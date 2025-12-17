Укр
"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

Руслан Иваненко
17 декабря 2025, 22:55
383
В банке признали ошибку и пообещали лично доставил карточку раненому воину.

ВГУ, банковская карта
Глава НБУ отреагировал на инцидент / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О главном:

  • Банк признал инцидент недопустимым и проводит расследование
  • Карточку доставят ветерану лично, пообещали внутренние изменения
  • Глава НБУ Андрей Пышный выразил поддержку и взял ситуацию под контроль

В Киеве возник резонансный инцидент с раненым военным: 20-летнему защитнику, который потерял все конечности во время боев на Харьковщине, отказали в выдаче банковской карты для получения государственных выплат.

видео дня

Об этом сообщила командир Патронатной службы "Ангелы", офицер ЦВС 3 отдельная штурмовая бригада Елена "Гайка" Толкачева в Facebook.

'Пробили дно': военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке
Фото: t.me/olenatolkachova/641

По ее словам, боец ушел на фронт в 18 лет и получил тяжелое ранение в районе Изюма на Харьковщине. Медицинский куратор патронатной службы привезла его в отделение ПриватБанк на проспекте Берестейском, 27-А, чтобы восстановить банковскую карточку, потерянную во время боя. Однако работник учреждения, действуя по процедуре, попросил взять карту в руки и поднести ее к лицу для фото.

"У человека нет рук. Нет рук - нет карточки", - отметила Толкачева.

Она добавила, что сотрудники отделения отказались позволить, чтобы карточку держал другой человек, и предложили единственный вариант - оформить доверенность и выдать карточку на имя медицинского куратора.

В результате раненый военный вынужден ждать протез руки, что может длиться месяцы или даже год, оставаясь без положенных ему средств от государства.

На ситуацию отреагировали в ПриватБанке. Пресс-секретарь учреждения заявил, что инцидент является недопустимым.

"Ситуация с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану в Киеве недопустима. Мы уже выясняем, как это могло произойти, и лично обеспечим доставку всех необходимых карт. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла, и проведем внутреннюю работу, чтобы исключить подобное в будущем", - сказал он.

'Пробили дно': военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке
Фото: Скриншот

Также откликнулся председатель Национальный банк Украины Андрей Пышный. В комментариях он написал:

"Мне жаль это видеть. Так не должно быть! И так не будет! Реакция будет, выводы также. Карточку доставлю лично", - заявил Пышный.

'Пробили дно': военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке
Фото: Скриншот

Сейчас раненый военный ждет доставку карты, а в Нацбанке пообещали принять все меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

'Пробили дно': военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке
Фото: Скриншот

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, но намекнул, что их количество будет очень ограниченным.

Кроме того, даже в случае согласия России на так называемое рождественское перемирие оно не имело бы практического значения на фронте, ведь оккупационные войска никогда не придерживаются взятых на себя обязательств.

Предложенная США модель мирного соглашения, предусматривающая создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, несет риски повторения ошибок Будапештского меморандума и не гарантирует Украине никакой реальной безопасности. Об этом в интервью изданию УП заявил народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.

