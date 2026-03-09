Сорняки пропадут навсегда: один простой способ действует буквально на глазах

Активнее всего сорная трава развивается весной и летом, когда повышается температура.

Как избавиться от сорняков / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Специалисты по садоводству советуют удалять сорняки как можно раньше

Сорняки необязательно сразу выбрасывать, их зелёная часть принесет пользу

Сорняки — одна из самых частых проблем на садовом участке. Они быстро распространяются и могут вытеснять культурные растения, однако бороться с ними проще всего на ранней стадии роста.

Активнее всего сорная трава развивается весной и летом, когда повышается температура, пишет Express.

С марта по май начинают активно прорастать однолетние сорняки, а многолетние растения выходят из периода покоя. Поэтому специалисты по садоводству советуют удалять их как можно раньше — пока растения ещё маленькие и их корневая система не успела разрастись.

Весна считается наиболее удачным временем для такой работы. Молодые сорняки ещё слабы, не успели глубоко укорениться и не забрали много питательных веществ из почвы. Благодаря этому их можно удалить без применения химических средств.

Избавляться от сорной травы лучше всего вручную или с помощью небольшой лопатки. Нужно аккуратно ухватить растение у основания и вытянуть его вместе с корнем, стараясь не оставлять в земле обломков, из которых оно может снова вырасти.

При этом сорняки необязательно сразу выбрасывать. Их зелёную часть можно использовать с пользой для сада. Листья подойдут для приготовления натурального жидкого удобрения.

Для этого листву помещают в ведро или большую ёмкость с водой и оставляют на несколько недель. За это время растения начинают разлагаться и выделяют в воду питательные вещества, в том числе азот. Получившийся настой можно использовать как подкормку для других культур.

Таким образом, своевременное удаление молодых сорняков не только помогает защитить растения в саду, но и позволяет получить простое и бесплатное удобрение.

