Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Руслан Иваненко
28 декабря 2025, 23:34обновлено 29 декабря, 00:47
Зеленский и Трамп обсудили мирный план и пути обеспечения безопасности для Украины и Европы.
Трамп, Зеленский
Обсуждение длилось более 2,5 часов / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • Трамп и Зеленский провели встречу во Флориде 28 декабря
  • Длилась более 2,5 часов, продолжение в видеоформате из ЕС
  • Главные темы: безопасность Европы и мирный план для Украины

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским стартовали во Флориде в воскресенье, 28 декабря, в 20:30 по киевскому времени.

После двух с половиной часов встреча завершилась, и сейчас президенты продолжают обсуждение в формате видеоконференции с европейскими лидерами, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет Corriere Della Sera.

видео дня

Позиция Италии

"Италия полностью поддерживает инициативы Соединенных Штатов", - отметил Таяни. Он добавил, что дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, согласится ли Владимир Путин на предложенные шаги.

Министр также отметил важность безопасности для всей Европы: "Вопрос безопасности является ключевым не только для Украины, но и для всей Европы. ЕС должен действовать совместно с США, ведь только в единстве можно стать мощным партнером для завершения войны".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник, встреча была содержательной.

"Очень содержательно все прошло. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время", - отметил источник.

Согласование мирного плана

Во время совместной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за встречу и сообщил о согласовании мирного плана.

"Мы обсуждали все аспекты мирного соглашения, и 20-пунктный мирный план согласован на 90%", - отметил он. "Мы согласились, что гарантии безопасности являются ключевым этапом в достижении длительного мира, и наши команды продолжат работать над всеми аспектами", - добавил президент.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Оценка прогресса и вопрос Донбасса

Трамп отметил достижение прогресса: "Мы посчитали целесообразным поговорить с европейскими лидерами, и наша встреча была замечательной. Мы обсудили, как некоторые говорят, 95 %, я не знаю, сколько процентов, но мы достигли значительного прогресса в вопросе прекращения этой войны".

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что вопрос Донбасса еще не решен: "Вопрос Донбасса еще не решен, думаю, он будет решен".

Он добавил, что Россия может попытаться захватить новые территории в ближайшие месяцы, поэтому "надо торопиться" с мирным соглашением.

Запуск Запорожской АЭС

Президент США сообщил о совместной работе России и Украины по запуску Запорожской АЭС: "Мы это долго обсуждали. ЗАЭС может немедленно эксплуатироваться. Я говорил с Путиным, он хочет видеть ее введение в эксплуатацию".

Приведет ли мирный план Трампа к окончанию войны - мнение эксперта

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что согласование Украины на американский "мирный план" не гарантирует прекращения боевых действий на фронте.

По его словам, даже если Украина согласится на план в нынешнем виде, это не остановит конфликт полностью. Возможно лишь временное уменьшение интенсивности боев, но основная цель России - захват украинских территорий - будет оставаться неизменной.

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Как писал Главред, Владимир Зеленский с Дональдом Трампом планируют обсудить мирный план по завершению войны, однако, по данным Reuters, между ними существуют существенные разногласия. Напряжение растет из-за ударов РФ по Украине и разных подходов к вопросу Донбасса и Запорожской АЭС. Зеленский заявил, что попытается смягчить предложения США по выводу войск.

Кроме того, президент США Дональд Трамп считает, что существуют все основания для достижения "хорошего для всех" мирного соглашения. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

