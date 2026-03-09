Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной

Главное из новости:
- Весенние удобрения восстанавливают истощенную почву
- Азотные подкормки стимулируют активный рост кустов
- Микроэлементы во время цветения улучшают вкус ягод
Украинские садоводы уже готовятся к новому ягодному сезону, и специалисты напоминают: чтобы летом получить щедрый урожай черной смородины, о подкормке нужно позаботиться еще весной. Особенно это важно для кустов, которые растут на одном месте много лет - почва под ними постепенно истощается, а это напрямую влияет на размер и вкус ягод.
Эксперты назвали три основные весенние подкормки, которые обеспечат активный рост побегов, обильное цветение и формирование крупных, сладких ягод. Об этом пишет ТСН.
Первая подкормка - азотная
Ее проводят сразу после набухания почек. Азот стимулирует развитие листьев и молодых побегов, что закладывает основу будущего урожая. Садоводам советуют использовать:
- раствор мочевины (2 ст. л. на 10 л воды - по два ведра под куст),
- коровьи перегной (1:10),
- птичий помет (1:15).
Вторая подкормка - перед цветением
В апреле-мае смородину поливают раствором нитрофоски (50 г на 10 л воды). Это обеспечивает растение комплексом питательных веществ в период формирования бутонов. В начале мая также рекомендуют добавить сульфат калия - 10 г на литр воды.
Третья подкормка - внекорневая, во время цветения
Для повышения урожайности и улучшения вкуса ягод кусты опрыскивают микроэлементами. В 100 л воды растворяют:
- 10–20 г медного купороса,
- 20–25 г борной кислоты,
- 20–30 г молибденово-кислого аммония.
Такого количества хватает для обработки 0,1 га насаждений. Также можно использовать готовые микроудобрения: Гумат + 7 микроэлементов, Унифлор Микро, Микро Микс. Дозы следует корректировать по результатам анализа почвы.
Специалисты отмечают, что смородина очень чувствительна к уходу и щедро отблагодаривает за внимание. Правильная весенняя подкормка — это гарантия того, что летом кусты будут усыпаны крупными, ароматными ягодами.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
