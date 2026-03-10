Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

Увидеть уникальные ландшафты мини-островов, где стоит только один дом, несколько.

На микроостровах стоит только один дом, несколько деревьев / Коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/dovkolamedia

Представьте крошечный остров, где едва помещается одно дерево и небольшой домик. Именно так выглядит самый маленький населенный остров в мире — Just Room Enough Island (с англ. "места как раз хватает"), также известный как Хаб-Айленд.

Главред решил рассказать об этом удивительном острове и его украинском аналоге.

Площадь и расположение

Как пишет rmf24, площадь острова составляет всего около 310 квадратных метров — чуть больше, чем стандартный теннисный корт. Остров входит в состав архипелага Thousand Islands, простирающегося по реке Святого Лаврентия между штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио. Некоторые острова архипелага настолько малы, что на них может расти только одно дерево.

История Just Room Enough Island начинается в 1950-х годах, когда состоятельная семья Сайзленд приобрела участок для строительства уютного загородного домика. План был прост: тишина, покой и контакт с природой. Однако туристы быстро открыли для себя остров, превратив его в популярное место для посещений.

На компактной площади расположены один дом, одно дерево, два куста и небольшой "пляж", который служит садом. В 1982 году остров получил титул самого маленького населенного острова мира, побив рекорд острова Bishop Rock в Великобритании.

Украинский аналог – "Остров любви"

В Украине аналогичный крошечный остров можно найти в селе Старый Солотвин, Житомирская область, посреди реки Коднянка. Здесь на рукотворном острове, созданном в 1970 году, стоит деревянный домик, известный как "Дом рыбака" или "Остров любви".

С 1984–1985 годов хижина использовалась для отдыха рыбаков, выставки охотничьих трофеев и романтических фотосессий. Мостик, соединяющий остров с берегом, придает ему сказочную атмосферу, а деревья создают неповторимый пейзаж для туристов и влюбленных пар.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что маленькие острова привлекают путешественников благодаря своей уникальности, спокойствию и фотогеничности. Посещение таких мест становится трендом среди туристов, которые ищут необычные локации для отдыха и съемок.

