Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

Президент Украины рассказал о плане действий на ближайшее время по мирному урегулированию.

Что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

Что известно:

После встречи Зеленского и Трампа будут новые встречи на уровне советников

Украина готовится к переговорам с Коалицией желающих

Зеленский планирует провести новые переговоры с Трампом

Украина и США разработали план последовательности действий и стратегии для достижения мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В дальнейшем в Украине планируется встреча на уровне советников по нацбезопасности. Она состоится в ближайшие дни.

"Рустем Умеров уже соединился со всеми советниками: американскими и европейскими. И я думаю, что эта встреча будет в Украине", - говорит президент.

После этого будут подготовлены все необходимые документы и встреча на уровне лидеров Европы. Сначала состоится встреча Коалиции желающих, после чего сразу состоится встреча с Дональдом Трампом.

"Уже соединился с Президентом Макроном, с несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации. На этой встрече мы согласуем документы на уровне лидеров. И будем готовить встречу с Президентом Трампом и с европейскими лидерами. Мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи состоялись в январе. И после этого если все будет идти шаг за шагом, то уже будет встреча в том или ином формате с "русскими". Мы готовы на соответствующие форматы, о которых мы уже говорили", - подчеркнул президент.

Встреча Трампа и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

Американский план окончания войны

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.

29 декабря Главред со ссылкой на президентов рассказал, что ждет Украину в ближайшие недели. Президент Украины также отметил, что стороны будут рассматривать шесть документов по мирному плану. Он выразил надежду, что уже в январе 2026 года удастся достичь договоренностей.

Другие новости:

