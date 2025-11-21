Трудно с тобой: Джанабаева показала, как ссорится с Меладзе

Джанабаева и Меладзе поделились кусочком семейной жизни.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева долгое время вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Российский певец Валерий Меладзе, который так и не высказал свое мнение о террористическом вторжении РФ в Украину, попал на видео к своей супруге Альбине Джанабаевой.

Соответствующим роликом певица поделилась на своей странице в Instagram.

На видео Джанабаева показала импровизированный конфликт с Валерием Меладзе. Пара якобы ссорится и выясняет отношения.

Меладзе выясняет отношения / Скриншот

"То у тебя Меркурий, то у тебя Луна, то у тебя Зурна", - говорит возмущенный Меладзе.

Оказалось, что таким способом Джанабаева решила анонсировать свою новую песню.

Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

