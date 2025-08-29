Укр
Почему кот лижет, а потом внезапно кусает - объяснение зоологов удивит

Юрий Берендий
29 августа 2025, 04:07
Коты часто удивляют своих хозяев тем, что сначала нежно лижут, а потом внезапно кусают, и такое поведение имеет вполне естественное объяснение.
Почему кот лижет, а потом внезапно кусает - объяснение зоологов удивит
Почему кот лижет, а потом внезапно кусает - объяснение зоологов удивит

О чем идет речь в материале:

  • Что значит, если кот кусает, а потом лижет
  • Почему кот ластится, а потом резко кусает

Многие владельцы кошек замечали, как их любимец сначала нежно лижет руку или волосы, а уже через мгновение - неожиданно кусает. Эксперты зоопроекта AnimalWised в видео на YouTube объясняют, почему так происходит и что делать хозяевам в таких случаях.

Гларвед выяснил, почему кошка просит погладить, а потом кусает.

Почему кот сначала ластится, а потом кусает

Специалисты объясняют, что когда кот лижет человека, он демонстрирует позитивное социальное поведение.

"Когда кот лижет нас, особенно наши волосы, он выполняет ту же функцию, что и другой кот, когда ухаживает за своим шерстяным покровом. Это очень позитивное социальное поведение, которое укрепляет связь с хозяином и демонстрирует желание сделать нас более комфортными", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, почему моя кошка хочет, чтобы я ее погладил, а потом кусает меня:

Также лизание часто является знаком привязанности. Однако зоологи обращают внимание, что чрезмерное и интенсивное лизание может сигнализировать о стрессе или тревоге у животного.

Почему кот кусает после лизания

По словам экспертов, кусание котов, как и лизание, имеет несколько значений.

"Они также могут давать предупредительные укусы, чтобы попросить нас перестать их беспокоить. Укусы также могут проявлять привязанность, но только в виде более контролируемых и повторяющихся покусываний", - добавляют зооэксперты.

То есть котик может укусить после лизания как сигнал остановиться, или же наоборот - как часть игры и дружеского ухода.

"Когда коты чистят друг друга, они лижут и покусывают, чтобы обеспечить тщательную гигиену, что означает, что для нашего кота может быть вполне нормальным немного кусать нас во время ухода за нами", - утверждается в видео.

В большинстве случаев это типичное поведение, которое не свидетельствует об агрессии.

Что делать, если кот больно укусил

Иногда укус может быть достаточно неприятным. Но, как отмечают в AnimalWised, важно не наказывать животное.

"Ни в коем случае нельзя ругать его, поскольку, несмотря на неприятную ситуацию, наша кошка проявляет нормальное социальное поведение", - советуют они.

Лучшая реакция - прекратить взаимодействие, чтобы кот понял: кусание означает конец игры или ласки.

"Если мы будем последовательными и всегда будем придерживаться одного и того же алгоритма, наша кошка в конце концов начнет ассоциировать кусание с окончанием деятельности, которая ей нравится", - резюмируют специалисты.

Эксперты советуют также подкреплять положительное поведение поощрительными взаимодействиями, чтобы питомец быстрее научился контролировать свои привычки.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

