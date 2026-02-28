Цена подскочила выше 50 гривен: в Украине внезапно подорожал базовый продукт

Украинцы часто покупают фрукты, цены на которые неожиданно выросли.

https://glavred.info/ukraine/cena-podskochila-vyshe-50-griven-v-ukraine-vnezapno-podorozhal-bazovyy-produkt-10744826.html Ссылка скопирована

Украинские супермаркеты переписали цены на яблоки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Основное:

В Украине выросли цены на яблоки

Яблоки Айдаред стоят более 50 гривен за килограмм

Цены на продукты в Украине динамичны, особенно на овощи и фрукты. Не исключением являются и яблоки, которые в последний день февраля подорожали на несколько гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Сегодня, 28 февраля, цены на популярные сорта яблок в украинских супермаркетах значительно выше, чем среднемесячные показатели за январь.

видео дня

Как изменились цены на яблоки

Украинские яблоки в последний день зимы в среднем стоят 46,30 гривны за килограмм. Хотя еще в прошлом месяце украинцы покупали эти фрукты за 40,83 гривны.

Похожая ситуация с яблоками Айдаред. Сегодня средняя цена на них составляет более 50 гривен за килограмм, а именно 54,30 гривны, хотя в январе их продавали за 48,90 гривны.

Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

Ударят ли цены на продукты по кошелькам украинцев в марте - мнение эксперта

Главред писал, что по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в марте 2026 года украинский продовольственный рынок продолжит демонстрировать рост цен.

Хотя резких скачков не прогнозируют, тенденция к подорожанию сохраняется из-за энергетической нестабильности. Перебои с электроснабжением и высокая стоимость генерации повышают расходы производителей, что напрямую влияет на конечную цену продуктов.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине стремительно дорожает картофель. На рынке отмечается активизация торгово-закупочной деятельности, что уже привело к заметному росту цен. Повышенный спрос и ограниченное предложение качественной продукции стали ключевыми факторами подорожания.

Ранее сообщалось, что в Украине начали снижаться цены на тепличные огурцы. Этому поспособствовало незначительное увеличение предложения овоща нового оборота из местных хозяйств.

Накануне стало известно, что до апреля текущего года цены на яйца в Украине останутся стабильными, но уже после Пасхи стоимость десятка может пойти на спад.

Читайте также:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред