Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

Кратко:
- Лесик умер 22 ноября 2025 года
- Сын артиста показал фото с кладбища, где похоронен музыкант
22 ноября 2025 года умер украинский музыкант, сооснователь и экс-участник группы Dzidzio Олег Лесик Турко. Долгое время певец страдал из-за проблем со здоровьем - он пережил остановку сердца, несколько операций, страдал от стеноза аортального клапана.
Прощание с Лесиком состоялось 23 ноября в Новояворовске, похоронен артист на кладбище в Ивано-Франковом. Как выглядит могила отца сегодня показал в своем блоге в Instagram сын Турко - Олег-младший.
Последнее пристанище Лесика украшено крестом с распятием и черно-белым фото музыканта с гитарой. Также там стоят ваза со свежими белыми и желтыми цветами и множество лампадок.
О персоне: Лесик
Лесик (Олег Турко) — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.
