"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

Артем Шевчук вернулся в Украину, когда началась война. Он решил перейти на фронт, где пережил страшные бои за Авдеевку и Харьковскую область.

https://glavred.info/article/mama-upala-na-pol-i-krichala-na-fronte-ubili-22-letnego-voennogo-shevu-10723247.html Ссылка скопирована

На фронте погиб Артем Шевчук / Колаж: Главред, фото: Лариса Крохмаль-Климюк

Молодой Артем Шевчук был убит российскими оккупантами на Харьковском направлении. Ему было всего 22 года, когда его жизнь внезапно оборвалась. Парень мог быть в безопасности, живя за пределами Украины, но в начале полномасштабного вторжения он вернулся на Родину и пошел защищать государство. Родная тетя Артема лично рассказала Главреду о том, каким отважным и мужественным был ее племянник.

Что известно об Артеме Шевчуке

Артем родился 9 декабря 2002 года на Волыни. Родители и родные воспитывали парня в украинских традициях и семейных ценностях. Лариса относилась к Артему, как к третьему ребенку. Парень рос в любви. Он был жизнерадостным и добрым человеком.

Артем уехал на заработки за границу и находился там в момент, когда началась война. Парень удивил всю семью. Он никого не предупредил и приехал в Украину, где в самом разгаре была война. В апреле 2023 года он подписал контракт с пограничными войсками.

видео дня

"Он приехал, а мы все были в шоке. Но мы понимали, что это его выбор. Мы просто начали его поддерживать", - вспоминает Лариса.

Сначала Артем находился на украинской границе, а когда ребят из его подразделения начали отправлять на фронт, он решил не оставаться в тылу.

"Когда начались ротации ребят, с которыми он служил, он говорил: "Я не могу их оставить, я иду с ними на фронт", - рассказывает женщина.

На фронте погиб Артем Шевчук / фото: Лариса Крохмаль-Климюк

Участие в боевых действиях

Артем Шевчук с позывным "Шева" впервые попал на фронт в январе 2024 года. Он сразу начал выполнять боевые задачи на Авдеевском направлении как сержант и инспектор беспилотных авиационных комплексов отделения воздушной разведки и управления беспилотными воздушными судами.

Родные очень переживали за Артема. Они постоянно пытались чем-то помочь ему.

"Он всегда говорил нам, что у него все хорошо. Мы у него спрашивали, возможно, что-то ему прислать, какие-то вкусности, чтобы он поделился с собратьями, а он всегда говорил: "Крестная, не волнуйся, нам есть что есть. Мы такое едим, что и вы не едите. У нас все хорошо, мы все имеем, у нас все есть". У него всегда все было хорошо. Вероятно он не хотел, чтобы мы волновались", - говорит Лариса.

Он хоть и пытался уберечь родных от волнения, но были дни, когда ему было сверхтяжело.

"Иногда, когда была очень тяжелая ситуация, он сестре моей говорил: "Мама, здесь просто мясо", - говорит Лариса.

На фронте погиб Артем Шевчук / фото: Лариса Крохмаль-Климюк

Парень скрывал даже то, что был на волосок от смерти. Однажды вражеский беспилотник ударил в автомобиль, в котором ехал Артем с побратимами. Они успели быстро выбежать до момента попадания, но взрыв был очень сильный. Артема с собратьями засыпало землей и они еще некоторое время выбирались. Тогда парень получил контузию и сломал ногу. Он это скрывал и только потом признался. Артем отказывался от реабилитации, после короткого восстановления возвращался к собратьям.

"Из нашего городка служил с ним в Авдеевке человек, он на него говорил дядя Коля. Он сестре моей рассказывал: "Мам, был взрыв, нас отбросило, а дядя Коля остался". Их тогда выводили, они шли 40 километров. Дядя Коля считался пропавшим без вести, а тело привезли через год", - рассказывает тетя Артема.

После оккупации Авдеевки и вывода наших войск, "Шеву" отправили на Харьковское направление. Однажды связь с Артемом исчезла.

Гибель "Шевы"

Артем постоянно был на связи, ведь он руководил дронами и РЭБами. Когда он не мог говорить, то просто ставил "+", чтобы родные не переживали и знали, что с ним все хорошо. 28 декабря 2024 года Артем перестал выходить на связь.

"Сестра в тот день звонила, но связи не было. Она очень волновалась, ей было тревожно, она чувствовала, что что-то не то", - рассказывает Лариса.

Уже на следующий день ее сестра получила страшную весть - сына больше нет.

"Сначала командир позвонил Саше папе и сказал, что Артема нет. Оксана просто упала на пол и начала кричать. Когда Саша написал мне, я с подругами была в кафе. Он написал сообщение: "Артема нет". А дальше я не помню, я просто начала кричать. Меня подруги вывели из кафе, отвезли домой, напоили каплями. Потом я поехала в село, Оксана сидела и постоянно молчала", вспоминает женщина.

Оказалось, что Артем был в блиндаже и вышел, чтобы включить генератор. В тот момент, когда он зашел внутрь, произошел удар дроном. Командир Артема рассказал родным, что он погиб мгновенно. Тело парня привезли родным через 5 дней.

На фронте погиб Артем Шевчук / фото: Лариса Крохмаль-Климюк

"Он снился мне маленьким"

Артем начал приходить во снах к своим родным до и после гибели.

"За ночь до гибели он приснился Оксане и сказал, что он хочет конфет. Она у него спросила, почему ты лежишь на каких-то кариматах, он сказал, что ему так удобно. Она ему дала горсть большую всяких конфет, а он выбрал "Барбарисы" и все", - рассказывает Лариса.

Уже после гибели, когда родные были разбиты горем утраты, Артем приходил к ним во снах и был счастлив. Он так любил своих родных, что даже из мира мертвых пытался беречь свою маму.

"В ночь после гибели он мне снился маленьким, как будто годика 2 ему и он сидит так на подушке. Потом снился в ночь на 40 дней. Потом снился, когда он должен был приехать в отпуск. Тогда ребята приехали, их отпустили в отпуск, мне снилось, что я еду на кладбище и он идет по дороге. Я спрашиваю у него, почему он здесь идет, не может ли его кто-то подвести, а он отвечает: "Меня отпустили в отпуск". Потом снился мне в белой одежде. Снился подруге Оксане и говорит: "Береги мою маму, как я берегу ее", - вспоминает тетя "Шевы".

На момент смерти Артему было всего 22 года. У него остались родители и старший брат.

На фронте погиб Артем Шевчук / фото: Лариса Крохмаль-Климюк

Награды Артема Шевчука

За свои заслуги и подвиги Артем был награжден:

нагрудным знаком "За мужество в охране государственной границы;

званием Почетного гражданина города Владимир;

орденом III степени "За мужество" (посмертно);

нагрудным знаком "Отличный пограничник" (посмертно).

На фронте погиб Артем Шевчук / фото: Лариса Крохмаль-Климюк

Петиция

Семья просит поддержать петицию о посмертном присвоении звания Героя Украины Артему Шевчуку.

"Шевчук Артем был настоящим патриотом Украины! Община, собратья и родные гордятся своим Героем, который за свободную Украину и за ее будущее заплатил самую высокую цену - свою жизнь! Просим присвоить Шевчуку Артему Александровичу почетное звание государства - Герой Украины", - написали родные в тексте петиции.

Если вы хотите поддержать семью и подписать петицию, сделать это можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред