Алсу и Джиган проводят много времени вместе и даже сделали совместное заявление.

У Алсу и Джигана появилось совместное дело / Коллаж Главред, фото Instagram/iamgeegun, alsou_a

Кратко:

Что задумали Алсу и Джиган

Что они собрались делать вместе

Разведенная российская певица Алсу, которая молчит о военном вторжении террористической России в мирную Украину, показалась вместе с освободившимся от уз брака, рэппером-предателем из Украины - Джиганом.

Как пишут российские пропагандисты, Джиган и Алсу стали проводить много времени в студии, чтобы записать новый трек. Артисты также не исключили, что в будущем запишут целый альбом.

Джиган, который родом из Одессы, но поддерживаете террориста Путина, находится в стадии развода со своей женой блогершей Оксаной Самойловой, которая сделала множество пластических операций и стала почти копией Алсу. У пары четверо общих детей.

Алсу и любовница Яна Абрамова - Решетова / Фото РосСМИ

В свою очередь, Алсу, также недавно пережила развод с Яном Абрамовым, которого та якобы застукала на интрижке с другой российской блогершей Анастасией Решетовой, которая также как две капли воды похожа на Алсу.

В новом видео из студии певица появилась в кепке, рубашке и джинсах. Одетый в коричневую обтягивающую футболку и брюки Джиган расположился рядом в кресле звукорежиссера.

Рэпер обратился к зрителям: "Привет! Мы опять с Алсу на студии! Вы постоянно видите, как мы выставляем контент со студии, но ни одного трека вы еще не услышали! Скоро! Мы уже сделали три трека".

Джиган пообещал, что премьера состоится до конца года. Певица уточнила сроки и поделилась планами.

"Первый совместный трек с Джигой выходит в декабре этого года! А может быть, впереди совместный альбом! Новая группа — Джига и Алсу!" — рассказала артистка.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алсу, впервые показала своего сына, которому уже исполнилось 8 лет. Мальчика певица показывает со спины и так до конца и не понятно, особенный он ребенок или нет.

Ранее также Алсу раскрыла подробности развода с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни.

О персоне: Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

