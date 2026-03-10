Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

Вы узнаете:
- Почему Just Room Enough Island и "Остров любви" становятся популярными среди туристов
- Какие интересные факты и истории связаны с маленькими островами и их домами
Представьте крошечный остров, где едва помещается одно дерево и небольшой домик. Именно так выглядит самый маленький населенный остров в мире — Just Room Enough Island (с англ. "места как раз хватает"), также известный как Хаб-Айленд.
Главред решил рассказать об этом удивительном острове и его украинском аналоге.
Площадь и расположение
Как пишет rmf24, площадь острова составляет всего около 310 квадратных метров — чуть больше, чем стандартный теннисный корт. Остров входит в состав архипелага Thousand Islands, простирающегося по реке Святого Лаврентия между штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио. Некоторые острова архипелага настолько малы, что на них может расти только одно дерево.
История Just Room Enough Island начинается в 1950-х годах, когда состоятельная семья Сайзленд приобрела участок для строительства уютного загородного домика. План был прост: тишина, покой и контакт с природой. Однако туристы быстро открыли для себя остров, превратив его в популярное место для посещений.
На компактной площади расположены один дом, одно дерево, два куста и небольшой "пляж", который служит садом. В 1982 году остров получил титул самого маленького населенного острова мира, побив рекорд острова Bishop Rock в Великобритании.
Украинский аналог – "Остров любви"
В Украине аналогичный крошечный остров можно найти в селе Старый Солотвин, Житомирская область, посреди реки Коднянка. Здесь на рукотворном острове, созданном в 1970 году, стоит деревянный домик, известный как "Дом рыбака" или "Остров любви".
С 1984–1985 годов хижина использовалась для отдыха рыбаков, выставки охотничьих трофеев и романтических фотосессий. Мостик, соединяющий остров с берегом, придает ему сказочную атмосферу, а деревья создают неповторимый пейзаж для туристов и влюбленных пар.
Эксперты туристической отрасли отмечают, что маленькие острова привлекают путешественников благодаря своей уникальности, спокойствию и фотогеничности. Посещение таких мест становится трендом среди туристов, которые ищут необычные локации для отдыха и съемок.
Ранее Главред писал о том, где находится одно из самых необычных водоемов планеты. На Земле насчитывается миллионы озер, но ответ на вопрос о самом большом из них в мире оказывается неожиданным и немного запутанным.
Также сообщалось о том, что некоторые уголки планеты остаются закрытыми для людей. Эти места охраняют из-за смертельной опасности, редкой природы и уникальных исторических находок.
Читайте также:
- Люди ходили над тайным подвалом больше века: какую "сокровище" нашли внутри
- История обезьянки Панча получила неожиданное продолжение - что с ним случилось
- "Уровень Лувра": где в Украине нашли уникальное сокровище возрастом 1700 лет
Об источнике: RMF24.pl
RMF24.pl — польский интернет-новостной портал, публикующий актуальные новости о событиях в Польше и мире. Сайт содержит тексты, видео, фото, интервью, репортажи и прямые трансляции журналистов.
Этот портал является онлайн-службой новостей радиостанции RMF FM (Radio RMF FM) и входит в медиагруппу Grupa RMF, принадлежащую международному медиаконгломерату Bauer Media Group.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред