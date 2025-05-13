"Данного персонажа изучат": что грозит Валерию Меладзе в Латвии

Кратко:
- Валерия Меладзе могут не впустить в Латвию
- Возможная причина запрета
Российский продюсер-путинист Павел Рудченко заявил, что российского певца Валерия Меладзе могут не впустить в Латвию.
Напомним, недавно стало известно, что певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию, поскольку она так и не высказала свою позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину, а также посещала временно оккупированный Крым. После этого певице пришлось отменить запланированный концерт.
Как рассказал путинист пропагандистским росСМИ, Меладзе также может попасть в "черный список" и его начнут проверять из-за российского гражданства. А ведь певец планирует свой концерт в Риге.
"Меладзе ранее был замечен в антироссийских высказываниях, но я думаю, что данного персонажа очень пристально изучат. Против него могут ввести ряд ограничений", - сказал продюсер.
Отметим, Валерий Меладзе не выступает в РФ с 2022 года и уехал с семьей жить в Испанию, хотя пока публично так и не озвучил свою позицию.
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Валерий Меладзе - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
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Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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