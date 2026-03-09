Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

Алексей Тесля
9 марта 2026, 16:30
Для достижения результата необходимы скоординированные действия всех заинтересованных сторон, убежден Михаил Гончар.
Путин, нефть
Раскрыт способ усиления энергетического давления на РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Важное из заявлений Гончара:

  • Для РФ нужно повысить накладные расходы
  • Западные санкции против России дают не полный эффект

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар прокомментировал вопрос о том, реально ли достичь того, что цена на нефть не будет иметь значения для России, потому что она просто не сможет ее продавать и перерабатывать.

"Это фундаментально правильная идея: сделать российский нефтяной экспорт неприбыльным. Когда экспорт будет, денежный поток будет циркулировать, но особой прибыли не будет. Для этого нужно повысить именно эти накладные расходы", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

При этом эксперт отметил, что западные санкции против России в целом есть, но они дают не полный эффект.

"Необходима синергия усилий. В частности, Европа должна не пускать танкеры "теневого флота", загруженные нефтью, прежде всего в Балтийское море, потому что они априори находятся в "черных списках". Плюс нужны систематические действия наших Сил обороны, направленные на поражение российских танкеров. Тогда ставки и страхование, и фрахт будут высокими. Получается, с одной стороны, клиенты будут требовать от России больших скидок, с другой – все больше будут расти накладные расходы, а в итоге доходность будет сокращаться", - считает он.

Гончар также добавил, что для достижения результата необходимы скоординированные действия всех заинтересованных сторон.

"Обнулить экспорт российской нефти, наверное, невозможно, но сделать его неприбыльным для России – вполне реально. Чтобы обнулить, нужно, чтобы НАТО и Евросоюз действовали, а не сидели в кустах", - резюмировал он.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
/ инфографика: Главред

Как стоимость нефти может отразиться на экономике России

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" и специалист по международной энергетике Михаил Гончар считает, что если во втором квартале цена на нефть удержится на уровне 80–85 долларов за баррель, это может на некоторое время поддержать российскую экономику.

При этом, по его словам, такая ситуация не устранит её глубинные проблемы. Эксперт отметил, что если после нынешнего кризиса цены на нефть снова вернутся к более низким значениям, нынешний рост станет лишь временной передышкой для экономики РФ. В таком случае серьёзные экономические сложности могут лишь сместиться по времени — примерно на конец года или чуть позже.

Операция США и Израиля в Иране - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель".

Трамп также дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".

Ранее эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар также говорил, что конфликт на Ближнем Востоке является ситуацией, о которой Россия мечтала на протяжении многих лет. Заработают ли на этом россияне много – это зависит от того, сколько это продлится.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на нефть Михаил Гончар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:31Война
Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

16:26Экономика
Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:13Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Последние новости

17:10

"Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии

17:02

Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной

16:57

Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

16:41

"Укрзализныця" не проводила расследование в отношении экс-детективов НАБУ, связываемых с убытками на 78 млн грн, – эксперт

16:39

Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
16:35

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

16:31

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:30

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

16:26

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

Реклама
16:20

Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается

16:15

Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемовВидео

16:13

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:04

Орбан и Сийярто озвучили новые претензии к Украине и требования к ЕС - детали

16:01

Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

15:44

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

15:24

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

14:57

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

14:56

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:53

Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

14:17

"На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе

Реклама
14:12

Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят

13:58

Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

13:52

Как американцы борются с колорадским жуком: без ядов и химииВидео

13:46

"Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

13:26

Есть жесткие рамки: стали известны требования Николь Кидман к новому бойфренду

13:13

Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"

13:05

"Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской

12:57

Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины

12:45

Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

12:41

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

11:46

Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — деталиВидео

11:44

Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

11:22

Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

11:21

Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

Реклама
11:13

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

10:54

Поражен склад БпЛА и катер: ВСУ провели успешную операцию в Крыму, деталиВидео

10:49

Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеям - сюрприз, Рыбам - убытки

10:41

Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

10:27

"Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита

10:01

Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

10:00

От него зависит устойчивость ВСУ: военный оценил угрозу для большого города

09:58

Cтреляли из винтовки: на Рианну было свершено нападениеВидео

09:35

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

09:22

"Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять