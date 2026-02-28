Укр
Украинская казацкая кухня: забытые блюда XVII века, которые стоит попробовать

Марина Иваненко
28 февраля 2026, 03:57
Забытые рецепты XVII века: тетеря, соломаха и щерба — украинские блюда, сочетающие в себе историю, вкус и казацкий дух.
Украинская казацкая кухня
Украинская казацкая кухня / Коллаж: Главред, скриншоты

Украинская кулинарная традиция — это не только борщ и вареники. Среди казацких походов, крестьянских хат и мещанских домов формировались блюда, которые сегодня кажутся деликатесами или "суперфудами". Восстановление этих рецептов помогает почувствовать дух предков, для которых еда была частью национальной идентичности. Главред расскажет о лучших из них.

Тетеря — блюдо казацкого братства

На канале Мир Прошлого — История Без Прикрас рассказывают, что тетеря — главное блюдо казацкой кухни. Основой было пшено, которое разваривали и смешивали с гречневой мукой и водой или квасом. Блюдо заправлялось солью, маслом, луком или куском сала. Ели его вместе из одного котла, поддерживая командный дух перед походами и сражениями.

Соломаха — гречневый "крем-суп" предков

Для соломахи брали гречневую муку, разводили водой и постепенно вливали в кипящую воду, постоянно помешивая. В итоге получалась ароматная густота с кисловатым вкусом, которую дополняли зажаркой из сала и лука. Это было основное горячее блюдо, дававшее силы после тяжелого дня.

Щерба — рыбный суп с пшоном и квасом

Традиционная щерба готовилась из свежей речной рыбы: карася, щуки, окуня или лина. Особенность — сочетание нескольких видов рыбы, пшена для сытности и кислой заправки из кваса или молока. Это блюдо было популярным во время поста и обеспечивало организм питательными веществами.

Кваша — "суперфуд" казацкой эпохи

Квашу готовили путем естественной ферментации: ржаную и гречневую муку запаривали кипятком и оставляли на ночь в теплом месте. Утром варили в печи. Готовое блюдо ели как основной обед или десерт, добавляя мед, ягоды или фрукты. Кваша поддерживала пищеварение и здоровье в течение долгих зим.

Потапцы — быстрый и вкусный перекус

Потапцы — это ржаной хлеб, поджаренный на горячем сале до хрустящей корочки, с чесноком и шкварками. Идеальная закуска к щербе или борщу, которая объединяла друзей за столом и создавала атмосферу искреннего украинского застолья.

Возрождение старых блюд — путешествие во времени

Тетеря, соломаха, щерба, кваша и потапцы — это живая история, запечатленная в рецептах. Воссоздавая их, мы чувствуем энергию земли, силу казацкого духа и тепло домашнего очага. Попробуйте хотя бы одно блюдо — и прошлое оживет на вашем столе.

Об источнике: "Мир прошлого — История без прикрас"

"Мир прошлого — история без прикрас" — это популярный украинский образовательный YouTube-канал, специализирующийся на глубоком анализе исторических событий и личностей. Контент проекта охватывает не только сухие факты, но и рассматривает философские концепции и психологические аспекты жизни людей в разные эпохи. Канал известен своим профессиональным подходом к визуализации: видео сопровождаются качественным монтажом и атмосферной озвучкой. Авторы стараются развенчивать популярные мифы и показывать историю максимально объективно, без идеологических наслоений. Отдельное внимание в блоге уделяют судьбам выдающихся личностей, в частности украинского происхождения, чье влияние на мировую историю часто недооценивают. Проект активно способствует популяризации знаний среди украиноязычной аудитории, делая научный материал доступным и интересным для широкой публики.

    казаки интересные новости культура еда
