Вареники и борщ по вкусу: какие украинские блюда понравились британцу

Виталий Кирсанов
27 января 2026, 01:24
Англичанин попробовал классические украинские блюда и честно оценил каждое из них по десятибалльной шкале.
Какие украинские блюда для британца были самые вкусные
Какие украинские блюда для британца были самые вкусные / коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@lukeandvaleriia

Вы узнаете:

  • Какие украинские блюда для британца были самые вкусные
  • Как украинка поразила Британию на кулинарном шоу

В Сети стало популярным видео, в котором украинка вместе со своим бойфрендом-британцем посетили заведение украинской кухни в Лондоне. После дегустации традиционных блюд иностранец выставил собственные оценки.

Англичанин попробовал классические украинские блюда и честно оценил каждое из них по десятибалльной шкале. Соответствующее видео опубликовали в TikTok.

Какие украинские блюда для британца были самые вкусные

Начали дегустацию с кваса. Напиток получил от британца 8 баллов из 10. Однако настоящим открытием вечера стал борщ со сметаной и пампушками. Блюдо иностранец оценил на максимальные 10/10.

Вареники также пришлись британцу по вкусу. Они получили 9 баллов из 10. Зато голубцы не смогли повторить успех предыдущих позиций и получили лишь 6/10.

Британец впервые пробует украинские блюда: смотрите видео

На удивление, 6 баллов из 10 получили и сырники. Завершил дегустацию классический медовик, который без колебаний получил 10/10.

Видео собрало десятки тысяч просмотров и вызвало оживленные дискуссии в комментариях. Пользователи спорят относительно оценок, делятся собственными гастрономическими предпочтениями и шутят, что после этой дегустации британец "точно уже наш".

Как украинка поразила Британию на кулинарном шоу

Кроме того, как сообщает BBC, Наталья Ричардсон произвела сильное впечатление на Великобританию, приняв участие в кулинарном шоу Great British Bake Off. Своим талантом она быстро завоевала симпатии как зрителей, так и жюри.

Одной из самых ярких ее работ стал торт в форме карты Украины, который особенно поразил британскую публику.

Торт, который покорил Британию
Торт, который покорил Британию / Фото: instagram.com/nataliia_richardson

Известно, что Наталья родилась в Донецкой области, а после начала войны переехала в Киев. С началом полномасштабного вторжения она выехала в Великобританию, где встретила своего будущего мужа Гарри и вышла за него замуж. Именно он и подал заявку на участие жены в популярном кулинарном шоу.

По словам Натальи, для нее это была возможность показать Украину не только через призму войны и боли, но и продемонстрировать "как мы готовим, какая у нас искренняя душа, какие мы классные люди".

За торт в форме карты Украины Ричардсон получила награду "Звездный пекарь". Кроме этого, она стала первой украинкой, которая приняла участие в шоу Great British Bake Off.

Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

борщ украинская кухня интересные новости
