Кто 'сдал' Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Трамп заявил о необходимости проведения новых выборов и отметил, что тема вступления Украины в НАТО уже давно была закрытой из-за позиции Путина.

https://glavred.info/war/kto-sdal-krym-tramp-raskryl-neizvestnye-detali-peregovorov-zelenskogo-i-putina-10722650.html Ссылка скопирована

Трамп назвал виновных в потере Крыма и пригрозил Украине, если она не согласится на мирный план / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

О чем говорили Зеленский и Путин в 2019 году

Кто "отдал" Путину Крым

Что будет, если Украина не примет мирный план США

Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений относительно войны в Украине. Среди ключевых месседжей - утверждение, что РФ имеет сегодня "более выгодную позицию" на переговорах, а завершение войны военным путем пока выглядит менее реальным. Трамп также жестко раскритиковал европейских союзников, назвав страны ЕС "угасающим континентом" со "слабыми руководителями", и выразил сомнение в их способности завершить войну.

видео дня

Главред собрал основные заявления президента США Трампа в контексте войны России против Украины из его интервью изданию Politico.

Кто имеет более сильную позицию на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сейчас имеет более сильную позицию, подчеркнув, что это более крупное государство и тут сложно что-то возразить.

"Это война, которая никогда не должна была состояться. Честно говоря, она не состоялась бы, если бы я был президентом. И она не происходила в течение четырех лет. Я наблюдал за тем, что происходило, и сказал: "Вау, они здесь устроят проблемы". И это началось, и могло перерасти в Третью мировую войну. Честно говоря, я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет", - сказал он.

Он также выразил мнение, что при другом президенте мир мог бы оказаться на грани Третьей мировой войны, и нынешняя ситуация была бы значительно хуже.

По его словам, война остается серьезным вызовом прежде всего для Европы, которая, по его убеждению, не слишком эффективно справляется с этим вызовом.

Трамп "набросился" на Зеленского из-за мирного плана

Трамп также сообщил, что украинская делегация одобрительно восприняла обновленный мирный план, предложенный Соединенными Штатами. По его словам, он услышал, что документ высоко оценили его заместители и ближайшие советники, хотя сам президент Украины, по их словам, еще не имел возможности детально ознакомиться с предложением.

"На самом деле, он его еще не прочитал. По состоянию на вчерашний день. Возможно, он прочитал его ночью. Было бы хорошо, если бы он его прочитал. Знаете, много людей погибает, поэтому было бы очень хорошо, если бы он ее прочитал", - указал президент США.

Трамп подчеркнул, что было бы важно найти время, чтобы изучить документ.

Смотрите видео заявления Трампа:

/ Фото: скриншот

Выборы в Украине

Трамп также выступил за проведение выборов против Украины несмотря на то, что такое волеизъявление противоречило бы закону о военном положении.

"Прошло много времени. Ситуация не особо улучшилась. Да, я думаю, что пришло время. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы. Но я думаю, что украинский народ должен иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский выиграл бы. Я не знаю, кто выиграет, но выборов не проводили уже давно. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - отметил он.

Могут ли США выйти из мирного процесса

Трамп прокомментировал заявление своего сына, который предположил, что США могут "отойти от Украины". Президент отметил, что это утверждение не является правдой, но и полностью его отрицать он не может, ведь все стороны должны действовать в рамках договоренностей и внимательно изучать потенциальные соглашения.

"Знаете, с Россией нелегко, потому что Россия имеет преимущество. И всегда имела. Она гораздо больше, гораздо сильнее в этом смысле. Я очень уважаю Украину, я очень уважаю народ Украины и войско Украины за их храбрость, за борьбу и все остальное. Но, знаете, в какой-то момент размер обычно побеждает. А это огромный размер", - добавил он.

Он также обратил внимание на масштабы войны, подчеркнув, что расходы на нее колоссальные и что она вообще бы не началась, если бы он занимал пост президента. Трамп подчеркнул, что конфликт унес жизни миллионов людей и огромного количества военных. По его словам, только за прошлый месяц стороны якобы потеряли 27 тысяч бойцов, а также мирных жителей из-за ракетных ударов по Киеву и другим городам.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Трамп добавил, что эта война не является вопросом, который непосредственно касается США, и сейчас страна больше не оказывает финансовой помощи. Он обвинил Джо Байдена в том, что тот "бессмысленно" выделил Украине 350 миллиардов долларов. По его мнению, если бы этих средств не было предоставлено, события могли бы развиваться иначе.

Что не дает заключить мирное соглашение между Украиной и Россией

Он также заявил, что Путин не уважал Байдена и имел негативное отношение к Зеленскому.

"Они действительно ненавидят друг друга. И часть проблемы заключается в том, что они очень сильно ненавидят друг друга, и им очень трудно договориться. Это труднее, чем обычно. Я урегулировал восемь войн. И я бы сказал, что это была бы девятая. Я очень горжусь этим. И я делаю это довольно регулярно, довольно легко. Мне это не трудно. Это моя работа. Я заключаю сделки. Эта - сложная. Одной из причин является то, что уровень ненависти между Путиным и Зеленским является чрезвычайно высоким", - резюмировал он.

Вступление Украины в НАТО - о чем говорили Зеленский и Путин в 2019 году

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, должно ли НАТО прекратить расширение, отметил, что потенциальных кандидатов уже осталось немного, и этот вопрос встал еще до российской агрессии.

"Было понятно, что Украина не вступит в НАТО. Честно говоря, это было задолго до Путина. А теперь они нажали. Знаете, когда Зеленский впервые приехал и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу вернуть Крым. И мы станем членами НАТО". Он сказал это не очень вежливо", - утверждает он.

В этом контексте стоит отметить, что последняя встреча Зеленского и Путина до упомянутых обсуждений состоялась в декабре 2019 года в Париже в рамках "нормандского формата".

Смотрите видео заявления Трампа:

/ Фото: скриншот

Говоря о Владимире Зеленском, Трамп охарактеризовал его как чрезвычайно искусного коммуникатора и сравнил с Барнумом, известным умением убеждать и продавать что-либо. По его мнению, Зеленскому удалось добиться от Джо Байдена предоставления значительных финансовых ресурсов.

Кто "отдал" Путину Крым

Трамп также заявил, что Украина потеряла примерно четверть своей территории, а Крым, по его словам, был фактически потерян еще во времена Барака Обамы. Он подчеркнул, что рассматривает ситуацию с точки зрения человека, который хорошо разбирается в недвижимости.

"И что я вижу, когда смотрю на эту карту, я говорю: "О, этот Крым такой красивый. Вау. Он с четырех сторон окружен океаном. Есть только небольшой кусочек земли, чтобы добраться, знаете, до основной части. Ну, основная часть, я имею в виду, Крым огромный, но он соединяет часть Украины, о которой мы сейчас говорим, через небольшой причал. С четырех сторон он окружен океаном в самой теплой части. Там лучшая погода, лучшее все. И я знаю, что вы украинец и очень хорошо знаете Украину. Обама заставил их отдать Крым. Я помню, что произошло, но я не был вовлечен, как сейчас, с теми знаниями, которые имею сейчас. Я очень хорошо знаю Украину", - резюмировал он.

Трамп сообщил, что Вы знаете, когда этот конфликт на самом деле начался, он тлел годами. Но когда Обама отказался от Крыма, это было большим событием.

Это было важно. Я помню, когда я впервые переехал в Соединенные Штаты, многие люди даже не знали, что такое Украина. И именно в 2014 году люди вдруг начали осознавать, насколько важен этот регион с геополитической точки зрения.

"Я говорю это с точки зрения красоты, погоды, всего. Крым - самый теплый. Он имеет такой большой потенциал. И Обама заставил их. Обама это сделал. Это не Байден. Ну, возможно, он был причастен, но я в этом сомневаюсь. И вы, наверное, тогда тоже не знали многого. Он никогда не был самым умным. Но, знаете, Обама предал, он заставил их предать", - указал он.

Смотрите видео заявления Трампа:

/ Фото: скриншот

Что будет, если Украина не примет мирный план США

Отвечая на вопрос, существует ли крайний срок в случае, если Зеленский откажется от соглашения, и наступит ли момент, когда он скажет "достаточно", Трамп отметил, Зеленскому придется принять положение дел.

"Ну, ему придется взяться за дело и начать принимать вещи такими, как они есть, когда ты проигрываешь, потому что ты проиграешь", - добавил президент США.

Трамп также прокомментировал утверждение о якобы поражении Украины в войне. Он обратил внимание на то, что украинская сторона потеряла часть территорий еще до его прихода, в частности значительный участок побережья, на что, по его словам, указывают карты.

"Я здесь уже 10 месяцев, но вернитесь на 10 месяцев назад и посмотрите. Они потеряли всю эту полосу. Сейчас она стала больше. Она стала шире, но они потеряли много земли. И это очень хорошая земля, которую они потеряли. Вы точно не скажете, что это победа. Я могу показать вам диаграмму. Они потеряли много земли", - указал он.

Американский план окончания войны (первоначальная версия) / Инфографика: Главред

Европа не справляется с урегулированием войны - Трамп

Трамп заявил, что в Европе ныне царит общая позиция. По его словам, страны ЕС хотят в дальнейшем поддерживать Украину до победы в войне. Он подчеркнул, что если они действительно настроены на такой результат, то должны продолжать эту поддержку.

Он также сказал, что хорошо знает европейских лидеров и в целом относится к ним положительно. По его словам, среди них есть те, кого он считает друзьями, а другие - просто нормальными партнерами. Трамп отметил, что за годы политического опыта научился различать сильных и слабых лидеров, умных и недальновидных, ведь случаются и откровенно некомпетентные.

"Но они не делают свою работу хорошо. Европа во многих аспектах не делает свою работу хорошо. Они не делают хорошей работы. Они слишком много говорят и ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не делают. А война продолжается и продолжается. Она продолжается уже четыре года. Она длилась задолго до того, как я пришел сюда. Это не моя война. Это война Джо Байдена. И с точки зрения Америки, это очень печально. Единственная причина, почему я действительно озабочен этим, - я ненавижу видеть, как убивают молодых, красивых людей. Именно поэтому я и вмешался", - указал глава Белого дома.

Какие страны являются членами ЕС / Инфографика: Главред

Европа перестанет существовать

Кроме того, Трамп выразил убеждение, что при нынешнем развитии событий Европа может потерять способность к существованию, а многие государства станут нежизнеспособными. Он назвал миграционную политику европейских стран катастрофической и резко раскритиковал подход к вопросу иммиграции.

"То, что они делают с иммиграцией, - это катастрофа... В Европу они приезжают со всех уголков мира, а не только с Ближнего Востока. Они приезжают из Конго, огромное количество людей приезжает из Конго. И что еще хуже, они приезжают из тюрем Конго и многих других стран. И по какой-то причине они хотят быть политически корректными, что, по моему мнению, является противоположностью политической корректности, но они хотят быть политически корректными и не хотят отправлять их обратно туда, откуда они приехали", - подчеркнул Трамп.

Могут ли США признать Крым российским - мнение эксперта

Как писал Главред, признание со стороны США оккупированных Крыма и Донбасса как российских территорий стало бы крайне опасным прецедентом не только для Украины, но и для всего мира. По мнению политолога и руководителя аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, такой шаг показал бы, что Вашингтон действует исключительно с позиции собственной выгоды, а союз с США является делом непредсказуемым и рискованным.

"Как говорил Киссинджер, быть врагом США опасно, а другом - смертельно опасно", - сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что Кремль пытается добиться юридического закрепления захваченных украинских территорий, фактически узаконить результат агрессии. В то же время для Соединенных Штатов подобное решение является неприемлемым, ведь официальное признание Крыма и Донбасса за Россией подорвало бы основы международного права, сформированные еще в советский период.

"Такой шаг откроет "ящик Пандоры": признание российскими Крыма и Донбасса будет означать свержение основ международного права, которые были подписаны еще Советским Союзом (а Россия считает себя правопреемницей СССР), в результате чего перестанет работать принцип, который предусматривает, что границы в Европе не могут меняться с помощью вооруженных сил. Когда создавались такие правила, был расчет на то, что это исключит перспективу военных конфликтов, но, как мы видим, это не сработало", - подчеркнул политолог.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Politico Politico (изначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред