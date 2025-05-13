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"Данного персонажа изучат": что грозит Валерию Меладзе в Латвии

Элина Чигис
13 мая 2025, 08:06
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Валерий Меладзе может повторить судьбу Кристины Орбакайте.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе - санкции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Кратко:

  • Валерия Меладзе могут не впустить в Латвию
  • Возможная причина запрета

Российский продюсер-путинист Павел Рудченко заявил, что российского певца Валерия Меладзе могут не впустить в Латвию.

Напомним, недавно стало известно, что певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию, поскольку она так и не высказала свою позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину, а также посещала временно оккупированный Крым. После этого певице пришлось отменить запланированный концерт.

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Как рассказал путинист пропагандистским росСМИ, Меладзе также может попасть в "черный список" и его начнут проверять из-за российского гражданства. А ведь певец планирует свой концерт в Риге.

Валерий Меладзе больше не выступает в РФ
Валерий Меладзе больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Валерия Меладзе

"Меладзе ранее был замечен в антироссийских высказываниях, но я думаю, что данного персонажа очень пристально изучат. Против него могут ввести ряд ограничений", - сказал продюсер.

Валерий Меладзе дает концерты только за границей
Валерий Меладзе дает концерты только за границей / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Отметим, Валерий Меладзе не выступает в РФ с 2022 года и уехал с семьей жить в Испанию, хотя пока публично так и не озвучил свою позицию.

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Валерий Меладзе - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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