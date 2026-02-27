Как объехать все ямы на дороге и не повредить авто: названы лучшие способы

Инструктор поделился методами, которые помогут не попасть в яму на дороге.

https://glavred.info/auto/kak-obehat-vse-yamy-na-doroge-i-ne-povredit-avto-nazvany-luchshie-sposoby-10744757.html Ссылка скопирована

Как объехать все ямы на дороге / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как не попасть в яму на дороге

Как можно безопасно объехать ямы

С наступлением весны на дорогах появляется все больше ям, которые трудно объехать. Кроме того, водители часто опасаются больших выбоин, ведь они могут повредить автомобиль. Но существуют определенные секреты, которые помогают безопасно проехать ямы.

Главред решил разобраться, как безопасно проезжать ямы на дороге.

видео дня

Как нужно объезжать ямы на дороге

Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео на YouTube поделился методами, которые помогут не попасть в яму на дороге.

По его словам, главное – вовремя увидеть яму и обдумать дальнейший план действий.

"Наш взгляд должен смотреть далеко-далеко вперед. Для чего? Для того, чтобы максимально рано зафиксировать, что впереди что-то есть, какое-то темное пятно, которое может быть ямой", – говорится в видео.

Он подчеркнул, что именно это позволит направить автомобиль так, чтобы проехать рядом с ямой. Но очень важно быть понятными для других водителей, поэтому нужно смотреть в зеркала и включать поворотники.

Как пропустить яму между колесами авто

Автоинструктор говорит, что также есть способ проехать яму, взяв ее между колесами авто. В таком случае важный ориентир – это правая нога водителя, которая находится примерно посередине автомобиля.

"Значит, когда мы едем и видим яму, сделайте так, чтобы яма примерно была напротив вашей ноги. То есть своей правой ногой вы должны проехать по яме", - подчеркнул он.

Что делать, когда не хватает времени объехать яму

Сергей Нагорный добавил, что когда объехать яму не получается или на это не хватает времени – нужно снижать скорость до минимума, чтобы безопасно и спокойно проехать препятствие.

"Бояться ямок на дороге не нужно. Если вы по ней проедете медленно, то ничего вашему автомобилю не будет. Да, могут быть исключения, когда есть одна глубокая яма и ее нужно объезжать как препятствие", - подытожил автоинструктор.

Как объезжать ямы на дороге – видео:

Читайте также:

О персоне: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками вождения, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред