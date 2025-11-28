"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа

У России есть запас прочности и человеческий ресурс, но этого мало для победы в войне, поэтому Путин подготовил ловушку для Украины, отметил Кулик.

https://glavred.info/interview/plivki-vitkoffa-zlila-rosiya-kulik-pro-te-shcho-zadumav-putin-i-yaki-teper-problemi-u-trampa-10719563.html Ссылка скопирована

Россия больше не способна воевать так, как сейчас, Путин подготовил ловушку и ждет, когда Трамп заведет в нее Украину – Кулик / Коллаж: Главред

Подозрения о том, что печально известный американский "мирный план" из 28 пунктов писался не в Вашингтоне, а в Москве, подтвердились. Bloomberg опубликовал стенограммы двух разговоров помощника Путина Юрия Ушакова – со спецпредставителем Трампа Уиткоффом и со спецпредставителем Путина Дмитриевым. С Дмитриевым Ушаков обсуждал схему передачи российского варианта "мирного плана" команде Трампа с тем, чтобы американцы представили его как собственные наработки. А Уиткофф в разговоре давал советы Ушакову о том, как лучше представить Трампу список кремлевских "хотелок", то есть российский "мирный план".

Такое "сотрудничество" Уиткоффа с россиянами возмутило часть американских политиков, некоторые конгрессмены назвали его "российским агентом" и призвали уволить. Впрочем, президент США Дональд Трамп не увидел в этом ничего зазорного и сказал, что переговоры так и ведутся, что Уиткоффу "нужно продать Украину России", так что все хорошо.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик рассказал Главреду, зачем Россия слила "пленки Уиткоффа", насколько эта история подрывает власть Трампа и какие проблемы ему создает, что теперь будет с написанным в Кремле и презентованным американцами "мирным планом", почему США в состоянии "продать" Украину России, как в ближайшие месяцы Трамп может осложнить жизнь Украине, а также какую ловушку подготовил Путин.

видео дня

Как слив стенограмм разговоров Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым может сказаться на дальнейшем переговорном процессе? И что будет с этим "мирным планом" теперь, когда стало очевидно, кто является его реальным автором?

Для Трампа это не является большой проблемой, о чем он сказал откровенно: мол, так и ведутся переговоры, чего нападать, все правильно делается. Трамп "продает" России Украину, поэтому для него это нормально.

А вот для американского политического истеблишмента это не нормально, потому что там другие представления о переговорах с оппонентом, особенно с таким, как Россия. Потому это спровоцировало внутреннюю политическую дискуссию в США. В частности члены Республиканской партии, которые раньше боялись как-то не так взглянуть на Трампа, сейчас его откровенно критикуют.

"Пленки Уиткоффа" слили сами россияне, потому что не в интересах России сейчас что-либо подписывать, а, тем более, достигать устойчивого мира, убежден Кулик / Фото: kremlin.ru

Кроме того, этот слив позволяет европейцам надавить на Вашингтон, ведь теперь очевидно, что переговорный процесс модерируется Россией, а "мирный план" явно имеет российские источники.

Я абсолютно убежден, что записи разговоров Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым слили сами россияне. Ведь не в интересах России сейчас что-либо подписывать, а, тем более, достигать устойчивого мира. Поэтому они решили завалить переговоры, не прекратив их, то есть не получить результата, но сохранить динамику переговоров.

Путину нужно сохранить переговорный процесс, поскольку он считает, что переговоры ведут его к желаемому результату. А желаемым результатом для него является признание за Россией статуса сверхдержавы и готовность вступать с ней в предметные разговоры о новом мировом порядке. Цена здесь – не Украина. Эти переговоры – не об Украине, а о новом мировом порядке. И в таких переговорах нужно, чтобы никакой конкретики по Украине не было. Поэтому процесс можно затягивать и играть в это еще долго, держа Трампа на вытянутой руке. За это время Россия решит свои вопросы: возможно, выйдет на определенные договоренности с Соединенными Штатами, избежит чрезмерных санкций, а, может, и добьется снятия части из них. Ведь мы видим, что тот же Уиткофф настроен на подыгрывание России по многим позициям.

Нужен ли Трампу процесс ради процесса? Думаю, что нет. Трампу как раз нужен конкретный результат. Но – он вполне может согласиться и на рамочные соглашения, которые не выполняются. Поэтому может появиться некое коммюнике, которое не будет предусматривать никаких гарантий и которое невозможно выполнить, то есть это будет скорее пожелание, под которым подпишутся все стороны. Но Трамп будет продавать это как окончание войны и победу, как он это сделал с Таиландом и Камбоджей и другими войнами, которые он "закончил". На самом деле эти войны не закончились, до сих пор продолжаются перестрелки в этих регионах и на этих фронтах глобальной войны.

Война закончится только тогда, когда будет сформирован новый мировой порядок. Сейчас он еще не сформирован, более того, у Трампа даже нет своей модели нового миропорядка. Он рефлексирует и пытается принять участие в формировании нового мирового порядка, используя бизнес-модели переговоров. Но в конечном итоге Соединенные Штаты проигрывают. Это начал чувствовать и американский дипстейт, поэтому часть республиканцев откалывается от Трампа. Скорее всего, трамписты не получат тех результатов на выборах в Конгресс и Сенат, на которые они надеются. Они там проиграют. Войдя в избирательную кампанию, им будет трудно обеспечить необходимый результат. Более того, трамписты могут проиграть с разгромным счетом.

Впрочем, до выборов Трамп может осуществить ряд шагов, которые усложнят и без того тяжелую ситуацию в Украине. Например, Трамп может прекратить передавать нам разведывательные данные, сократить поставки вооружения и участие в военном планировании, сократить количество военной техники, которую мы покупаем в США или с помощью Штатов, и тому подобное. Трамп на период до конца его президентской каденции вполне может все это заблокировать для Украины, что сразу скажется на фронте и темпах продвижения российских оккупантов.

От Трампа начали откалываться республиканцы, ведь на выборах 2026 года трамписты с разгромом проиграют, считает Кулик / Фото: Белый дом

Увеличиваются ли теперь, после публикации "пленок Уиткоффа", шансы на то, что первоначальные 28 пунктов "мирного плана" будут существенно отредактированы или заменены на другие? Увеличиваются ли шансы на то, что Украине не смогут навязать капитуляцию?

Переговоры требуют участия России, а она всячески демонстрирует свое нежелание останавливать войну. Путин может не вести ее в определенном объеме или определенной интенсивности, если столкнется с проблемами, но полностью войну не прекратит. Путину нужна война.

Не думаю, что в дальнейшем будут обсуждаться 28 пунктов – их количество изменится. Но у американской стороны нет особой готовности учитывать интересы Украины и Европы. Поэтому важно не то, сколько пунктов будет в плане, а о чем они будут.

Кроме того, не стоит смотреть на ситуацию через "розовые очки", думая, что мы что-то отстояли в Женеве и сможем отстоять в Абу-Даби.

Дрисколл четко очертил настроения американцев: американский ВПК не успевает за потребностями украинского войска и обороны, а много старой техники, которую нам продают, нужна самим Штатам на других театрах боевых действий. Поэтому очевидно, что нас будут подталкивать к большим уступкам в пользу России.

Кроме того, у нас нет шанса не подписать то, что будет подаваться как завершение первого раунда переговоров. Но это будет не договор о мире, а меморандум о том, что стороны движутся к заключению всеобъемлющего мирного соглашения. И этот меморандум будет подписан не с Россией, а с Соединенными Штатами.

В общем, как по мне, путь, который выбрали американцы, очень напоминает Минские соглашения. Сначала мы подпишем договоры с Соединенными Штатами и европейцами. Американцы подпишут договоры с россиянами, и европейцы поддержат эти договоры. А потом, как завершающий этап, подписание соглашения нами и россиянами. И задача нашей дипломатии сейчас – не позволить во время нынешнего первого раунда задать нам такие рамки, при которых на заключительном этапе заключения соглашения между Украиной и Россией будет выписана наша капитуляция. А это требует выполнения нашей властью многих домашних заданий.

Основная задача, которую должна выполнить украинская власть, – это не дипломатические маневры и не мобилизация союзников, а достижение собственной национальной устойчивости, а она обеспечивается доверием граждан к собственному военно-политическому руководству. Соответственно, можно получить в обществе консенсус как по мирному соглашению, так и по продолжению войны, но этот консенсус должен быть обеспечен ресурсами. Что имеется в виду: военно-политическое руководство должно поддерживаться большинством, которое считает, что оно все правильно делает; к обороне должно быть привлечено большинство населения, и не "бусификацией", а настоящей системой рекрутинга и реформированной мобилизацией; вокруг всего этого должен быть консенсус относительно того, что мы боремся за собственную идентичность, что это экзистенциальная война, в которой мы не можем себе позволить капитуляцию. Только опираясь на такой консенсус, президент иногда может сказать "нет" нашим западным партнерам.

Сейчас президент не может этого сделать из-за внутриполитического кризиса. Президент слаб, потому что не выполнил домашнее задание и не провел работу над ошибками. Именно поэтому нам и выкатили эти 28 пунктов, причем "очень вовремя". И сейчас наша переговорная позиция слабая, потому что нет внутреннего консенсуса, поэтому нам могут навязать условия, которые стратегически будут в ущерб государственности и будут работать на демонтаж независимости.

Переговорная позиция Украины сейчас слабая, поэтому ей могут навязать условия, которые будут работать на демонтаж независимости, предостерег Кулик / Фото: Офис президента Украины

Потому это вызов для украинской власти и украинского общества. Впрочем, еще не "все пропало", когда единственным вариантом является срочная капитуляция, или наоборот, как говорят у нас горячие головы, нужно всех послать и держаться до последнего украинца. Я так не считаю. Но даже в нынешних условиях, сохраняя динамику переговоров и не ссорясь с Трампом, можно получить максимум – не попасть в ловушку Виткоффа-Ушакова-Путина.

Если говорить о формуле, которую выдал Трамп, – "нужно продать Украину России", то, по вашему мнению, мы действительно сейчас оказались в такой системе координат, когда американцы способны нас "продать" Путину, и Украина почти ничего не решает?

Нет, я бы полностью не списывал возможность нашей самостоятельной игры. У нас есть возможность говорить "нет" и не соглашаться с позицией США. А что для этого следует сделать, я объяснил выше. Кстати, Зеленский это уже демонстрировал, и я полностью поддерживаю его позицию в Овальном кабинете, когда он выразил мнение многих украинцев. Так что процесс зависит и от нас. Но для этого президенту нужно опираться на консенсус. Ведь когда ты говоришь о необходимости продолжения войны, ты должен быть сильным и уверенным, что у тебя на это есть мандат. А когда ты не можешь гарантировать даже прохождение бюджета войны в Верховной Раде, потому что там "шкурняки" и коррупционные составляющие собственного окружения, то о чем можно говорить. Поэтому сначала следует разобраться с внутренней политикой и достичь максимального консенсуса по вопросу войны. Тогда мы сможем показать субъектность.

А насчет того, что американцы нас "продают", то, собственно говоря, Трамп своими действиями уже давно похоронил международное право. США уничтожили международную справедливость как категорию. Возвращение к постооновской трактовке международного права уже маловероятно. Сейчас все решает не международное право, а сила. Поэтому – да, нами торгуют. Это реальная политика. И сейчас разговоры о принципах и ценностях выглядят как обман со стороны тех, кто эти принципы сформулировал. Так что теперь мы живем во времена наподобие ХІХ века, когда империи делят мир.

Это важно понимать и не покупаться на разговоры о ценностях и принципах. Поэтому мы должны иметь возможность отвечать, в том числе спецоперациями.

Трамп отметил, что Россия тоже идет на существенные уступки, и самая большая из них заключается в том, что россияне "прекратят войну и не будут брать новых земель". Чем опасен такой подход и для Украины, и для мира?

Для Трампа все это – история не об устойчивом мире, а о том, что можно будет продать как мир. Для России важен процесс и то, что она остается участником конструирования мирового порядка. То есть и для Путина все это не о мире. Да и для нас это все не о мире, а о том, чтобы сохранить динамику помощи со стороны США в войне против России. Поэтому от этого процесса не будет мира – будет продолжение войны, просто другими способами и в другой динамике.

От нынешнего переговорного процесса мы получим не мир, а продолжение войны, просто другими способами и в другой динамике, отметил Кулик / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Почему Трамп уже настолько откровенно "топит" за Россию? Россияне имеют какой-то компромат на Трампа, как говорят конспирологи, или дело в искреннем увлечении Трампа Россией и Путиным?

Я бы не искал какой-то российской агентурной сети в США, нет такого. Я думаю, что это большое преувеличение. Но есть совпадение определенных интересов. Для Трампа и его окружения главным оппонентом является не Путин, а лидеры европейских стран, потому что в них Трамп видит продолжение американских демократов. Евросоюз является идеологическим оппонентом, который не соглашается быть на вторых ролях в представлении Трампа.

Я более чем убежден, что поводов для взаимопонимания с Россией у трампистов значительно больше, чем конфликтных точек. А, следовательно, подыгрывание Трампа Путину продолжится.

Трамп искренне убежден, что Путин выступает за традиционные ценности, что Путин ломает Европу. К тому же у Путина такая политическая система, которую хотел бы и сам Трамп. Ведь несмотря на то, что Трамп является лидером США, он – не о демократии и не о республике. Он абсолютно соглашается с картинками, где его изображают с короной на голове, и троллит, говоря "называйте меня королем". Но США начались с лозунга "У нас никогда не будет короля!".

У Путина такая политическая система, которую бы хотел и сам Трамп, считает Кулик / Фото: Белый дом

Объясните подробнее, какие последствия эти "пленки Ушакова-Уиткоффа" могут иметь для Трампа в США? Насколько эта история подрывает власть Трампа?

Я бы подождал и посмотрел, удержится ли Рубио на своей позиции. Мне кажется, что позиции Рубио и Уиткоффа диаметрально противоположны, и Трамп не разделяет позиции Рубио. А то, что Уиткофф "наработал" вместе с Россией, Рубио откорректировал с помощью европейцев. Это не понравилось Трампу. Поэтому посмотрим, что будет дальше, и удержится ли Рубио на посту.

Кроме того, очевидно, что будет расти фронда по отношению к самому Трампу и MAGA.

Вообще, MAGA переживает не лучшие времена в США. Ведь есть крыло MAGA, которое является антиистеблишментским и требует публикации "файлов Эпштейна". "Файлы Эпштейна" будут сейчас постоянно догонять Трампа и захватывать часть MAGA. Трамп очень боится этих файлов, потому что, насколько я понимаю, он там фигурирует, причем неоднократно. Трамп не будет их публиковать, но они его будут догонять и откалывать часть его электората.

Поэтому, с одной стороны, будет недовольство внешней политикой Трампа из-за подыгрывания Путину и отсутствия достижений в диалоге с Китаем, а с другой – на Трампа будут давить Линдси Грэм и другие, кто выступает за публикацию "файлов Эпштейна" (а они влияют на часть MAGA). Так что значительная часть избирателей Трампа вполне может отколоться.

Трамп сказал, что война в Украине может длиться годами, потому что в России значительно больше людей. Как думаете вы, способна ли Россия воевать годами, а, следовательно, может ли война затянуться еще надолго? И чего, по вашему прогнозу, ждать нам от Трампа и России в ближайшие месяцы – и на фронте, и в переговорном процессе?

У России действительно большое население: 144 миллиона – это много. 500 тысяч человек, которых Россия еще может мобилизовать, повлияют на фронт, и это может привести к непоправимым последствиям.

Россия больше не в состоянии вести войну такой интенсивности, как сейчас, считает Кулик / Фото: Минобороны РФ

Впрочем, всегда следует учитывать экономику: сможет ли Российская Федерация обеспечить войну и необходимую мобилизацию экономически, сможет ли она обеспечить сохранение нынешней динамики войны. На мой взгляд, не так все однозначно. Да, у России еще есть запас прочности. Да, российские войска еще могут продвигаться. Да, Россия может мобилизовать еще 500 тысяч человек и бросить их на "мясные штурмы". Да, РФ может еще нанять корейцев и бросить их на фронт. Но всего этого мало для победы на фронте. То есть вечно Россия воевать не может.

Да, России нужна война как продолжение политики, но продолжать войну нынешней интенсивности она не может. Поэтому она и играет в переговоры, поэтому ей и нужен определенный вариант снижения интенсивности войны и создания ловушки, в которую благодаря Трампу сможет зайти Украина.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред