Почему кот лижет, а потом внезапно кусает - объяснение зоологов удивит

О чем идет речь в материале:
- Что значит, если кот кусает, а потом лижет
- Почему кот ластится, а потом резко кусает
Многие владельцы кошек замечали, как их любимец сначала нежно лижет руку или волосы, а уже через мгновение - неожиданно кусает. Эксперты зоопроекта AnimalWised в видео на YouTube объясняют, почему так происходит и что делать хозяевам в таких случаях.
Почему кот сначала ластится, а потом кусает
Специалисты объясняют, что когда кот лижет человека, он демонстрирует позитивное социальное поведение.
"Когда кот лижет нас, особенно наши волосы, он выполняет ту же функцию, что и другой кот, когда ухаживает за своим шерстяным покровом. Это очень позитивное социальное поведение, которое укрепляет связь с хозяином и демонстрирует желание сделать нас более комфортными", - говорится в видео.
Также лизание часто является знаком привязанности. Однако зоологи обращают внимание, что чрезмерное и интенсивное лизание может сигнализировать о стрессе или тревоге у животного.
Почему кот кусает после лизания
По словам экспертов, кусание котов, как и лизание, имеет несколько значений.
"Они также могут давать предупредительные укусы, чтобы попросить нас перестать их беспокоить. Укусы также могут проявлять привязанность, но только в виде более контролируемых и повторяющихся покусываний", - добавляют зооэксперты.
То есть котик может укусить после лизания как сигнал остановиться, или же наоборот - как часть игры и дружеского ухода.
"Когда коты чистят друг друга, они лижут и покусывают, чтобы обеспечить тщательную гигиену, что означает, что для нашего кота может быть вполне нормальным немного кусать нас во время ухода за нами", - утверждается в видео.
В большинстве случаев это типичное поведение, которое не свидетельствует об агрессии.
Что делать, если кот больно укусил
Иногда укус может быть достаточно неприятным. Но, как отмечают в AnimalWised, важно не наказывать животное.
"Ни в коем случае нельзя ругать его, поскольку, несмотря на неприятную ситуацию, наша кошка проявляет нормальное социальное поведение", - советуют они.
Лучшая реакция - прекратить взаимодействие, чтобы кот понял: кусание означает конец игры или ласки.
"Если мы будем последовательными и всегда будем придерживаться одного и того же алгоритма, наша кошка в конце концов начнет ассоциировать кусание с окончанием деятельности, которая ей нравится", - резюмируют специалисты.
Эксперты советуют также подкреплять положительное поведение поощрительными взаимодействиями, чтобы питомец быстрее научился контролировать свои привычки.
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
