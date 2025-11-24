"Не позволили": сын Лесика высказался об отце после похорон

Кратко:
- Олег Турко высказался об отце после его смерти
- Кого он поблагодарил
Вчера, 23 ноября, попрощались с известным украинским певцом и бывшим участником группы DZIDZIO Лесиком. Отметим, пока не назвали причину его смерти.
На своей странице в соцсетях сын артиста - Олег Турко - сделал публикацию, в которой почтил память отца и показал их совместное фото.
Олег поблагодарил всех, кто пришел попрощаться с его отцом, а также тем, кто высказал поддержку.
"Эти 11,5 месяцев, которые Бог подарил отцу после клинической смерти, были очень коротким периодом в его жизни, чтобы восстановиться и, к большому сожалению, не позволили продлить жизнь, восстановить творческую карьеру и реализовать все свои творческие планы", - написал сын артиста.
Также Турко отметил, что Бог забирает лучших и близкие будут скучать по артисту.
"Теперь ты рядом с Кузьмой, на небе. Рядом с другом, с которым на протяжении всей своей жизни творил и стал любимцем миллионов. Твои песни будут жить вечно в наших сердцах и звучать в такт. Люблю тебя, папа, и всегда буду любить. Светлая и вечная память тебе", - добавил Олег.
О персоне: Лесик
Лесик (Олег Турко) — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.
