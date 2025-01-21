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"Его поезд ушел": в РФ взбунтовались против Меладзе и выгоняют его из страны

Элина Чигис
21 января 2025, 07:39
245
Валерий Меладзе стал нежеланным гостем в РФ.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе не комментирует свой приезд в Россию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Кратко:

  • Валерий Меладзе находится в Москве
  • Алена Кравец раскритиковала артиста

Российский певец Валерий Меладзе, который так и не высказал свою позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину, но однажды на концерте ответил на лозунг "Слава Украине!", с 2022 года большинство времени живет с семьей в Испании.

На днях же появилась информация, что сейчас он в стране-оккупанте РФ, где его "отменили" после скандала.

видео дня

Как рассказала российская светская львица-путинистка Алена Кравец росСМИ, Меладзе никому не нужен в России и его никто не ждал.

"Вот теперь и ищет варианты, ибо привык всегда есть хлеб не просто с маслом, а и с икрой. Конечно, он хочет петь в России, но его тут не ждут. Пусть поет там, где он отвечал на украинскую кричалку. Тут его поезд ушел", - сказала Кравец.

Валерий Меладзе - последние новости по теме

Как писал Главред, дочь российского певца София Меладзе потерпела фиаско в ресторанном бизнесе. Известно, что 25-летняя София несколько лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Однако ресторан пришлось закрыть, заведение понесло чистый убыток в 30 миллионов.

Недавно жена Валерия Меладзе опубликовала юмористическое видео, которое снял их сын Константин. Российские артисты надели костюмы Гринча и забавно покривлялись на камеру, Валерий даже схватил бутылку шампанского и стал пить без бокала.

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Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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