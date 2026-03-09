"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

Для достижения результата необходимы скоординированные действия всех заинтересованных сторон, убежден Михаил Гончар.

Раскрыт способ усиления энергетического давления на РФ

Важное из заявлений Гончара:

Для РФ нужно повысить накладные расходы

Западные санкции против России дают не полный эффект

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар прокомментировал вопрос о том, реально ли достичь того, что цена на нефть не будет иметь значения для России, потому что она просто не сможет ее продавать и перерабатывать.

"Это фундаментально правильная идея: сделать российский нефтяной экспорт неприбыльным. Когда экспорт будет, денежный поток будет циркулировать, но особой прибыли не будет. Для этого нужно повысить именно эти накладные расходы", - подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом эксперт отметил, что западные санкции против России в целом есть, но они дают не полный эффект.

"Необходима синергия усилий. В частности, Европа должна не пускать танкеры "теневого флота", загруженные нефтью, прежде всего в Балтийское море, потому что они априори находятся в "черных списках". Плюс нужны систематические действия наших Сил обороны, направленные на поражение российских танкеров. Тогда ставки и страхование, и фрахт будут высокими. Получается, с одной стороны, клиенты будут требовать от России больших скидок, с другой – все больше будут расти накладные расходы, а в итоге доходность будет сокращаться", - считает он.

Гончар также добавил, что для достижения результата необходимы скоординированные действия всех заинтересованных сторон.

"Обнулить экспорт российской нефти, наверное, невозможно, но сделать его неприбыльным для России – вполне реально. Чтобы обнулить, нужно, чтобы НАТО и Евросоюз действовали, а не сидели в кустах", - резюмировал он.

Как стоимость нефти может отразиться на экономике России

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" и специалист по международной энергетике Михаил Гончар считает, что если во втором квартале цена на нефть удержится на уровне 80–85 долларов за баррель, это может на некоторое время поддержать российскую экономику.

При этом, по его словам, такая ситуация не устранит её глубинные проблемы. Эксперт отметил, что если после нынешнего кризиса цены на нефть снова вернутся к более низким значениям, нынешний рост станет лишь временной передышкой для экономики РФ. В таком случае серьёзные экономические сложности могут лишь сместиться по времени — примерно на конец года или чуть позже.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

