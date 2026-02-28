Укр
Разгон до 100 км/ч за секунды: рейтинг авто, которые удивляют своей скоростью

Мария Николишин
28 февраля 2026, 14:07
Эти автомобили могут разогнаться менее чем за 5 секунд.
Какие автомобили разгоняются за секунды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие автомобили быстрее всего разгоняются
  • Какие инновации обеспечивают быстрый разгон

Высокопроизводительные автомобили всегда вызывают большой интерес у многих людей. В частности, главным признаком скоростного авто является время его разгона от 0 до 100 км/ч. Именно это показывает истинную мощность двигателя.

Главред решил разобраться, какие автомобили считаются самыми быстрыми.

Какие авто разгоняются до 100 км/ч за секунды

Издание Jalopnik составило рейтинг автомобилей, которые могут разогнаться до 100 км/ч за считанные секунды.

Отмечается, что с годами конструкции двигателей продолжают совершенствоваться, что обеспечивает значительно большую мощность.

ТОП-5 автомобилей, которые быстро разгоняются

Cadillac Escalade IQ

Оригинальный Escalade, который дебютировал более 2 десятилетий назад, достиг впечатляющего успеха. Пытаясь продолжать укреплять свою линейку электромобилей, Cadillac переосмыслил свой успешный внедорожник и создал совершенно новую модель Escalade IQ. Полностью электрический силовой агрегат выдает примерно 750 лошадиных сил. Однако еще более впечатляющим является время разгона Escalade IQ от 0 до 100 км/ч, которое, по оценкам автопроизводителя, составляет менее 5 секунд. Это возможно благодаря технологии Cadillac Velocity Max, которая повышает производительность одним нажатием кнопки.

Polestar 4

Этот автопроизводитель электромобилей со штаб-квартирой в Швеции является относительным новичком в этой отрасли, ведь бренд был запущен в 2017 году. Но Polestar 4, внедорожник, пожалуй, самый быстрый, который когда-либо производила компания, с разгоном от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Audi SQ6 e-tron

Этот полностью электрический внедорожник может похвастаться 509 лошадиными силами. Эта мощность соответствует официальному времени разгона от 0 до 100 км/ч чуть более 4 секунд.

Maserati MCPURA

Новинка 2025 года, MCPURA — это среднемоторная конструкция с задним приводом, оснащенная 3,0-литровым двигателем Nettuno V6 с двойным турбокомпрессором, который выдает 621 лошадиную силу. Этот автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Ford Mustang GTD

В пресс-релизе 2024 года Ford утверждал, что эта модель предлагает больше мощности, чем любой серийный Mustang, который когда-либо выпускался. Двигатель авто выдает 815 лошадиных сил. Уменьшение веса и огромный показатель крутящего момента обеспечивают разгон от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды.

