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Куда исчезли звезды украинского шоу-бизнеса: где сейчас Гайтана, Lama, Katya Chilly и другие популярные артисты

Алена Кюпели
22 октября 2026, 20:29
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На судьбы украинских артистов повлияли и большие перемены в Украине.
Чем сейчас заняты популярные когда-то певицы
Чем сейчас заняты популярные когда-то певицы / Коллаж Главред, фото Скриншот, Instagram/lamaukraine

Кратко:

  • Что известно о певицах и певцах, которые теперь мало выступают
  • Что с ними случилось

Еще 15–20 лет назад их песни звучали на радиостанциях, клипы крутили по телевизору, а имена не сходили с афиш и страниц глянцевых журналов. Но со временем одни украинские артисты отошли от публичной жизни, другие сменили профессию, а третьи уехали за границу или вернулись на сцену после долгого перерыва.

Главред разбирался, что сегодня происходит с Гайтаной, Lama, Katya Chilly, Евгенией Власовой, Марией Яремчук, братьями Борисенко и другими звездами, которых раньше знала вся страна.

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Гайтана: после "Евровидения" выбрала семью, но не оставила музыку

Гайтана стала одной из самых узнаваемых украинских певиц 2000-х. Ее песни "Шаленій", "Самотня босса" и другие композиции звучали на радио, а в 2012 году артистка представила Украину на "Евровидении" с песней Be My Guest. В финале конкурса она заняла 15-е место.

Гайтана
Гайтана сосредоточилась на семье / Viva.ua

Со временем Гайтана стала реже появляться в медиапространстве. Певица объясняла, что ей хотелось отдохнуть от шоу-бизнеса и сосредоточиться на личной жизни. В 2016 году она вышла замуж за продюсера Алекса Смита, а в 2017-м родила дочь Николь.

Однако говорить о полном уходе со сцены было бы неправильно. В 2023 году Гайтана объявила о возвращении, а в апреле 2024-го представила альбом "Солнце в тебе", в который вошли десять композиций, выпущенных после 2014 года. Артистка продолжила заниматься музыкой, хотя ее публичная активность уже не такая интенсивная, как в период наибольшей популярности.

Lama: предпочла спокойную жизнь постоянному вниманию

Наталья Дзенькив, известная под псевдонимом Lama, прославилась благодаря мелодичным песням и узнаваемому голосу. Среди ее самых известных хитов - "Мені так треба", "Знаєш, як болить" и "Світло і тінь".

В какой-то момент певица стала значительно реже появляться на светских мероприятиях и в телевизионных проектах. Вместо постоянного присутствия в шоу-бизнесе она сосредоточилась на музыке и личной жизни.

Lama
Lama прославилась благодаря своим украиноязычным хитам / Скриншот YouTube

Lama не исчезла окончательно: она продолжает творческую деятельность, но не стремится постоянно находиться в центре внимания. В последние годы певица рассказывала о более спокойном образе жизни и отношениях с избранником, который значительно младше ее.

Ее имя по-прежнему ассоциируется с украинской поп-музыкой 2000-х, хотя сегодня певица появляется в информационном пространстве заметно реже.

Katya Chilly: необычный голос и возвращение на большую сцену

Катя Кондратенко, известная как Katya Chilly, с юных лет выделялась на украинской музыкальной сцене. Ее творческий стиль отличался сочетанием этнических мотивов, необычного вокала и экспериментального звучания.

Ранее Главред уже писал о том, куда пропала певица Katya Chilly.

В конце 1990-х и в 2000-х артистка привлекала внимание не только песнями, но и ярким сценическим образом. Позже она стала реже выступать и сосредоточилась на собственных музыкальных поисках.

Катя Chilli пропала с экранов
Катя Chilli пропала с экранов / Скриншот

В 2017 году Katya Chilly напомнила о себе широкой аудитории благодаря участию в шоу "Голос країни". Ее выступление произвело впечатление на тренеров, и к певице вновь возник интерес. В 2020 году она также пробовала пройти национальный отбор на "Евровидение", но не попала в финал.

Несмотря на отсутствие постоянных телевизионных появлений, артистка не отказалась от музыки.

Евгения Власова: почему певица отошла от шоу-бизнеса

В начале 2000-х Евгения Власова была одной из заметных украинских поп-исполнительниц. Ее песни звучали на радиостанциях, а клипы регулярно появлялись на музыкальных телеканалах.

Но активная карьера артистки сопровождалась серьезными проблемами со здоровьем. В 2017 году Власова перенесла тяжелое заболевание кишечника, после которого ей пришлось восстанавливаться. Впоследствии она стала реже появляться на публике и практически отошла от привычного формата шоу-бизнеса.

Евгения Власова
Евгения Власова продолжает преподавать вокал/ instagram.com/eygeniavlasova/

Власова периодически возвращалась в медиапространство и рассказывала о своем состоянии и жизненных переменах. При этом распространявшиеся ранее слухи об онкологическом заболевании певица опровергала: по ее словам, такого диагноза ей не ставили.

Сегодня Евгения не ведет столь активную публичную карьеру, как в период своих главных хитов. Ее история - напоминание о том, что исчезновение артиста из телевизионного эфира далеко не всегда означает потерю интереса к музыке: иногда на первый план выходят здоровье и личная жизнь.

Мария Яремчук: после "Евровидения" сделала паузу в карьере

Мария Яремчук стала известна широкой аудитории после участия в украинском музыкальном проекте "Голос країни". В 2014 году она представила Украину на "Евровидении" с песней Tick-Tock и заняла шестое место.

После конкурса певица продолжала выступать, однако постепенно стала реже появляться на сцене. Со временем Мария практически прекратила публичную музыкальную деятельность.

Мария Яремчук - новое фото
Мария Яремчук - не частый гость публичных мероприятий / фото: instagram.com, Мария Яремчук

В интервью артистка говорила о непростых отношениях с публичностью и страхе сцены. Позже она сосредоточилась на личной жизни и других проектах, не стремясь постоянно возвращаться в шоу-бизнес.

Ее уход особенно удивил поклонников: после успешного выступления на международном конкурсе казалось, что впереди у певицы долгая карьера. Но Яремчук выбрала другой темп жизни и не стала поддерживать популярность исключительно ради внимания публики.

Братья Борисенко: от "Фабрики звезд" к работе за кадром

Александр и Владимир Борисенко стали популярны благодаря украинской "Фабрике звезд". Братья быстро завоевали аудиторию, а их молодость, внешность и музыкальный дуэт сделали их заметными участниками шоу-бизнеса.

После проекта они продолжили выступать вместе. В 2016 году музыканты представили проект BRO Borisenko Brothers, однако вернуть прежний уровень популярности им не удалось.

Братья Борисенко
Братья Борисенко когда-то были очень популярные/ Facebook.com

Со временем братья стали заниматься другими направлениями. Александр рассказывал, что работает с видеомонтажом и дизайном. Владимир нашел себя в рекламной сфере и креативном копирайтинге. Музыка осталась частью их биографии, но перестала быть единственным способом заработка.

Вадим Олейник: почему после "ДиО.фильмы" не повторил прежний успех

Вадим Олейник прославился на "Фабрике звезд", где выступал вместе с Владимиром Дантесом. Их дуэт "ДиО.фильмы" выпускал песни, которые быстро становились популярными среди молодой аудитории.

В 2015 году Олейник покинул коллектив и начал сольную карьеру под именем OLEYNIK. Он выпускал новые композиции и клипы, но прежнего масштаба популярности добиться не смог.

Позже артист рассказывал, что отошел от шоу-бизнеса и начал осваивать профессию актера дубляжа. При этом он не поставил окончательную точку в творчестве.

Сейчас артист даже выпускает новые треки.

Вадим Олейник продолжает петь
Вадим Олейник продолжает петь / Фото Instagram/oleynikvadim

Асия Ахат: из украинской поп-сцены - к международной карьере

Асия Ахат прославилась как певица и скрипачка, сумевшая соединить академическое музыкальное образование с поп-музыкой. В конце 1990-х и в 2000-х ее имя часто появлялось в музыкальных новостях, а выступления отличались сочетанием скрипки, современной аранжировки и эффектного сценического образа.

Позже артистка сосредоточилась на международных проектах и несколько лет жила в США. В этот период она работала над музыкой и сотрудничала с зарубежными продюсерами, поэтому в украинском медиапространстве ее стали упоминать реже.

В 2026 году Ахат вернулась к активной работе в Украине. По данным СМИ, она вновь обосновалась в Киеве, готовит клипы и музыкальные премьеры, а также планирует концерты на родине.

Ассия Ахат поделилась секретами ухода за собой в 61 год
Ассия Ахат шикарно выглядит в свои 61 / Фото: instagram.com/ahhattassia

Таким образом, Асия Ахат не ушла из профессии - скорее, сместила акцент с постоянного присутствия в украинской светской хронике на собственные музыкальные проекты.

Виктория Смеюха: жизнь после распада "НеАнгелов"

Виктория Смеюха стала известна как одна из солисток группы "НеАнгелы", которая на протяжении многих лет пользовалась большой популярностью в Украине. Вместе со Славой Каминской она исполняла песни, ставшие узнаваемыми хитами коллектива.

В 2021 году группа распалась. После начала полномасштабной войны Смеюха уехала из Украины и практически перестала появляться в публичном пространстве. В отличие от бывшей коллеги, которая продолжает активно вести соцсети и иногда дает интервью, Виктория предпочла более закрытый образ жизни.

Вика Смеюха
Вика Смеюха якобы живет в Италии / instagram.com/vikanablack

В августе 2025 года стилист Иван Морозов, работавший с артистками, рассказал, что Смеюха живет в Италии и воспитывает маленького ребенка. По его словам, Каминская находится на испанском острове Тенерифе и время от времени приезжает в Украину.

При этом сведения о личной жизни Смеюхи в основном поступают от людей из ее окружения, а сама певица редко комментирует происходящее.

Мика Ньютон: жизнь в США и возвращение к украинской аудитории

Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, стала известна в Украине благодаря поп-хитам и участию в музыкальных проектах. В 2011 году певица представила страну на "Евровидении" с песней Angel и заняла четвертое место.

После конкурса артистка сосредоточилась на жизни и карьере в США. Она значительно реже появлялась в украинских медиа, чем в начале своей карьеры. Позже певица рассказывала о борьбе с онкологическим заболеванием, которое стало одним из самых тяжелых испытаний в ее жизни.

Мика Ньютон
Мика Ньютон проживала непростой период / instagram.com/mikanewton

В последние годы Ньютон вновь стала появляться в украинском информационном пространстве. В публикациях 2026 года сообщалось о ее возвращении к выступлениям для украинской аудитории после длительного перерыва.

Почему звезды уходят из шоу-бизнеса

У каждой из этих историй свои обстоятельства. Кто-то устал от постоянного внимания и выбрал семью, кому-то пришлось изменить планы из-за здоровья, а кто-то решил применить свои способности в другой профессии.

На судьбы украинских артистов повлияли и большие перемены в Украине. Полномасштабная война заставила многих переехать, пересмотреть приоритеты и по-новому выстроить карьеру. Для одних это означало временную паузу, для других - начало нового этапа за границей или возвращение к творчеству на украинском языке.

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