Для чего на самом деле придумали поля в тетрадях: истинное назначение удивит

Привычные отступы по краям страниц имеют давнее и четкое назначение.

Вы узнаете:

Зачем нужны поля в тетради

Когда придумали делать отступы по краям

Какую распространенную проблему они решали

Еще со времен учебы мы привыкли видеть на страницах тетрадей пустые отступы по краям. Учителя оставляли там свои замечания, а ученики часто превращали поля в место для рисунков. Но зачем в тетрадях оставляли поля, никто подробно не объяснял, хотя все к этому привыкли.

Однако на самом деле отступы по краям имеют практическое назначение, которое берет свое начало еще со Средневековья, объясняет УНИАН.

Для чего оставляли свободное пространство по краям тетрадей

В Средние века условия жизни были далеки от современных: в домах часто заводились крысы, книги портила плесень, а затопления могли уничтожить бумагу. Именно края страниц больше всего страдали от повреждений. Чтобы уберечь текст, печатники начали оставлять широкие отступы. Даже если грызуны или влага портили край, основная информация оставалась невредимой.

Эта простая, но эффективная идея оказалась настолько удачной, что сохранилась и в тетрадях, блокнотах и книгах до наших дней. Хотя проблема крыс в современных квартирах уже не так актуальна, сама практика оказалась чрезвычайно полезной.

Со временем поля стали выполнять и другие важные задачи. Они обеспечивают удобство и порядок в письме:

Место для комментариев и пометок. Учителя могут оставлять замечания, не перекрывая основной текст.

Удобство в использовании . Когда держишь тетрадь руками, написанное не закрывается пальцами и не размазывается.

Лучшая читаемость. Текст воспринимается легче, когда имеет свободное пространство вокруг, а не заполняет страницу до края.

Именно поэтому в тетрадях появилась красная линия, которая четко отделяет рабочую часть страницы от поля. В старых тетрадях ученики даже чертили ее самостоятельно.

