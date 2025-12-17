'Пробили дно': военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

В банке признали ошибку и пообещали лично доставил карточку раненому воину.

Банк признал инцидент недопустимым и проводит расследование

Карточку доставят ветерану лично, пообещали внутренние изменения

Глава НБУ Андрей Пышный выразил поддержку и взял ситуацию под контроль

В Киеве возник резонансный инцидент с раненым военным: 20-летнему защитнику, который потерял все конечности во время боев на Харьковщине, отказали в выдаче банковской карты для получения государственных выплат.

Об этом сообщила командир Патронатной службы "Ангелы", офицер ЦВС 3 отдельная штурмовая бригада Елена "Гайка" Толкачева в Facebook.

Фото: t.me/olenatolkachova/641

По ее словам, боец ушел на фронт в 18 лет и получил тяжелое ранение в районе Изюма на Харьковщине. Медицинский куратор патронатной службы привезла его в отделение ПриватБанк на проспекте Берестейском, 27-А, чтобы восстановить банковскую карточку, потерянную во время боя. Однако работник учреждения, действуя по процедуре, попросил взять карту в руки и поднести ее к лицу для фото.

"У человека нет рук. Нет рук - нет карточки", - отметила Толкачева.

Она добавила, что сотрудники отделения отказались позволить, чтобы карточку держал другой человек, и предложили единственный вариант - оформить доверенность и выдать карточку на имя медицинского куратора.

В результате раненый военный вынужден ждать протез руки, что может длиться месяцы или даже год, оставаясь без положенных ему средств от государства.

На ситуацию отреагировали в ПриватБанке. Пресс-секретарь учреждения заявил, что инцидент является недопустимым.

"Ситуация с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану в Киеве недопустима. Мы уже выясняем, как это могло произойти, и лично обеспечим доставку всех необходимых карт. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла, и проведем внутреннюю работу, чтобы исключить подобное в будущем", - сказал он.

Фото: Скриншот

Также откликнулся председатель Национальный банк Украины Андрей Пышный. В комментариях он написал:

"Мне жаль это видеть. Так не должно быть! И так не будет! Реакция будет, выводы также. Карточку доставлю лично", - заявил Пышный.

Фото: Скриншот

Сейчас раненый военный ждет доставку карты, а в Нацбанке пообещали принять все меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Фото: Скриншот

