Осквернение флага: блогерша Верба угодила в скандал

Кратко:
- Что сделала блогерша
- Что вызвало гнев пользователей
Скандальная блогерша Юлия Верба вызвала гнев украинцев своим неоднозначным поступком.
Верба наделала множество странных снимков с другим блогером по имени smurfi.ik в социальной сети Instagram. Там на фоне флага Украины они наделали много странных фото в не менее странных луках.
Но больше всего пользователей сети возмутил флаг Украины, в центре которого было напечатано фото самой Вербы в коротком платье без бретелей.
Пользователи сети выразили свой гнев в комментариях Threads.
"Как можно сделать что-то подобное на государственном флаге?", "Трудно подобрать слова... Трудно представить, что люди смогли додуматься до такого. Почему? Зачем? Это же осквернение государственного символа. А еще большая беда в том, что у этой Вербы и ей подобных достаточно много подписчиков", "Верба пробила дно морали…", - пишут они.
Впрочем, сама Верба в свойственной ей манере не комментировала фото и реакцию на них.
О персоне: Юлия Верба
Юлия Верба - украинская блогерша из Ивано-Франковска, которая часто попадает в скандальные ситуации. Например, недавно Юлю захейтили за покупку третьей квартиры, дорогого Мерседеса.
Кроме того, ее обвиняли в том, что она передала на фронт старые автомобили, не пригодные для службы.
Верба часто постит фейки на своих страницах, в частности из последнего - фейк о шоу "Холостяк".
