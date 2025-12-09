Укр
"У нас нет сил": Зеленский сделал заявление об "обмене" Донбасса и назвал даты выборов

9 декабря 2025, 23:12
Президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление относительно предложения "обмена Донбасса ради мира", объяснив, откуда на самом деле происходит эта идея.
О чем идет речь в материале:

  • Какие три соглашения готовит Украина с США и Европой
  • Когда и при каких условиях могут состояться выборы в Украине
  • Кто автор концепции об отступлении Сил обороны из Донецкой области в обмен на мир

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и ее европейские союзники прорабатывают "рамочный документ, гарантии безопасности и план восстановления", которые вскоре будут переданы Вашингтону. Он также сделал важное заявление о возможности передачи России Донбасса в обмен на мир.

Главред собрал основные заявления Зеленского во время общения с журналистами.

Какие три соглашения готовит Украина с США и Европой

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговоров между Украиной, ЕС и США готовятся три ключевых документа, которые станут основой для мирного урегулирования.

Первый документ - это рамочный проект из 20 пунктов, который постоянно дорабатывают. Он остается гибким и должен учитывать интересы Украины, Европы и международного сообщества.

Второй документ касается гарантий безопасности.

"Мы работаем над этим. Я жду соответствующие предложения от наших военных и их диалога с американскими (коллегами. - Ред.) и все это надо объединить в принципе с принципами Coalition of the Willing ("коалиции решительных". - Ред.)", - добавил глава государства, передает Новости.Live.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

Третий документ посвящен восстановлению Украины. По словам Зеленского, речь идет о масштабном проекте экономического развития, который должен заработать после завершения войны или установления режима прекращения огня. Работа над ним также продолжается.

Когда обновленный мирный план передадут США

Украина вместе с европейскими партнерами планирует уже завтра, 10 декабря, передать Соединенным Штатам обновленное видение мирного плана. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что над новой редакцией мирного плана Украины и Европы сейчас работают советники по вопросам нацбезопасности, и американской стороне его пока не передавали.

"Работаем сегодня и завтра. Я думаю, завтра уже передадим", - уточнил Зеленский.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

Ведет ли Украина прямые переговоры с РФ

Зеленский также подчеркнул, что Украина не ведет переговоров с Россией, поскольку Москва не демонстрирует никакого интереса к этому процессу.

"Что касается России то мы видим только их удары. Удары по нашей энергетике. Люди без электричества. Удары по инфраструктуре, критической инфраструктуре, это не говорит о том, пока что, что Россия заинтересована в мирном процессе", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что видит заинтересованность именно со стороны США и обсуждает вопрос мирного урегулирования исключительно с американской стороной.

Возможно ли энергетическое перемирие с Россией

Украина готова рассматривать возможность энергетического перемирия с Россией, если Москва сама проявит готовность к такому шагу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, и украинские Силы обороны закономерно реагируют на эти удары.

"Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы готовы. Это очень важно для людей", - добавил он.

Удары по России ракетами "Фламинго" и "Сапсан"

Зеленский также сообщил, что Украина уже начала применять собственные баллистические ракеты "Сапсан". По его словам, сейчас используются различные типы украинского вооружения, включая "Нептун", его дальнобойную модификацию, а также разработки под названиями "Паляница", "Фламинго" и "Сапсан". Президент подчеркнул, что умышленно не раскрывает деталей и количества применяемых средств.

"Почему? Потому что пока не хочется, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", - заявил президент, передает liga.net.

Он добавил, что иногда удары, нанесенные "Сапсанами", россияне ошибочно воспринимают за пуски крылатых ракет "Нептун".

"Нептуны" действительно хорошо работают. И есть много моментов, когда наш враг считает, что было применение "Нептунов". И пусть так и продолжает считать", - сказал президент.

Сапсан, Гром-2, Гром
"Сапсан" / Инфографика Главред

Выборы в Украине

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине, отметив, что этот вопрос он не обсуждал. По его словам, решение о выборах прежде всего зависит от украинского народа, а не от других государств.

"Скажу откровенно, что к выборам я готов. Если стоит вопрос, что я слышал такие намеки, что мы цепляемся за власть, или я лично за кресло президента, и поэтому не заканчивается война, это... Если честно, это абсолютно неадекватная история", - подчеркнул он.

Он добавил, что для проведения выборов необходимо учесть два ключевых фактора: безопасность - как организовать голосование под обстрелами и обеспечить участие военных, и законодательную основу, которая гарантирует легитимность процесса.

"Смотрите, я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас, и заявляю это открыто, США помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов. Я лично имею на это волю и готовность", - указал он.

Зеленский также сообщил, что попросил депутатов своей фракции подготовить законодательные предложения относительно возможных изменений в законе о выборах во время военного положения.

"Я завтра буду в Украине. Я ожидаю предложения от партнеров, ожидаю предложения от наших депутатов и готов идти на выборы", - резюмирует он.

Отступление из Донецкой области в обмен на мир

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение об уступках Украины по оккупированной части Донецкой области в рамках потенциального мирного соглашения исходит от России, а не от команды Трампа.

"Прежде всего - не США: родоначальником этой идеи была Россия, чтобы мы отдали свои территории. Я на это уже отвечал. Безусловно, мы хотим, чтобы Америка в этом деле, в этой теме была на нашей стороне", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Россия будет пытаться добиться передачи украинских территорий, тогда как Украина и в дальнейшем будет отстаивать собственные национальные интересы.

Вступление в НАТО

Он также отметил, что членство Украины в НАТО пока остается вопросом будущего, поскольку США не видят для этого возможности в краткосрочной перспективе.

Зеленский сообщил, что Украина сосредоточена на получении эффективных гарантий безопасности, в частности двусторонних между Украиной и США, которые в 20-пунктном плане формулируются как зеркальное отражение статьи 5 Устава НАТО.

"Мы хотим разбираться детально по этому вопросу в ближайшие дни, мы будем понимать детали этих гарантий безопасности", - сказал он.

вступление в НАТО инфографика
Какой страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

О назначении главы Офиса президента

Что касается перезагрузки Офиса президента, Зеленский отметил, что сейчас поступает много вопросов, предложений и обменов мнениями, но война остается более приоритетной.

"Поэтому такое ощущение, что легче ликвидировать Офис (президента, - ред.), чем назначать человека", - добавил он.

Вопрос Крыма

Комментируя слова Трампа по Крыму, президент подчеркнул, что Украина пока не имеет возможностей полностью вернуть полуостров.

"И, может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю - что я был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого. Но я это сказал на первой встрече (с Путиным, - ред.). Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным", - резюмирует он.

Встреча с Трампом

Отвечая на вопрос о возможных переговорах между Украиной и США на высшем уровне, Зеленский отметил, что Украина будет оставаться на контакте с США и готова проводить встречи на любые даты.

Он добавил, что Украина готова обсуждать план с европейскими лидерами, представляя свое видение, и ожидает объяснений по пунктам, касающимся будущего Украины, Европы и замороженных активов, в частности членства Украины в ЕС. Остальные вопросы Украина готова проработать и дать ответ.

"Я думаю, если честно, будут встречи с европейскими коллегами, будут встречи на уровне NSA с американцами. Все это будет на этой неделе. И мы должны делать все, чтобы в ближайшие недели, на следующей неделе, а может через (неделю, - ред.), мы встречались на уровне лидеров с Соединенными Штатами Америки", - утверждает он.

Какие следующие шаги Украины относительно плана окончания войны

Отвечая на вопрос о дальнейших шагах в переговорах о плане завершения войны, Зеленский пояснил, что он ознакомлен с различными версиями этого плана, и работа над ним продолжается ежедневно. Украина находится в постоянном контакте с европейскими партнерами и США, в частности обсуждаются гарантии безопасности на уровне советников по нацбезопасности.

Президент добавил, что планируется также отдельная видеовстреча по восстановлению экономических перспектив Украины, и что премьер-министр Свириденко уже обсудила некоторые вопросы с американской стороной. Кроме того, запланировано онлайн-заседание "Коалиции желающих" в формате лидеров, чтобы согласовать дальнейшие шаги, что требует быстрой организации.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко, премьер-министр Украины / Инфографика: Главред

"Все это мы сделаем уверен, по крайней мере, будем стараться на этой неделе, я проговариваю план на эту неделю, дальше, я думаю, что мы должны собраться еще раз с американскими коллегами, которые готовят этот план. И дальше на следующей неделе, я думаю, мы на уровне лидеров Украины и Европы проведем дискуссию с американскими коллегами. Пока не готовы сказать, в каком формате. Каждый день мы будем делать шаги вперед относительно готовности этого плана и других документов", - сказал он.

Когда можно провести выборы в Украине - мнение эксперта

Провести выборы с нарушением Конституции теоретически возможно в любой момент, однако ключевой вопрос заключается в их легитимности и в том, как такие результаты воспримут западные партнеры и украинское общество. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Он пояснил, что легитимность выборов определяется не только правовыми нормами, но и уровнем доверия граждан. В частности, сомнения могут возникнуть, если из миллионов украинцев за рубежом проголосует лишь незначительная часть или если военные фактически не будут иметь возможности принять участие в голосовании.

Эксперт также обратил внимание, что сейчас уровень доверия к военным превышает 90 процентов, и это создает предпосылки для появления политических сил, сформированных из представителей ВСУ. Такие партии, по его оценке, могут стать влиятельными и даже получить большинство в Верховной Раде.

"По моему убеждению, выборы нужно проводить после демобилизации. Это даст военным возможность полноценно участвовать в избирательной кампании не только как избирателям, но и как кандидатам", - резюмирует он.

Что такое "Коалиция желающих"

О создании коалиции в марте 2025 года объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе со страной-агрессором РФ. Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела.

Официальное название - "Коалиция решительных" (Coalition of the Resolute). Но в медиа и выступлениях политиков часто используют и другой вариант - "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing).

Ключевой предмет обсуждения участников коалиции - возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня.

В первом саммите коалиции приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников.

Роль руководителей объединения берут на себя Франция и Великобритания. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков.

Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие.

Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп мирное урегулирование Трамп новости мирные переговоры Мирный план Трампа
Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

