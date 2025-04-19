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Меладзе показался с внуком на руках: как он выглядит

Алена Кюпели
19 апреля 2025, 19:51обновлено 19 апреля, 20:32
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Валерий Меладзе показал своего внука, которого ему родила средняя дочь Софико.
Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzevalerian/

Кратко:

  • Как выглядит внук Меладзе
  • Что он делал вместе с дедом

Российский певец Валерий Меладзе, который публично так и не осудил террористическое вторжение РФ в Украину, проводит время со своим внуком, которого ему родила его дочь от первого брака Софико.

На фото видно, как певец держит на руках маленького Георгия, а малыш в ответ серьезно смотрит на деда, пишут российские пропагандисты.

видео дня

Напомним, что Валерий Меладзе впервые стал дедушкой 10 июня 2024 года — за две недели до своего 59-летия. Радостную новость тогда сообщила сама Софико, опубликовав фото новорожденного и написав: "Добро пожаловать, Георгий Саввич".

Валерий Меладзе показал внука
Валерий Меладзе показал внука / Фото Стархит

Софико — средняя дочь Валерия Меладзе от первого брака с женщиной по имени Ирина. В браке у Меладзе родилось трое детей: Софико, старшая Инга и младшая Арина, которая, к слову, стала крестной мамой Георгия. Несмотря на скандальный развод родителей, все дочери поддерживают теплые отношения со звездным отцом и периодически делятся совместными фото с ним в социальных сетях.

Валерий Меладзе больше не выступает в РФ
Валерий Меладзе - многодетный отец/ фото: instagram.com, Валерия Меладзе

Однако с нынешней женой Меладзе - Альбиной Джанабаевой, ни одна из дочерей Меладзе отношения не поддерживает. Бывшая жена Меладзе говорила, что эта тема для них - табу.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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