Светлый вторник после Пасхи: 5 запретов, которые уберегут от бед и болезней

Что можно делать 22 апреля. Строгие приметы и запреты, которые притянут здоровье и благополучие на весь год.

https://glavred.info/primety/svetlyy-vtornik-posle-pashi-5-zapretov-kotorye-uberegut-ot-bed-i-bolezney-10658069.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 22 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день гремит гром

Почему нельзя ездить на кладбище в этот день

Можно ли убирать 22 апреля

22 апреля церковь отмечает Светлый вторник. Также в этот день почитают память чудотворной Иверской иконы Божией Матери. Как сообщает Главред, эта икона еще в IX веке хранилась в доме вдовы возле города Никея. В те времена продолжалось иконоборчество. Однажды в дом женщины ворвались солдаты и ударили копьем в икону. В этот момент произошло что-то удивительное - из того места потекла кровь.

Икону пустили по морю и она оказалась у берегов Афон возле грузинского Иверского монастыря. Эту икону расположили над вратами монастыря, но позже перенесли в специально построенный храм. Стоит отметить, что до сих пор на щеке Богородицы осталась кровоточащая рана.

видео дня

Что можно делать 22 апреля

В этот день нужно помолиться. У святых просят помощи в семейных делах и финансах.

В этот день молятся перед образом Иверской иконы, прося об избавлении от болезней и скорби. Эту икону можно поставить возле входа. Считается, что она защитит от бед и неприятностей.

В этот день нужно съесть головку лука. Предки верили, что тогда здоровье будет крепким весь год.

В этот день нужно искупаться в водоеме или попариться в бане. Считается, что это очистит от недугов и защитит от болезней.

Что нельзя делать 22 апреля

1. Нельзя 22 апреля ругаться и сплетничать. Считается, что конфликты затянутся на годы.

2. Нельзя 22 апреля отказывать в помощи. Иначе вы сами окажитесь в трудной ситуации.

3. Нельзя 22 апреля оставлять в доме беспорядок. Несмотря на то, что нельзя заниматься физическим трудом, дома должно быть чисто.

4. Нельзя 22 апреля брать в руки острые предметы. Это может привести к травме.

5. Нельзя 22 апреля ходить по траве босиком. Предки верили, что так можно притянуть к себе болезни.

Приметы 22 апреля

Если в этот день тепло, то год будет урожайным.

Если в этот день поет кукушка, то холодов больше не будет.

Если в этот день дождь, то сентябрь будет теплым.

Если в этот день быстро плывут облака, то скоро будет непогода.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред