Эксперты призывают засыпать соду в оконные направляющие: названа причина

Смесь удаляет грязь и затхлый запах и помогает избежать заклинивания створки, но не решает всех проблем.

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Зачем сыпать пищевую соду в оконные направляющие / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Зачем сыпать соду в направляющие окон перед зимой

Как пошагово очистить пазы без царапин

Чего этот метод не исправит

Перед отопительным сезоном специалисты по уборке советуют очистить направляющие раздвижных окон пищевой содой и раствором уксуса. Эту зону при мытье окон обычно обходят стороной, хотя там круглый год скапливаются пыль, пыльца, мертвые насекомые и грязь, сообщает The Coolist.

Осень для этого подходит лучше всего. Как только включается отопление, конденсат стекает по стеклу прямо в нижний канал рамы и превращает пыль в липкую массу. Со временем створка движется с трудом, появляется затхлый запах, а в углах могут проступить черные пятна.

Американская компания Glass Doctor занимается ремонтом стекол с 1962 года и имеет более 270 филиалов в Северной Америке. Она обращает внимание на то, что запущенный канал под створкой вредит не только внешнему виду окна.

"Грязные направляющие могут привести к тому, что окна заклинят, а в дом будут проникать сквозняки", - предупреждают в Glass Doctor.

Сода действует как мягкий абразив. Она удаляет налет и не царапает ни винил, ни алюминий, а также нейтрализует запахи. В сочетании с уксусом она шипит и отслаивает грязь в углах, до которых труднее всего добраться.

Как очистить пазы содой и уксусом

По методу Glass Doctor окно сначала открывают полностью и, если возможно, снимают москитную сетку. Свободно лежащий мусор собирают пылесосом с узкой насадкой, а остальное разрыхляют старой зубной щеткой.

Далее самые грязные места посыпают содой и сбрызгивают смесью белого уксуса с водой, пока порошок не станет влажным. Примерно пять минут смесь должна шипеть. После этого канал чистят щёткой сверху вниз, особенно тщательно в углах. Работать следует в перчатках.

Остатки собирают тряпками или бумажными полотенцами, а при необходимости протирают тёплой мыльной водой. Закрывать окно можно только тогда, когда всё полностью высохнет. В Glass Doctor советуют проводить такую чистку не реже одного-двух раз в год, лучше всего весной и осенью.

В клининговой компании Merry Maids предупреждают, что соду не стоит сыпать слишком много. Иначе реакция с уксусом будет слишком бурной, и придется убирать новый беспорядок. В то же время строительный портал Bob Vila советует сначала вымыть стекло, чтобы грязная вода не стекла в только что очищенные пазы.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Дренажные отверстия и ограничения метода

В нижней части рамы многих окон имеются небольшие водоотводные отверстия. Через них наружу выходит влага, попавшая в канал. По данным Building America Solution Center, ресурса Министерства энергетики США, из-за забитых отверстий вода застаивается внутри рамы и может повредить стену вокруг окна.

Проверить их просто. Во время уборки налейте в паз немного воды. Если она не стекает, осторожно прочистите отверстия тонкой щеткой или небольшой щёточкой. В Bob Vila отдельно подчеркивают, что эти отверстия ни в коем случае нельзя заделывать герметиком.

Сода очищает и устраняет запахи, но не дезинфицирует. Она также не поможет, если окно заклинивает из-за поврежденного ролика или деформированной рамы. Жидкости следует использовать как можно меньше: если залить паз с забитыми дренажными отверстиями, вода может попасть туда, где ей не место.

Смотрите видео о том, как настроить пластиковые окна на зимний или летний режим:

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