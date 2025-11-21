Трудно с тобой: Джанабаева показала, как ссорится с Меладзе

Кратко:
- Что сделал Меладзе
- Почему Джанабаева выложила видео
Российский певец Валерий Меладзе, который так и не высказал свое мнение о террористическом вторжении РФ в Украину, попал на видео к своей супруге Альбине Джанабаевой.
Соответствующим роликом певица поделилась на своей странице в Instagram.
На видео Джанабаева показала импровизированный конфликт с Валерием Меладзе. Пара якобы ссорится и выясняет отношения.
"То у тебя Меркурий, то у тебя Луна, то у тебя Зурна", - говорит возмущенный Меладзе.
Оказалось, что таким способом Джанабаева решила анонсировать свою новую песню.
Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
О персоне: Валерий Меладзе
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
