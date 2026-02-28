Цена подскочила выше 50 гривен: в Украине внезапно подорожал базовый продукт

Основное:
- В Украине выросли цены на яблоки
- Яблоки Айдаред стоят более 50 гривен за килограмм
Цены на продукты в Украине динамичны, особенно на овощи и фрукты. Не исключением являются и яблоки, которые в последний день февраля подорожали на несколько гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Сегодня, 28 февраля, цены на популярные сорта яблок в украинских супермаркетах значительно выше, чем среднемесячные показатели за январь.
Как изменились цены на яблоки
Украинские яблоки в последний день зимы в среднем стоят 46,30 гривны за килограмм. Хотя еще в прошлом месяце украинцы покупали эти фрукты за 40,83 гривны.
Похожая ситуация с яблоками Айдаред. Сегодня средняя цена на них составляет более 50 гривен за килограмм, а именно 54,30 гривны, хотя в январе их продавали за 48,90 гривны.
Ударят ли цены на продукты по кошелькам украинцев в марте - мнение эксперта
Главред писал, что по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в марте 2026 года украинский продовольственный рынок продолжит демонстрировать рост цен.
Хотя резких скачков не прогнозируют, тенденция к подорожанию сохраняется из-за энергетической нестабильности. Перебои с электроснабжением и высокая стоимость генерации повышают расходы производителей, что напрямую влияет на конечную цену продуктов.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине стремительно дорожает картофель. На рынке отмечается активизация торгово-закупочной деятельности, что уже привело к заметному росту цен. Повышенный спрос и ограниченное предложение качественной продукции стали ключевыми факторами подорожания.
Ранее сообщалось, что в Украине начали снижаться цены на тепличные огурцы. Этому поспособствовало незначительное увеличение предложения овоща нового оборота из местных хозяйств.
Накануне стало известно, что до апреля текущего года цены на яйца в Украине останутся стабильными, но уже после Пасхи стоимость десятка может пойти на спад.
Читайте также:
- "Хватит кормить Москву": экономист предсказал России сценарий распада СССР
- Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта
- Клиент ПриватБанка потерял 20000 грн за раз: что произошло
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред