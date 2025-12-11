В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

Не во всех областях Украины могут сократить время отключений электроэнергии и на это есть причина.

Отключений света в некоторых областях Украины становится меньше / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Что сказал Вязовченко:

Ситуация в энергосистеме Украины сложная

В отдельных областях Украины сокращают графики отключений

В некоторых регионах возобновить подачу электроэнергии сложно из-за ситуации с безопасностью

По состоянию на 11 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Об этом во время брифинга рассказал заместитель Министра энергетики Александр Вязовченко.

По его словам, во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Однако сейчас фиксируется тенденция по сокращению графиков отключений.

Какова ситуация с отключениями в разных областях Украины

Чиновник отметил, что в отдельных регионах часов без электроэнергии для населения стало значительно меньше. Такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем, если враг не будет атаковать энергетическую инфраструктуру снова.

"Можно констатировать, что тенденция к улучшению прослеживается. Графики отключений в отдельных регионах уже стали существенно меньше. В облэнерго и компаниях, которые обеспечивают генерацию, делают все возможное, чтобы отключений стало меньше в каждой области", - подчеркнул Вязовченко.

В то же время в приграничных и прифронтовых регионах ситуация с отключениями остается сложной. А все потому, что иногда проведение ремонтных работ возможно только после разрешения военных.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Эксперт озвучил сроки восстановления энергетики в Украине

Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в ближайшие несколько дней энергетическая ситуация в большинстве регионов Украины заметно стабилизируется, однако для полного восстановления энергосистемы понадобится несколько месяцев.

По его словам, "через три-четыре дня будет ощутимо проще в большей части Украины. И ситуация будет улучшаться, но для того, чтобы восстановиться до нормального состояния реально нужно 10-12 недель".

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению Владимира Омельченко, полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки.

Недавно в правительстве заявили, что отключения электроэнергии в Украине могут стать менее длительными, поскольку правительство приняло решения, направленные на улучшение ситуации с энергообеспечением населения.

О персоне: Александр Вязовченко Александр Вязовченко - заместитель Министра энергетики Украины, ранее возглавлял департамент безопасности ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

