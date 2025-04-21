Первая неделя после Пасхи: что нельзя делать в Светлую седмицу

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день гремит гром
- Почему нельзя ездить на кладбище в этот день
- Можно ли убирать 21 апреля
В Украине началась первая Светлая неделя после большого праздника Пасхи. С 21 по 27 апреля церковь отмечает Светлую седмицу 2025. Первый понедельник после Пасхи называют Поливальным понедельником. Главред рассказал, что можно и нельзя делать в этот период.
Что нельзя делать в Светлую седмицу
1. Нельзя в Светлую седмицу скучать по умершим. В этот период можно вспоминать их, говорить о них, но горевать нельзя.
2. Нельзя в Светлую седмицу проводить панихиды и обряды венчания. Но если вы хотите окрестить ребенка, то на этот обряд запрет не распространяется.
3. Нельзя в Светлую седмицу соблюдать пост. Он уже закончился и можно есть любую пищу.
Поливальный понедельник 21 апреля
В этот день принято ходить в гости. Если вы пришли к родным, то первым нужно зайти мужчине. С собой стоит взять паски, пасхальные яйца. Также можно подарить символические подарки.
У наших предков был интересный обычай. Понедельник называется поливальным, потому что раньше парни поливали девушек водой. Затем им дарили крашенки.
Вторник Светлой недели 22 апреля
В Светлый вторник также можно ходить в гости. В этот день уже нет разницы в том, кто первый зайдет в дом. Этот вторник еще называют "хороводницей". Ранее девушки водили хороводы, по этому день так и называется.
Среда Светлой недели 23 апреля
В этот день можно устраивать гуляния и громко веселиться. Молодые люди гуляли большими компаниями и продолжали водить хороводы.
Четверг Светлой недели 24 апреля
В этот день праздник Пасхи достигает загробного мира. В Светлый четверг даже души умерших могут присоединиться к празднованию с живыми родственниками.
Однако в этот день нужно посвятить время не гуляниям, а уборкой могил на кладбищах накануне Проводов. Также в Светлый четверг можно устраивать смотрины, присматривать себе невест и женихов.
Пятница Светлой недели 25 апреля
В этот день церковь устраивает праздник иконы Божией Матери "Живоносный источник". В храмах совершают малое водосвятие. В этот день девушкам нужно умыться ледяной водой. Считается, что благодаря этому они останутся здоровыми и красивыми.
Суббота Светлой недели 26 апреля
Эту субботу нужно провести весело, шумно и счастливо. Также можно ходить в гости, навещать родственников и отдыхать. В этот день уже можно возвращаться к домашним делам, заниматься уборкой, стиркой и готовкой.
Воскресенье Светлой недели 27 апреля
Этот день называют Краской горкой или Радоницкой. Это первый день поминальной недели. В этот день можно пойти на кладбище и зажечь свечи, принести цветы и угощения. Также можно помолиться об упокоении усопших родственников.
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