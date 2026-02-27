На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капусты

Вы узнаете:
- Какие растения нельзя сажать рядом с капустой
- Лучшие соседи для капусты
Правильное соседство на огороде напрямую влияет на урожай. Даже при хорошем уходе и подкормках капуста может плохо развиваться, если рядом посажены неподходящие культуры.
Главред разбирался, что нельзя сажать возле капусты, чтобы не потерять часть урожая.
Правила выращивания капусты
Капуста - одна из самых популярных овощных культур на огородах украицев. Она лучше всего растёт на плодородной, рыхлой и хорошо дренированной почве с pH 6,5–7,5Ю, пишет kobieta.interia. Участок должен быть солнечным и очищенным от сорняков. Оптимальная температура для активного роста — 15–20 °C.
Сроки посадки зависят от сорта: раннюю капусту высаживают в апреле, средние сорта — в мае, поздние — до середины июня. Расстояние между растениями должно составлять 30–60 см, поскольку культуре необходимо пространство для формирования кочана.
Однако даже при соблюдении агротехники важно учитывать совместимость растений.
Какие растения нельзя сажать рядом с капустой
Некоторые культуры создают конкуренцию за влагу и питательные вещества, привлекают одинаковых вредителей или угнетают развитие кочанов. Именно поэтому важно знать, что нельзя сажать рядом с капустой.
Помидоры
Капуста и помидоры рядом — не лучшая идея. Эти культуры активно потребляют питание из почвы и нуждаются в регулярном поливе. В результате они начинают конкурировать, что замедляет рост обоих растений. Кроме того, такой "дуэт" может привлекать вредителей, включая тлю и гусениц.
Салат
Хотя салат кажется безобидным соседом, капуста может угнетать его рост. Из-за плотной листвы она создаёт тень, а также активно вытягивает питательные вещества из верхнего слоя почвы. В итоге салат развивается хуже и формирует слабые листья.
Клубника
Ещё один неблагоприятный вариант — клубника. Рядом с капустой она чаще болеет и хуже плодоносит. Обе культуры чувствительны к влажности, а при загущённых посадках повышается риск грибковых заболеваний.
Именно поэтому вопрос, можно ли сажать помидоры рядом с капустой или размещать рядом клубнику, специалисты чаще всего решают отрицательно.
Лучшие соседи для капусты
Чтобы получить здоровую и пышную капусту, важно не только избегать плохого соседства, но и правильно подбирать культуры-компаньоны.
Хорошо растут рядом с капустой фасоль, огурцы, свёкла, сельдерей, картофель, лук и чеснок. Лук и чеснок отпугивают вредителей, огурцы помогают создать естественный барьер от слизней, а фасоль может частично защищать посадки от перегрева.
Также рядом можно высаживать укроп, тимьян, кориандр, мяту и ромашку. Бархатцы и календула не только украшают грядки, но и помогают отпугивать нематод и капустных белянок.
Правильное планирование посадок — основа высокого урожая. Зная, что нельзя сажать возле капусты, можно избежать конкуренции культур, снизить риск заболеваний и получить крепкие, плотные кочаны.
Смотрите видео о том, что можно и нельзя сажать возле капусты:
