Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

Кремль резко отверг возможность признать любую украинскую власть, которую не контролирует

Российские чиновники синхронно атаковали инициативу

Такая реакция демонстрирует нежелание Кремля вести любые переговоры

Россия в очередной раз заявила, что не будет признавать никакую будущую украинскую власть, если она не будет находиться под прямым влиянием Кремля. Так Москва отреагировала на недавние слова президента Владимира Зеленского о готовности провести выборы еще до завершения войны. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Накануне Зеленский заявил, что выборы в Украине могут состояться в течение 60-90 дней при условии надлежащей безопасности, которую он попросил помочь обеспечить США и европейских партнеров. Президент также поручил Верховной Раде подготовить изменения в законодательство, которое сейчас запрещает проведение выборов во время военного положения.

В Кремле же отреагировали резко, хотя ранее сами требовали выборов как предпосылки для любых переговоров. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва "не обсуждает" инициативу Зеленского и лишь "будет наблюдать за развитием ситуации".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова традиционно перешла к обвинениям, назвав заявление украинского президента "циничным" и утверждая, что просьба о международной поддержке якобы свидетельствует о "потере суверенитета".

Посол РФ по особым поручениям Родион Мирошник пошел еще дальше, назвав готовность провести выборы "блефом" и "манипуляцией". Он также заявил, что Москва будет выступать против любого участия США или Европы в обеспечении безопасности голосования.

Аналитики ISW напоминают: такая реакция полностью соответствует заявлениям российского диктатора Путина от 27 ноября, когда он фактически признал, что Россия готова говорить о мире только с пророссийской властью в Украине.

В отчете подчеркивают, что поведение Кремля демонстрирует его нежелание вести любые реальные переговоры, кроме тех, которые предусматривают капитуляцию Украины.

Можно ли провести выборы во время войны - мнение эксперта

Как писал Главред, проведение выборов во время военного положения запрещено Конституцией Украины. Хотя в Основном законе прямо говорится о невозможности парламентских выборов, эта норма по своей логике касается также президентской и местной гонки. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель объяснил, существуют ли пути обхода этого запрета.

Он обратил внимание, что во время активных обсуждений представители власти обычно отмечали, что действующее законодательство не позволяет проводить выборы, следовательно его нужно менять.

При этом речь идет именно о корректировке законов, а не Конституции, поэтому такие инициативы толкуются достаточно свободно. Кошель допускает, что может быть принято политико-правовое решение с изменениями в закон "О правовом режиме военного положения", которое формально откроет путь к проведению выборов, даже несмотря на конституционные ограничения.

Выборы в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов к проведению выборов даже в условиях войны.

В то же время в Европейском Союзе подтверждают, что признают Зеленского легитимно избранным президентом. В Брюсселе подчеркивают, что следующие президентские выборы должны состояться тогда, когда это позволят условия безопасности и общие условия.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что провел обсуждение вопроса выборов в Украине с представителями Верховной Рады во время своего вечернего обращения.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

