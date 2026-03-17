Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

Анна Подгорная
17 марта 2026, 18:53
Олег Турко-младший "навестил" звездного папу в месте его последнего пристанища.
Лесик Турко с сыном
Лесик Турко смерть - как выглядит могила Лесика Турко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam, instagram.com/oleg.turko

  • Лесик умер 22 ноября 2025 года
  • Сын артиста показал фото с кладбища, где похоронен музыкант

22 ноября 2025 года умер украинский музыкант, сооснователь и экс-участник группы Dzidzio Олег Лесик Турко. Долгое время певец страдал из-за проблем со здоровьем - он пережил остановку сердца, несколько операций, страдал от стеноза аортального клапана.

Прощание с Лесиком состоялось 23 ноября в Новояворовске, похоронен артист на кладбище в Ивано-Франковом. Как выглядит могила отца сегодня показал в своем блоге в Instagram сын Турко - Олег-младший.

Последнее пристанище Лесика украшено крестом с распятием и черно-белым фото музыканта с гитарой. Также там стоят ваза со свежими белыми и желтыми цветами и множество лампадок.

Могила Лесика Турко
Лесик Турко смерть - как выглядит могила Лесика Турко / фото: instagram.com/oleg.turko

О персоне: Лесик

Лесик (Олег Турко) — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

