Мирный план Трампа не прекратит войну - какую ловушку готовят для Украины

Юрий Берендий
18 декабря 2025, 20:19
Принятие "мирного плана" США не приведет к завершению войны, а лишь приостановит ее или снизит интенсивность боевых действий, указал Коваленко.
Почему мирный план США не остановит войну - Коваленко объяснил / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/V_Zelenskiy_official

О чем сказал Коваленко:

  • Подписание "мирного плана" не завершит боевые действия
  • Цель Кремля - оккупация территорий Украины
  • Мирное предложение США - это новый "Минск"

Согласие Украины на американский "мирный план" не приведет к прекращению боевых действий на фронте. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в случае если Украине все же навяжут так называемый "мирный план" в нынешнем формате, боевые действия не прекратятся никогда. Возможна лишь определенная пауза или снижение интенсивности, однако это не меняет и не отменяет главной цели России - захват украинских территорий.

"Нынешний "мирный план" - это очередные Минские договоренности. В "Минске" всегда первым пунктом было прекращение огня, но нам почему-то постоянно навязывали выборы, 5-й пункт. Так же и сейчас: речь не идет о прекращении огня, и почему-то администрация Трампа прежде всего настаивает на выборах в Украине. Какие могут быть выборы в стране, которая воюет? У Трампа хоть читали Конституцию Украины? Как они представляют выборы без гарантий безопасности и прекращения огня? А американцы не могут этого нам гарантировать, потому что прекращение огня зависит исключительно от Российской Федерации, которая прекращать его не готова", - добавил он.

Коваленко также отметил, что такие предложения выглядят оторванными от реальности, ведь значительная часть западных дипломатов не готова воспринимать ситуацию такой, какой она есть. Часть из них, по его словам, поддерживает Украину, что помогает, однако это не касается окружения Дональда Трампа.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

Какова позиция России по мирным инициативам США - мнение эксперта

Как писал Главред, российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину выгодно сохранять переговорный формат, поскольку он рассчитывает в конце концов с помощью него прийти к результату, который будет отвечать интересам Кремля. Об этом заявил политический аналитик Виталий Кулик.

Он отметил, что, главной задачей России является добиться признания себя сверхдержавой и заставить Запад воспринимать ее как равноправного участника диалога о новой архитектуре мирового устройства. В этом контексте украинский вопрос не является ключевым, ведь речь идет не столько о завершении войны, сколько о переформатировании глобальных правил игры. Именно поэтому Москва заинтересована избегать четких договоренностей по Украине, затягивая переговоры и оставляя себе возможности для маневра, в частности во взаимодействии с Дональдом Трампом.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты готовят новый пакет ограничительных мер против российского энергетического сектора, намереваясь усилить давление в случае, если Владимир Путин откажется от мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отдельно канцлер Германии обратился к России с призывом объявить рождественское перемирие, однако в Кремле это предложение отклонили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании Москвы поддерживать такую инициативу.

Комментируя предложение немецкого канцлера о рождественском перемирии и отказ Кремля, политолог Владимир Фесенко отметил, что такая позиция Кремля обусловлена эгоистическим подходом и стремлением навязать собственные условия. По его мнению, в ближайшее время в переговорах возможна пауза, поскольку Украина не поддаётся внешнему давлению.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

мирное урегулирование Александр Коваленко мирные переговоры Мирный план Трампа
Вранье Путина о захвате Купянска сильно повлияло на США – Зеленский

12:40

Самый любимый цвет уже не в моде: в какой цвет покрасить кухню в 2026 году

12:32

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

