Вареники и борщ по вкусу: какие украинские блюда понравились британцу

В Сети стало популярным видео, в котором украинка вместе со своим бойфрендом-британцем посетили заведение украинской кухни в Лондоне. После дегустации традиционных блюд иностранец выставил собственные оценки.
Англичанин попробовал классические украинские блюда и честно оценил каждое из них по десятибалльной шкале. Соответствующее видео опубликовали в TikTok.
Начали дегустацию с кваса. Напиток получил от британца 8 баллов из 10. Однако настоящим открытием вечера стал борщ со сметаной и пампушками. Блюдо иностранец оценил на максимальные 10/10.
Вареники также пришлись британцу по вкусу. Они получили 9 баллов из 10. Зато голубцы не смогли повторить успех предыдущих позиций и получили лишь 6/10.
@lukeandvaleriia Which Ukrainian dish was his favourite? ???? #londonfood#ukrainian#ukrainianrestaurant#україна#internationalcouple#foodtok#foodfyp#fyp#якніколи#океанельзи#українцізакордоном#українціванглії @Okean Elzy ♬ Як ніколи - Okean Elzy
На удивление, 6 баллов из 10 получили и сырники. Завершил дегустацию классический медовик, который без колебаний получил 10/10.
Видео собрало десятки тысяч просмотров и вызвало оживленные дискуссии в комментариях. Пользователи спорят относительно оценок, делятся собственными гастрономическими предпочтениями и шутят, что после этой дегустации британец "точно уже наш".
Кроме того, как сообщает BBC, Наталья Ричардсон произвела сильное впечатление на Великобританию, приняв участие в кулинарном шоу Great British Bake Off. Своим талантом она быстро завоевала симпатии как зрителей, так и жюри.
Одной из самых ярких ее работ стал торт в форме карты Украины, который особенно поразил британскую публику.
Известно, что Наталья родилась в Донецкой области, а после начала войны переехала в Киев. С началом полномасштабного вторжения она выехала в Великобританию, где встретила своего будущего мужа Гарри и вышла за него замуж. Именно он и подал заявку на участие жены в популярном кулинарном шоу.
По словам Натальи, для нее это была возможность показать Украину не только через призму войны и боли, но и продемонстрировать "как мы готовим, какая у нас искренняя душа, какие мы классные люди".
За торт в форме карты Украины Ричардсон получила награду "Звездный пекарь". Кроме этого, она стала первой украинкой, которая приняла участие в шоу Great British Bake Off.
