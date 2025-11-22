"Инфаркт": что произошло с Альбиной Джанабаевой в Москве

Альбина Джанабаева показалась в одном из районов Москвы.

Альбина Джанабаева показала новое видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева прилетела в Москву

Какое видео она там сняла

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, прилетела в Москву из Испании, где живет с 2022 года.

Как стало известно из соцсетей артистки, она опубликовала видео, в котором якобы забыла телефон, но затем нашла в кармане джинсов.

"Тот самый секундный инфаркт", — написала певица на видео.

Альбина Джанабаева в Москве / фото: скрин instagram.com, Альбина Джанабаева

Альбина позировала в джинсах, объемном свитере, пальто и без макияжа, собрав волосы в хвост.

Альбина Джанабаева / фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Фанаты сразу же обратили внимание, что певица находится в столице террористической России возле одного из продуктовых магазинов.

О персоне: Альбина Джанабаева Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

