Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

Рассказываем, какие продукты традиционно кладут в пасхальную корзину, а какие не освящаются в храме.

https://glavred.info/holidays/chto-polozhit-v-pashalnuyu-korzinu-v-2026-godu-spisok-obyazatelnyh-produktov-10747331.html Ссылка скопирована

Пасхальная корзина 2026: что должно быть внутри/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Что обязательно должно быть в пасхальной корзине

Что положить в корзину на Пасху

Что кладут в пасхальную корзину

Пасхальная корзина — одна из древнейших и важнейших традиций украинцев. Ее содержание не случайно: каждый продукт имеет символическое значение, а сама корзина становится знаком веры и благодарности.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в видео в TikTok объяснил, что именно должно быть в пасхальной корзине, чтобы она была настоящим свидетельством духовного содержания праздника.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху - нет: в чем причина

Паска - сердце корзины

Самый главный элемент - кулич. Это особый хлеб, который символизирует Христа как "хлеб жизни". Хозяйки готовят его с особым настроением, соблюдая тишину и добрые мысли. Рецепты передаются из поколения в поколение, поэтому каждый кулич имеет свой неповторимый вкус и характер.

Яйца

Яйцо олицетворяет воскресение и начало новой жизни. В корзину кладут крашенки, окрашенные в разные цвета, или писанки с орнаментами. Это не только украшение, но и символ победы жизни над смертью. За праздничным столом крашенку делят между родными, желая друг другу добра.

Молочные продукты

Сыр и масло символизируют материнскую любовь и чистоту. Их ставят в небольших сосудах, часто украшая крестом из масла или сыра. Это знак Божьей благодати и заботы, которую человек получает от Господа.

Мясные блюда

В корзину кладут домашнюю колбасу, ветчину или кусок сала. Это символ жертвенного ягненка из иудейской традиции, который стал прообразом жертвы Христа. В некоторых регионах мясо также ассоциируют с образом откормленного теленка из притчи о блудном сыне - знаком радости после возвращения на Божий путь.

Хрен

Острый хрен символизирует очищение и силу духа. Он пробуждает тело так же, как покаяние пробуждает душу. Это продукт, который добавляет остроты не только к блюдам, но и к духовному осмыслению праздника.

Соль - верность и чистота

Соль в корзине - древний оберег. Она символизирует союз между Богом и людьми, напоминает о верности и неизменности духовных принципов.

Вода и свеча

Часто в корзину кладут бутылочку с водой, а в храме покупают свечу. Свеча символизирует свет Христов, который освещает путь веры, надежды и любви.

Полотенце

Корзину накрывают рушником - белым или вышитым. Это символ жизни, охраняемой молитвой и добром. Он придает праздничности и подчеркивает духовный смысл традиции.

Пасхальный стол / Инфографика: Главред

Что не стоит класть в пасхальную корзину

Алкогольные напитки - особенно крепкие. Исключением может быть немного церковного красного вина, которое символизирует кровь Христа. Но перед этим стоит уточнить правила в конкретном храме.

- особенно крепкие. Исключением может быть немного церковного красного вина, которое символизирует кровь Христа. Но перед этим стоит уточнить правила в конкретном храме. Продукты из крови - кровянка и другие изделия такого типа не освящаются.

- кровянка и другие изделия такого типа не освящаются. Фрукты и овощи - они разрешены даже в пост, поэтому не входят в состав корзины и не требуют освящения.

- они разрешены даже в пост, поэтому не входят в состав корзины и не требуют освящения. Материальные ценности - деньги, украшения, ключи или документы не несут в храм. Если есть необходимость благословить что-то важное, следует обратиться лично к священнику.

- деньги, украшения, ключи или документы не несут в храм. Если есть необходимость благословить что-то важное, следует обратиться лично к священнику. Острые предметы - ножи, ножницы и другие опасные вещи не кладут в корзину.

Смотрите видео с перечнем продуктов, которые рекомендуется класть в пасхальную корзину:

@o.filiuk1 Что рекомендуется класть в пасхальную корзину? Кулич, молочные продукты: творог и масло, яйцо — источник новой жизни, мясо: колбаса или ветчина☺️ ♬ оригинальный звук — Алексей Филюк

Читайте также:

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред