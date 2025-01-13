Выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - Кошель

Не исключено, что в Украине примут политико-правовое решение, согласно которому будут внесены изменения в закон "О правовом режиме военного положения", считает эксперт.

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Для выборов в Украине создадут отдельный закон, голосование стоит проводить после демобилизации военных - Кошель / Коллаж Главред

На фоне инаугурации Трампа, который пообещал способствовать завершению войны в Украине в 2025 году, активизировалась дискуссии о проведении выборов во время действия военного положения.

В интервью Главреду политический эксперт, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель рассказал, можно ли провести выборы во время войны вопреки Конституции, согласится ли Запад признать выборы и при каких условиях выборы способны уменьшить помощь партнеров.

Проведение выборов на период действия военного положения прямо запрещено законодательством. Каким гипотетически может быть механизм проведения этих выборов, даже если произойдет временное прекращение огня - какие могут быть варианты?

Норма о прямом запрете проведения выборов во время правового режима военного положения предусмотрена Конституцией Украины. Поэтому обойти ее очень сложно. Однако Конституция прямо говорит о парламентских выборах, но логика этих норм распространяется также и на местные и президентские выборы.

Можно ли это обойти? Заявления представителей власти в течение последних двух лет свидетельствуют, что они готовы к проведению выборов при любых обстоятельствах. Первая волна дискуссии о выборах имела место осенью 2023 года, когда власть рассматривала возможность проведения выборов весной 2024 года. Сейчас мы наблюдаем вторую волну таких дискуссий с предположениями о возможных конкретных датах. Например, издание The Economist пишет о 25 мая.

Важно отметить, что во время обеих волн дискуссий представители власти акцентировали только на одном: проведение выборов не позволяет действующее законодательство, которое необходимо изменить. Однако они говорят об изменениях на уровне законов, а не Конституции. То есть законодательные предложения толкуются на их усмотрение.

Не исключено, что будет принято политико-правовое решение, согласно которому будут внесены изменения в закон "О правовом режиме военного положения". Это позволит провести выборы, даже с нарушением Конституции. Такие случаи уже были, когда власть пренебрегала нормами Конституции. В частности, в последнем трехчасовом интервью президент подчеркивал необходимость изменений в законодательстве, акцентируя на слове "закон", а не "Конституция". Это потому, что изменить закон можно достаточно быстро, с сегодня на сегодня, имея монобольшинство и союзников в парламенте. А изменить Конституцию в условиях военного положения нереально.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в своих высказываниях также отмечал, что никакого конституционного запрета нет. Он предполагал, что после принятия закона "О правовом режиме военного положения", избирательного кодекса и других связанных законопроектов, можно открыть путь к проведению выборов.

Поэтому власть считает, что законодательных препятствий для выборов нет. Поэтому не исключено, что выборы могут быть "разблокированы" в любой момент.

Смотрите видео интервью Алексея Кошеля Главреду о вариантах проведения выборов во время войны:



Правильно ли я поняла, что по такой логике даже не обязательно должно быть завершение войны, прекращение огня или подписание каких-то условий или гарантий безопасности?

Выборы с нарушением Конституции, теоретически, можно организовать в любое время. Вопрос в том, насколько такие выборы будут легитимными, как их воспримут западные партнеры и украинское общество. Легитимность выборов - это не только юридический аспект, но и общественное восприятие. Например, какая будет реакция общества, если из 8 миллионов украинцев, находящихся за рубежом, проголосует лишь символический процент? Или если в выборах де-факто не смогут принять участие военные?

На сегодня военные имеют более 90% доверия общества. Вполне естественно это создает условия для того, чтобы из среды Вооруженных сил Украины вышло несколько политических партий, которые могут стать достаточно влиятельными и даже победить на выборах. Я не исключаю, что партии, сформированные из военных, могут получить большинство мест в парламенте.

Очевидно, если власть увидит, что среда военных становится серьезным конкурентом, она может пойти на шаг ускоренного проведения выборов.

По моему убеждению, выборы нужно проводить после демобилизации. Это даст военным возможность полноценно участвовать в избирательной кампании не только как избирателям, но и как кандидатам.

Попытка введения электронного голосования может завершиться большими проблемами, включая непризнание результатов выборов - Кошель / УНИАН

Кстати, как именно может выглядеть процесс голосования? Ведь тот формат, к которому мы привыкли (с избирательными урнами, комиссиями и т.д.), может быть недоступен в текущих условиях. Или, возможно, власть рассматривает вариант электронного голосования, о чем неоднократно говорилось в предыдущих дискуссиях?

Со времен Древней Греции механизм голосования не изменился. Тогда также существовала тайна голосования, наблюдатели, а вместо бумажных бюллетеней использовали глиняные жетоны. Сегодняшняя форма бумажного голосования остается одной из самых защищенных - как от внешних вмешательств, так и от манипуляций с результатами.

В то же время история украинских общенациональных выборов - это история масштабных спекуляций и сомнений в легитимности. Например, во время последних выборов звучали обвинения в манипуляциях с голосами нескольких миллионов трудовых мигрантов, зарегистрированных на западе Украины. Политики и партии заявляли, что преодолели пятипроцентный барьер, предоставляя протоколы с мокрыми печатями, но впоследствии проигрывали выборы и не предоставляли официальных подтверждений своих слов.

Попытка введения электронного голосования может завершиться большими проблемами, включая непризнание результатов выборов. Это серьезный риск, поэтому власти следует максимально практично подходить к таким вопросам.

Наша проблема - это 8 миллионов украинцев за рубежом. Для них, возможно, нужны другие формы голосования, но безопасные. Есть два возможных пути: увеличить количество избирательных участков в десятки раз, и ввести голосование по почте, как это делают Польша или Франция.

Кстати, Франция в свое время отказалась от электронного голосования для французов за рубежом и вернулась к привычным и безопасным формам голосования по почте.

Я спрашиваю об этом, потому что одним из аргументов, которые приводятся против выборов, кроме возможности изменить законодательство, является невозможность организовать процесс голосования из-за вопросов безопасности во время войны. Ведь неизвестно, что может сделать Россия. Как это может выглядеть, если, например, будет объявлено перемирие или временное прекращение огня?

Первое: я не исключаю, что проведение выборов - парламентских или президентских - может быть частью переговорного пакета по перемирию или миру. Недаром в последние месяцы в риторике Путина и Кремля в целом актуализировалась тема нелегитимности украинской власти. Эта тема периодически возникала, но ее раньше не воспринимали серьезно в украинском обществе, а коллективный Запад отвергал такие аргументы. Однако сейчас эта риторика снова обострилась.

Я не исключаю, что в рамках переговоров проведение избирательной кампании может быть использовано как аргумент для Путина, мол, его условия учтены, и Украина провела выборы. Это может стать поводом для подписания мирных договоренностей с новой властью.

Теоретически такой сценарий возможен, но форматов может быть десятки. Мы можем говорить об очередности выборов, их сочетании с переговорным процессом или других вариантах.

Ключевая позиция сейчас такова: к выборам нужно готовиться заранее. Очевидно, нужна новая редакция закона о выборах и новая избирательная система для парламентских выборов. По действующему избирательному кодексу организовать выборы будет очень сложно, поэтому, вероятно, понадобится специальный закон разового действия.

Также нужно адаптировать формы голосования для украинцев за рубежом. Это огромная проблема, которая потребует времени. Например, механизм голосования по почте, который используют Польша или Франция, является сложным. За полтора-два месяца его внедрить невозможно именно из-за его сложности.

Однако сейчас важно, чтобы украинская власть воздерживалась от заявлений о выборах. Чем больше таких заявлений, тем хуже мы себе делаем, потому что эти заявления играют против нас.

Ключевая задача всего мира - посадить Путина за стол переговоров, выборы в Украине могут частью процесса подготовки / kremlin.ru

Сейчас ключевая задача всего мира - посадить Путина за стол переговоров. И хоть складывается впечатление, что этим занимается только администрация Байдена, это не так - каждая страна ЕС вносит свой вклад. Например, Дания на днях заявила о возобновлении программы строительства бомбоубежищ, что сигнализирует Путину о подготовке к затяжной войне. Заявления Бориса Писториуса о необходимости подготовки к войне с Россией - это также заявления о готовности. Так же, как и заявления еврокомиссара о необходимости повышения расходов на оборону чуть ли не в 10 раз.

И когда вся Европа сейчас говорит Путину о том, что готова поддерживать Украину, даже если отвернутся Соединенные Штаты, это ответ на риторику России о затяжном формате войны. Европа дает достойный ответ. В это время мы говорим о выборах. То есть мы выглядим в этом контексте как страна, которая вместо того, чтобы готовиться к длительной фазе войны, занимается подготовкой к выборам.

Такие заявления играют против нас. Сейчас нам, наоборот, нужно доносить сигналы до Кремля о том, что мы готовы к длительной войне: к мобилизации, к расходам, к пересмотру бюджета, к любым решениям, которые этого требуют, а не к выборам.

Я думаю, что эти заявления о выборах, а точнее начало использования избирательных технологий, могут быть очень неоднозначно восприняты на Западе. Как, например, британский, французский или немецкий парламентарий воспримет информацию о том, что из государственного бюджета Украины выделяются миллиарды гривен на реализацию предвыборных программ? Я имею в виду тысячу гривен каждому гражданину, независимо от достатка, 900 гривен доплаты на покупку книги для 18-летних, предвыборные доплаты учителям, а также новые анонсированные программы доплат. Вместо того чтобы акцентировать внимание на подготовке к худшим сценариям, государство сосредотачивается на выборах. И этим, по сути, вредит себе.

Если говорить о восприятии Западом такой риторики и действий Украины, какие реальные негативные последствия это может для нас иметь? Например, что произойдет, если при определенных условиях Запад все-таки не признает результаты выборов? Или как могут сказаться на нас заявления, о которых говорилось ранее?

Последствия реализации предвыборных программ могут быть для нас достаточно печальными. Во-первых, это может привести к уменьшению поддержки Украины. Например, если польский сенатор спросит: "А для чего нам поддерживать Украину, если она в это же время тратит полмиллиона евро на предвыборные расходы?" Такая логика может серьезно сказаться на готовности партнеров финансировать наши программы.

Во-вторых, никаких серьезных рисков со стороны Запада относительно нелегитимности выборов по состоянию на сегодня я не вижу. Думаю, Запад устроит любой формат проведения выборов, даже если он будет противоречить положениям Конституции.

Однако внимание Запада к этим выборам будет чрезвычайно большим. Ведь независимо от формата мирных договоренностей, Украина сохраняет большие шансы на евроинтеграцию и получение членства в Европейском Союзе. Поэтому события, касающиеся внутриполитической жизни Украины - соблюдение стандартов демократии, свободы слова и т.д. - будут находиться под тщательным контролем международного сообщества.

Послевоенные выборы - это те выборы, которые Запад будет изучать буквально под микроскопом. Именно поэтому важно провести их на высоком уровне.

Сейчас же мы, к сожалению, демонстрируем противоположное: подготовку к выборам в формате единого марафона, то есть в условиях ограниченной свободы слова, и реализацию предвыборных программ, ориентированных на отдельные электоральные группы.

Недавно в одном из интервью председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что все фракции якобы еще в 2023 году договорились провести выборы через полгода после завершения действия военного положения. Также прозвучало заявление Ярослава Юрчишина о том, что даже после подписания документа о прекращении огня, режим действия военного положения не будет отменяться. Почему называют именно такие сроки? Насколько это оправдано и от чего зависит? Ведь в законодательстве говорится о трех месяцах, которые отводятся на подготовку.

Я не готов комментировать заявления ни Шуляк, ни Юрчишина. У нас есть 400 депутатов, и каждый из них имеет право на собственное мнение. Однако у нас действительно есть публичный документ, подписанный лидерами фракций и групп в начале 2023 года, где было четко указано, что выборы должны быть проведены через полгода после отмены правового режима военного положения.

Этот документ был важным для общества и мира, чтобы показать, что Украина не играет в "избирательные игры". Но это не означает, что власть обязательно будет придерживаться этой позиции.

Ключевым фактором в принятии решений может стать политическая логика. Например, опасения конкуренции со стороны военных политических партий. В таком случае выборы могут провести в ускоренном формате, пока военные еще находятся на фронте и не имеют возможности полноценно участвовать в избирательной кампании.

Такая логика может использоваться для проведения послевоенных выборов, ведь конкуренция со стороны военных будет просто колоссальной. Ведь, находясь в составе Вооруженных сил, вряд ли кто-то из военнослужащих сможет полноценно вести избирательную кампанию. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому логика проведения выборов может иметь политический характер, и это также опасно.

Для чего нужен полугодовой период времени? Во-первых, это подготовка к выборам. Кроме голосования граждан Украины за рубежом, у нас есть проблема с внутренне перемещенными лицами. Также существует проблема с мужчинами, которые уклоняются от службы в армии. Очевидно, что их количество может достигать сотен тысяч, а возможно, даже больше миллиона.

У нас есть проблемы, связанные с Государственным реестром избирателей. Сейчас Центральная избирательная комиссия работает над его обновлением, но это чрезвычайно сложный механизм.

Во-вторых, в течение почти трех лет войны информационное пространство Украины функционировало в формате единого телемарафона. Граждане имели ограниченный доступ к альтернативным источникам информации. Для возвращения к привычной информационной среде, где представлены разные точки зрения, тоже требуется определенное время.

В-третьих, почти три года в Украине политические партии не функционируют как полноценные институты. Большинство из них работают в формате избирательных штабов, что является большим плюсом. Но для восстановления их работы также нужно время.

Кроме того, мы не должны ставить препятствия для украинских военных в реализации их права баллотироваться и быть избранными. Поэтому я считаю, что полугодовой переходный период - это обоснованная норма. Общая позиция относительно такого срока должна быть поддержана. Однако сказать, какая логика будет доминировать у представителей власти, сложно. На реализацию любого сценария сегодня у власти в парламенте хватает голосов.

Если действительно не будет реализовано право военных на голосование, какие последствия это может иметь внутри украинского общества?

Я думаю, что значительных последствий это не будет иметь, потому что каждая политическая партия, которая будет участвовать в выборах, будет пытаться привлечь в свои ряды представителей военных или волонтеров. Поверьте, даже обновленная версия "Оппозиционной платформы - За жизнь" обязательно включит в первую десятку своего избирательного списка кого-то из известных волонтеров или военных.

Запрос на военных в обществе сейчас чрезвычайно высок, и уровень доверия к ним тоже. Поэтому у нас могут появиться военные партии, но наряду с ними будут и политические мародеры, которые будут спекулировать на военной тематике.

Для избирателей обновленная партия "Слуга народа" под другим названием, оппозиционные партии, и даже те, кто представляет пророссийские силы, могут выглядеть одинаково - все будут пытаться использовать "военный оттенок".

Политические спекуляции на теме войны будут значительными. Кроме того, в ходе подготовки к выборам нам важно решить еще один принципиальный вопрос - возможное участие в выборах обновленных версий запрещенных пророссийских политических партий. Сейчас пророссийские политические партии запрещены, но их представители остаются в составе парламента, местных органов власти и советов. Они активно работают и даже готовятся к выборам. Я считаю, что необходимо принять решение о люстрации, которое запретит участвовать в выборах всем лидерам и руководителям запрещенных пророссийских политических партий, а также кандидатам, которые с 2014 года баллотировались от таких партий.

Этот запрет должен распространяться минимум на два избирательных цикла, то есть на 10 лет, что позволит хотя бы частично уменьшить политическое влияние пророссийских проектов в этот период.

Кто такой Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировка - Академии Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия). 1996-2005 гг. - руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 - заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины. 2006-2009 - директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 - старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 - председатель Правления Комитета избирателей Украины. 2014 - генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

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