушения работы организма. Наибольшую опасность представляет возможное развитие острой почечной недостаточности.

"Заболевание является чрезвычайно тяжелым и иногда приводит к летальному исходу", — говорится в видео.

Смотрите видео о том, можно ли кошкам есть виноград:

Какие риски могут возникнуть у кошек после употребления винограда

Хотя случаев отравления кошек виноградом или изюмом не так много, как у собак, отдельные сообщения о подобных ситуациях существуют.

"Существуют также отдельные сообщения о том, что кошки могут заболеть подобным заболеванием в результате употребления изюма или винограда, но у нас нет уверенности, что эти фрукты опасны для кошек", — сказала она.

Почему эксперты не рекомендуют кормить кошек виноградом

Из-за неопределенности относительно безопасного количества продукта и возможных серьезных последствий большинство специалистов советуют не добавлять виноград и изюм в рацион кошек.

"Впрочем, учитывая тяжесть случаев, которые мы наблюдали у собак, и имеющиеся неофициальные данные, большинство людей не рекомендуют кормить кошек виноградом или изюмом", — подытожила она.

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Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвящённый кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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