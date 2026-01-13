Укр
Когда будет Пасха в 2026 году в Украине: точная дата и различия календарей

Сергей Кущ
13 января 2026, 13:09
Несмотря на разные системы летоисчисления, принцип расчёта остаётся общим.
Пасха в 2026
Пасха в 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда Пасха у католиков
  • Когда будет отмечать Пасху в Украине

Вопрос когда Пасха в 2026 году в Украине уже сейчас интересует многих верующих, ведь дата праздника ежегодно меняется. Пасха 2026 вновь будет отмечаться в разные дни у католиков и православных христиан, что связано с использованием разных календарных систем.

Когда Пасха в 2026 году в Украине

В 2026 году даты Пасхи распределятся следующим образом:

видео дня
  • Католическая Пасха 2026 — 5 апреля 2026 года (воскресенье)
  • Православная Пасха 2026 — 12 апреля 2026 года (воскресенье)

Таким образом, православные христиане в Украине будут праздновать Воскресение Христово на неделю позже, чем католики.

Пасха 2026 по новому календарю: в чём разница

Причина различий кроется в календарях:

  • Католическая церковь и большинство протестантских общин используют григорианский календарь.
  • Православная церковь продолжает вычислять дату Пасхи по юлианскому (новоюлианскому) календарю и особым церковным правилам.

Несмотря на разные системы летоисчисления, принцип расчёта остаётся общим: Пасха празднуется в первое воскресенье после полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Однако из-за расхождений между календарями даты часто не совпадают — именно это мы видим в 2026 году.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Зная заранее, когда Пасха в 2026 году в Украине, верующие могут:

  • спланировать Великий пост;
  • подготовиться к освящению пасхальных корзин;
  • заранее организовать выходные и поездки к родным;
  • подготовить традиционные блюда — пасхи и писанки.

