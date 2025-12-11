Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

Анна Косик
11 декабря 2025, 12:28
52
Не во всех областях Украины могут сократить время отключений электроэнергии и на это есть причина.
Нету света
Отключений света в некоторых областях Украины становится меньше / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Что сказал Вязовченко:

  • Ситуация в энергосистеме Украины сложная
  • В отдельных областях Украины сокращают графики отключений
  • В некоторых регионах возобновить подачу электроэнергии сложно из-за ситуации с безопасностью

По состоянию на 11 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Об этом во время брифинга рассказал заместитель Министра энергетики Александр Вязовченко.

По его словам, во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Однако сейчас фиксируется тенденция по сокращению графиков отключений.

видео дня

Какова ситуация с отключениями в разных областях Украины

Чиновник отметил, что в отдельных регионах часов без электроэнергии для населения стало значительно меньше. Такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем, если враг не будет атаковать энергетическую инфраструктуру снова.

"Можно констатировать, что тенденция к улучшению прослеживается. Графики отключений в отдельных регионах уже стали существенно меньше. В облэнерго и компаниях, которые обеспечивают генерацию, делают все возможное, чтобы отключений стало меньше в каждой области", - подчеркнул Вязовченко.

В то же время в приграничных и прифронтовых регионах ситуация с отключениями остается сложной. А все потому, что иногда проведение ремонтных работ возможно только после разрешения военных.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Эксперт озвучил сроки восстановления энергетики в Украине

Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в ближайшие несколько дней энергетическая ситуация в большинстве регионов Украины заметно стабилизируется, однако для полного восстановления энергосистемы понадобится несколько месяцев.

По его словам, "через три-четыре дня будет ощутимо проще в большей части Украины. И ситуация будет улучшаться, но для того, чтобы восстановиться до нормального состояния реально нужно 10-12 недель".

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению Владимира Омельченко, полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки.

Недавно в правительстве заявили, что отключения электроэнергии в Украине могут стать менее длительными, поскольку правительство приняло решения, направленные на улучшение ситуации с энергообеспечением населения.

Другие новости:

О персоне: Александр Вязовченко

Александр Вязовченко - заместитель Министра энергетики Украины, ранее возглавлял департамент безопасности ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минэнерго новости Украины отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
1160 магазинов по Украине: где работает "зимняя тысяча" и какие продукты разрешено покупать

1160 магазинов по Украине: где работает "зимняя тысяча" и какие продукты разрешено покупать

12:52Украина
Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

12:16Синоптик
Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

12:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Последние новости

12:45

Лавров заговорил о "другой" Украине: РФ выдвигает свои требования для мира

12:28

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

12:16

Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

12:05

Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

12:04

Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:59

Новая минималка уже на подходе: сколько будут получать украинцы и достаточно ли этого

11:21

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

11:21

Еще одна страна саботировала Евровидение: кто отказался

11:15

Может иметь интересный перевод: что на самом деле означает фамилия Бандера

Реклама
11:03

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

10:59

Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

10:52

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

10:49

Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

10:40

Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

10:22

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждёт богатство к концу декабря

10:22

Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

10:21

Сколько продлится подготовка к выборам в Украине: в ЦИК назвали реальные сроки

10:03

Обвал российского рубля не за горами: эксперт озвучил интересный прогноз

09:46

Разметут вмиг: бомбическая закуска на новогодний столВидео

09:44

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Реклама
09:33

РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: возникли пожары, подробностиФото

09:20

Неизвестный дрон ночью ударил по дому на Львовщине: что произошло

09:12

Горячий бывший Бритни Спирз в масле появился на обложке журнала для женщин

09:11

Света может не быть сутками: эксперт дал прогноз по блэкауту в Украине до конца года

09:00

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США

08:55

"До последнего надеялись": известная пиарщица раскрыла детали болезни покойного Adam

08:42

Я не скрываю: Анна Кошмал показалась со своим мужем

08:32

Боятся попасть под Покровск: в Атеш сказали, как военные РФ избегают боев

08:19

США закрепили $800 млн для Украины в новом оборонном бюджете на $1 трлн

08:10

Выборы во время войны: что это значитмнение

07:27

Роды в 47: известная ведущая рассказала, как восстанавливается

07:14

Пылает "Акрон": дроны ударили по крупнейшему химзаводу РоссииВидео

06:51

"Стремительно вошел в мою жизнь": Кучеренко заговорила о "драйвовой" любви

06:10

Появились новые детали по поводу "мирного плана"мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке криминалиста за 31 секунду

05:21

За 30 секунд будет как новая: что делать, если засохла любимая тушь для ресниц

05:15

На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

04:45

"Всем подам руки": Тополя неожиданно высказался про артистов-беглецов

04:23

Не 1 января - когда православные празднуют Новый год, названа неожиданная датаВидео

03:57

Водителей призвали накрыть авто старыми одеялами - простой, но гениальный лайфхак

Реклама
03:30

Станет снова как новая: как правильно стирать обувь в стиральной машине

02:46

Почему на окнах много пауков и что это предвещает по народным приметам

02:06

Резервисты под прицелом: решится ли Путин на масштабную мобилизацию - ISW

00:52

Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

10 декабря, среда
23:56

Как быстро Россия может захватить Донбасс: аналитики назвали возможные сроки

23:51

Трамп заявил, что "не хочет терять время" и призвал Зеленского "быть реалистом"

23:20

"К сожалению, перспектива одна": раскрыты планы РФ по Украине на ближайшие месяцы

23:04

Совсем не сестра основателей Киева: кем на самом деле была первая княжна Лыбедь

22:53

Лобовое стекло не замерзнет даже в сильный мороз: народный лайфхак, который работает

21:48

Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять