"Такой вариант возможен": тревожный прогноз нового наступления РФ на Киев

Алексей Тесля
28 февраля 2026, 22:27
Нынешняя война показала, что нет повода отбрасывать какой-либо сценарий, говорит Иван Ступак.
Ступак
Иван Ступак оценил вероятность нового наступления РФ / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Е.Мирошников, Facebook/56 ОМПБр

Важное из заявлений Ступака:

  • Нет повода отбрасывать какой-либо сценарий
  • Нужно следить за накоплением личного состава РФ в Беларуси

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал информацию о том, насколько вероятна в какой-либо перспективе вторая попытка России прорваться на Киев с территории Беларуси.

"Такой вариант возможен. Нынешняя война показала, что нет повода отбрасывать какой-либо сценарий, даже если вероятность его реализации меньше 5-10%. Так что вторая попытка России двинуть на Киев маловероятна, но возможна", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт напомнил о том, что по словам официальных лиц, вся граница на этом направлении заминирована, перекрыта и укреплена.

"Хочется верить, что так оно и есть, и не осталось где-то 20 метров, которые по умыслу или случайно не заминированы, и где могут пройти российские войска. Однако повторюсь: нужно следить за накоплением личного состава, так как многочисленную группировку войск у нашей границы на территории Беларуси нельзя будет скрыть. И эту подготовку мы увидим заранее. Ну, и тогда пусть Лукашенко не обижается – нам можно будет атаковать все объекты на территории Беларуси, по которым мы сочтем необходимым ударить: аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и пр.", - добавил Ступак.

Эксперт о прогнозе наступления из Беларуси

Заместитель главы Объединённого переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко отметил, что Украина на данный момент эффективно укрепила оборону на участке государственной границы с Беларусью.

По его словам, система защитных рубежей на этом направлении выстроена достаточно надёжно.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Иван Ступак
