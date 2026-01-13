Когда будет Пасха в 2026 году в Украине: точная дата и различия календарей

Вы узнаете:
Вопрос когда Пасха в 2026 году в Украине уже сейчас интересует многих верующих, ведь дата праздника ежегодно меняется. Пасха 2026 вновь будет отмечаться в разные дни у католиков и православных христиан, что связано с использованием разных календарных систем.
Когда Пасха в 2026 году в Украине
В 2026 году даты Пасхи распределятся следующим образом:
- Католическая Пасха 2026 — 5 апреля 2026 года (воскресенье)
- Православная Пасха 2026 — 12 апреля 2026 года (воскресенье)
Таким образом, православные христиане в Украине будут праздновать Воскресение Христово на неделю позже, чем католики.
Пасха 2026 по новому календарю: в чём разница
Причина различий кроется в календарях:
- Католическая церковь и большинство протестантских общин используют григорианский календарь.
- Православная церковь продолжает вычислять дату Пасхи по юлианскому (новоюлианскому) календарю и особым церковным правилам.
Несмотря на разные системы летоисчисления, принцип расчёта остаётся общим: Пасха празднуется в первое воскресенье после полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Однако из-за расхождений между календарями даты часто не совпадают — именно это мы видим в 2026 году.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Зная заранее, когда Пасха в 2026 году в Украине, верующие могут:
- спланировать Великий пост;
- подготовиться к освящению пасхальных корзин;
- заранее организовать выходные и поездки к родным;
- подготовить традиционные блюда — пасхи и писанки.
