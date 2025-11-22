"Инфаркт": что произошло с Альбиной Джанабаевой в Москве

Кратко:
- Альбина Джанабаева прилетела в Москву
- Какое видео она там сняла
Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, прилетела в Москву из Испании, где живет с 2022 года.
Как стало известно из соцсетей артистки, она опубликовала видео, в котором якобы забыла телефон, но затем нашла в кармане джинсов.
"Тот самый секундный инфаркт", — написала певица на видео.
Альбина позировала в джинсах, объемном свитере, пальто и без макияжа, собрав волосы в хвост.
Фанаты сразу же обратили внимание, что певица находится в столице террористической России возле одного из продуктовых магазинов.
О персоне: Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
