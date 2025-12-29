Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

Что известно:
Украина и США разработали план последовательности действий и стратегии для достижения мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В дальнейшем в Украине планируется встреча на уровне советников по нацбезопасности. Она состоится в ближайшие дни.
"Рустем Умеров уже соединился со всеми советниками: американскими и европейскими. И я думаю, что эта встреча будет в Украине", - говорит президент.
После этого будут подготовлены все необходимые документы и встреча на уровне лидеров Европы. Сначала состоится встреча Коалиции желающих, после чего сразу состоится встреча с Дональдом Трампом.
"Уже соединился с Президентом Макроном, с несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации. На этой встрече мы согласуем документы на уровне лидеров. И будем готовить встречу с Президентом Трампом и с европейскими лидерами. Мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи состоялись в январе. И после этого если все будет идти шаг за шагом, то уже будет встреча в том или ином формате с "русскими". Мы готовы на соответствующие форматы, о которых мы уже говорили", - подчеркнул президент.
Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.
После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.
Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.
29 декабря Главред со ссылкой на президентов рассказал, что ждет Украину в ближайшие недели. Президент Украины также отметил, что стороны будут рассматривать шесть документов по мирному плану. Он выразил надежду, что уже в январе 2026 года удастся достичь договоренностей.
