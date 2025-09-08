Укр
Понимают ли коты украинский язык - раскрыто, как они общаются с хозяевами

Юрий Берендий
8 сентября 2025, 17:25
46
Коты не только мяукают и мурлыкают, но и распознают голоса своих хозяев, реагируют на интонацию и по-своему "разговаривают" с людьми, указывают эксперты.
Понимают ли коты украинский язык - раскрыто, как они общаются с хозяевами
Понимают ли коты украинский язык - как коты общаются с хозяевами / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Понимают ли коты язык людей
  • Понимают ли коты украинский язык
  • Как коты общаются с хозяевами

Многие владельцы задумываются, способны ли их любимцы понимать человеческую речь, и как на самом деле коты "говорят" со своими хозяевами. Об этом рассказали зооэксперты проекта AnimalWised.

Главред выяснил, понимают ли коты украинскую речь.

видео дня

Как коты общаются с людьми

Эксперты проекта AnimalWised объясняют, что большая часть общения котов происходит с помощью звуков.

"Эти животные имеют широкий диапазон звуков, которые они издают, чтобы сообщить о различных вещах, таких как намерения, потребности, настроение и тому подобное. Они варьируются от мягкого мурлыканья до низкого рычания", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, как коты общаются с людьми:

Кроме этого, коты активно используют язык тела и запах. Они могут обозначать территорию, демонстрировать гнев или наоборот - искать ласки.

Что означает кошачье "Мяу"

Многие сигналы коты усваивают еще с рождения, но некоторые из них появляются благодаря людям.

"Поскольку мы разговариваем с нашими кошками с помощью звуков, они делают то же самое с нами", - отмечают эксперты.

Именно поэтому коты значительно чаще мяукают к хозяевам, чем к другим котам.

Могут ли коты разговаривать как люди

Время от времени кажется, что кот произносит "слово" на украинском или английском.

"В некоторых случаях мяуканье кота может звучать подобно английскому слову. Однако коты физически не могут издавать такие же звуки, как люди", - объясняют зооспециалисты.

Научить кота говорить на человеческом языке невозможно, но они прекрасно улавливают интонации и ассоциируют их с определенными действиями.

Понимают ли коты, когда вы с ними разговариваете

Эксперты подтверждают, что коты способны распознавать знакомые голоса.

"Кошки могут распознавать человеческие голоса, особенно голоса своих владельцев. Они демонстрируют четкие реакции, когда слышат знакомый голос - двигают ушами, поворачивают голову, расширяют зрачки или меняют положение хвоста", - указывают они.

Более того, коты реагируют на эмоциональный тон речи.

"Они проявляют стресс, когда слышат гневные или резкие тона, и расслабляются, когда слышат мягкую или ласковую речь", - добавляют зооэксперты.

Интересно, что многие хозяева инстинктивно используют так называемый "язык для котов" - более высокие тона и мягкую интонацию, которая снижает уровень стресса у животных.

Понимают ли коты слова, или просто звуки

По словам специалистов, коты не интерпретируют человеческую речь так, как собаки:

"Кошка не понимает слова "ужин", но распознает звук, который означает, что еда скоро будет", - утверждают специалисты.

Коты учатся через ассоциации - они связывают конкретные звуки с вознаграждениями: едой, играми или лаской. Поэтому часто лучше всего реагируют на слова "лакомство", "игрушка" или собственное имя.

Некоторые породы, например сиамские или мейн-куны, могут усвоить больше "слов", но даже они ориентируются не на смысл, а на знакомые звуковые паттерны.

Что кот пытается сказать

Коты мяукают, мурлыкают или трутся о человека, чтобы донести свои потребности. Среди самых распространенных сигналов:

  • Голод или жажда - мяуканье у миски или трение о ноги.
  • Привязанность - кот прижимается к хозяину, ища ласки.
  • Просьба открыть дверь - мяуканье у выхода или "проведение" к двери.
  • Приветствие - встреча хозяина мяуканьем или трением о ноги.
  • Боль или дискомфорт - изменение привычной громкости мяуканья, чрезмерная молчаливость или наоборот.

"Можно с уверенностью сказать, что кошки в основном общаются с помощью звуков и языка тела, когда общаются с людьми. Когда они общаются с другими кошками, они в основном общаются с помощью запаха", - заключают эксперты AnimalWised.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

