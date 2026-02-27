Укр
На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капусты

Сергей Кущ
27 февраля 2026, 21:35
Некоторые культуры создают конкуренцию за влагу и питательные вещества.
Что нельзя сажать возле капусты
Что нельзя сажать возле капусты / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие растения нельзя сажать рядом с капустой
  • Лучшие соседи для капусты

Правильное соседство на огороде напрямую влияет на урожай. Даже при хорошем уходе и подкормках капуста может плохо развиваться, если рядом посажены неподходящие культуры.

Главред разбирался, что нельзя сажать возле капусты, чтобы не потерять часть урожая.

видео дня

Правила выращивания капусты

Капуста - одна из самых популярных овощных культур на огородах украицев. Она лучше всего растёт на плодородной, рыхлой и хорошо дренированной почве с pH 6,5–7,5Ю, пишет kobieta.interia. Участок должен быть солнечным и очищенным от сорняков. Оптимальная температура для активного роста — 15–20 °C.

Сроки посадки зависят от сорта: раннюю капусту высаживают в апреле, средние сорта — в мае, поздние — до середины июня. Расстояние между растениями должно составлять 30–60 см, поскольку культуре необходимо пространство для формирования кочана.

Однако даже при соблюдении агротехники важно учитывать совместимость растений.

Какие растения нельзя сажать рядом с капустой

Некоторые культуры создают конкуренцию за влагу и питательные вещества, привлекают одинаковых вредителей или угнетают развитие кочанов. Именно поэтому важно знать, что нельзя сажать рядом с капустой.

Помидоры

Капуста и помидоры рядом — не лучшая идея. Эти культуры активно потребляют питание из почвы и нуждаются в регулярном поливе. В результате они начинают конкурировать, что замедляет рост обоих растений. Кроме того, такой "дуэт" может привлекать вредителей, включая тлю и гусениц.

Салат

Хотя салат кажется безобидным соседом, капуста может угнетать его рост. Из-за плотной листвы она создаёт тень, а также активно вытягивает питательные вещества из верхнего слоя почвы. В итоге салат развивается хуже и формирует слабые листья.

Клубника

Ещё один неблагоприятный вариант — клубника. Рядом с капустой она чаще болеет и хуже плодоносит. Обе культуры чувствительны к влажности, а при загущённых посадках повышается риск грибковых заболеваний.

Именно поэтому вопрос, можно ли сажать помидоры рядом с капустой или размещать рядом клубнику, специалисты чаще всего решают отрицательно.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Лучшие соседи для капусты

Чтобы получить здоровую и пышную капусту, важно не только избегать плохого соседства, но и правильно подбирать культуры-компаньоны.

Хорошо растут рядом с капустой фасоль, огурцы, свёкла, сельдерей, картофель, лук и чеснок. Лук и чеснок отпугивают вредителей, огурцы помогают создать естественный барьер от слизней, а фасоль может частично защищать посадки от перегрева.

Также рядом можно высаживать укроп, тимьян, кориандр, мяту и ромашку. Бархатцы и календула не только украшают грядки, но и помогают отпугивать нематод и капустных белянок.

Правильное планирование посадок — основа высокого урожая. Зная, что нельзя сажать возле капусты, можно избежать конкуренции культур, снизить риск заболеваний и получить крепкие, плотные кочаны.

Смотрите видео о том, что можно и нельзя сажать возле капусты:

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

15:24

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

15:18

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

