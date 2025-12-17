Осквернение флага: блогерша Верба угодила в скандал

Украинская блогерша Верба попала в громкий скандал с государственным флагом.

https://glavred.info/starnews/oskvernenie-flaga-blogersha-verba-ugodila-v-skandal-10724894.html Ссылка скопирована

Блогерша Верба показала последствия обстрела РФ / Фото скриншот

Скандальная блогерша Юлия Верба вызвала гнев украинцев своим неоднозначным поступком.

Верба наделала множество странных снимков с другим блогером по имени smurfi.ik в социальной сети Instagram. Там на фоне флага Украины они наделали много странных фото в не менее странных луках.

Но больше всего пользователей сети возмутил флаг Украины, в центре которого было напечатано фото самой Вербы в коротком платье без бретелей.

Верба вызвала скандал своим фото / Фото Instagram/smurfi.ik

Пользователи сети выразили свой гнев в комментариях Threads.

"Как можно сделать что-то подобное на государственном флаге?", "Трудно подобрать слова... Трудно представить, что люди смогли додуматься до такого. Почему? Зачем? Это же осквернение государственного символа. А еще большая беда в том, что у этой Вербы и ей подобных достаточно много подписчиков", "Верба пробила дно морали…", - пишут они.

В этом же пляжном платье Верба позирует на флаге / Фото Instagram/ verbaaa

Впрочем, сама Верба в свойственной ей манере не комментировала фото и реакцию на них.

О персоне: Юлия Верба Юлия Верба - украинская блогерша из Ивано-Франковска, которая часто попадает в скандальные ситуации. Например, недавно Юлю захейтили за покупку третьей квартиры, дорогого Мерседеса. Кроме того, ее обвиняли в том, что она передала на фронт старые автомобили, не пригодные для службы. Верба часто постит фейки на своих страницах, в частности из последнего - фейк о шоу "Холостяк".

