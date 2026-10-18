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Куда пропала Катя Chilly: "Голос країни", карьера и скандал

Алена Кюпели
18 октября 2026, 12:12
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В 2017 году Катя Chilly вернулась на телеэкраны, став участницей седьмого сезона шоу "Голос країни".
Куда делась Катя Chilli
Куда делась Катя Chilli / Коллаж Главред, фото katyachilly.bandcamp.com

Кратко:

  • Куда делась Катя Chilli
  • Чем она занята сейчас
  • Главные карьерные достижения певицы

В конце 1990-х украинская певица Катя Chilly стала одним из самых необычных явлений отечественной музыкальной сцены. Ее узнавали по сильному голосу, этническим мотивам и экспериментальному звучанию.

Однако на пике популярности артистка практически исчезла из телевизионного пространства, а ее возвращение в шоу "Голос країни" в 2017 году вновь заставило публику говорить о ней.

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Впоследствии певица участвовала в национальном отборе на "Евровидение", выпускала ранее не издававшуюся музыку и продолжала выступать, хотя и значительно реже, чем в начале карьеры. В конце 2024 года имя Кати Chilly снова оказалось в центре внимания из-за скандального заявления о ханукии на Майдане Независимости в Киеве.

Главред рассказывает, куда пропала певица, чем занималась после телепроекта и что известно о ее жизни сегодня.

Катя Chilly до "Голоса країни": как певица стала звездой 90-х

Настоящее имя артистки - Екатерина Кондратенко. Она родилась 12 июля 1978 года в Киеве и начала выступать еще в детстве. Впервые на телевидении будущая звезда появилась в восьмилетнем возрасте, исполнив песню "33 коровы" на концерте, посвященном детям Чернобыля.

В подростковом возрасте Катя увлеклась украинским фольклором, который впоследствии стал основой ее музыкального стиля. В 1996 году она начала выступать под псевдонимом Katya Chilly и быстро привлекла внимание слушателей необычным сочетанием народных мотивов, электроники и экспериментального вокала.

В том же году певица заявила о себе на фестивале "Червона рута". Ее творчество заметно отличалось от привычной поп-музыки того времени. Вместо стандартных эстрадных песен артистка предлагала собственное прочтение украинских музыкальных традиций, соединяя их с современным звучанием.

В 1998 году вышел ее альбом "Русалки in da House", который закрепил за ней репутацию одной из самых самобытных исполнительниц украинской сцены. Интерес к певице проявляли и за рубежом: она выступала на международных площадках, а в Великобритании участвовала в концертных проектах, связанных с BBC.

В начале 2000-х Катя Chilly продолжала экспериментировать с музыкой. Широкую известность получила ее песня "Понад хмарами", записанная вместе с Сашком Положинским. В 2006 году артистка выпустила альбом "Я - молодая".

Однако вслед за периодом активной карьеры наступила продолжительная пауза. Певица стала значительно реже появляться на телевидении, практически не выпускала новых альбомов и постепенно отошла от привычного формата шоу-бизнеса.

Почему Катя Chilly исчезла со сцены

Исчезновение певицы из массового медиапространства не означало, что она полностью отказалась от музыки. В этот период артистка продолжала заниматься творчеством, работала над новыми композициями и переосмысливала собственное звучание.

Одним из тяжелых эпизодов в ее биографии стала травма позвоночника. Во время одного из концертов Катя упала со сцены и получила повреждение, после которого ей потребовалось длительное восстановление. Позднее в публикациях о певице этот случай упоминался как одна из причин, повлиявших на ее карьеру.

Со временем артистка стала уделять больше внимания украинскому аутентичному пению и фольклорным традициям. Ее музыка постепенно отходила от электронного звучания, с которым она экспериментировала в начале карьеры.

При этом Катя Chilly не стремилась постоянно присутствовать в информационном поле. Она редко давала интервью и практически не рассказывала о личной жизни. В результате для широкой аудитории певица стала одной из тех артисток, о которых вспоминали прежде всего благодаря хитам прошлых лет.

Катя Chilly на "Голосе країни": почему ее возвращение стало сенсацией

В 2017 году Катя Chilly вернулась на телеэкраны, став участницей седьмого сезона шоу "Голос країни". Ее появление на слепых прослушиваниях оказалось одним из самых обсуждаемых моментов выпуска.

Певица исполнила композицию "Світлиця", сохранив характерную манеру исполнения и этническое звучание. Необычный вокал произвел впечатление на всех четырех тренеров проекта: их кресла развернулись к сцене, чтобы увидеть исполнительницу.

Для многих зрителей это стало неожиданностью. Часть аудитории помнила Катю Chilly по музыкальным экспериментам 1990-х, тогда как более молодые поклонники впервые познакомились с ее творчеством именно благодаря телепроекту.

В итоге артистка присоединилась к команде Тины Кароль. Участие в шоу вновь привлекло внимание к ее музыке и позволило певице напомнить о себе после продолжительного отсутствия на телевидении.

При этом победить в проекте ей не удалось. Катя Chilly выбыла перед финалом, а победителем седьмого сезона стал священник Александр Клименко. По итогам зрительского голосования за певицу отдали 7% голосов.

Однако сама артистка не воспринимала результат как поражение. В интервью после проекта она рассказывала, что не была полностью готова к интенсивному ритму телевизионного шоу, большому количеству людей и повышенному вниманию. При этом певица подчеркивала, что хочет продолжать выступать и делиться с публикой музыкой, над которой работала годами.

Возвращение в "Голос країни" не превратило Катю Chilly в постоянную героиню светской хроники, но вновь напомнило зрителям о ее таланте и необычном творческом пути.

Чем Катя Chilly занималась после "Голоса країни"

После участия в телевизионном проекте певица продолжила музыкальную карьеру, хотя ее появления на сцене оставались сравнительно редкими.

В 2020 году Катя Chilly попробовала свои силы в национальном отборе на "Евровидение". Для конкурса она подготовила песню "Піч" и выступила босиком, сохранив свой узнаваемый сценический образ. Артистка не вышла в финал отбора, однако ее выступление вновь привлекло внимание к экспериментальной украинской музыке.

Катя Чили и ее
Катя Чили и ее "Печь" / Скриншот

В последующие годы певица продолжала работать над собственным материалом и периодически выступала с проектом Katya Chilly Group 432Hz. Она также участвовала в отдельных музыкальных событиях и сотрудничала с другими исполнителями.

В январе 2024 года артистка выпустила альбом "Сон". Его особенность заключается в том, что представленные композиции были созданы еще в 1999–2002 годах, но долгое время оставались неизданными. Таким образом, релиз позволил слушателям познакомиться с материалом, который Катя Chilly записывала на более раннем этапе карьеры.

В ноябре 2024 года певица дала интервью KyivFM, в котором рассказала о личных изменениях. В частности, она призналась, что пережила кризисный период, коротко подстригла волосы и впервые за 22 года отказалась от некоторых прежних пищевых принципов: попробовала мясо и выпила вино.

Артистка объясняла эти перемены личной трансформацией, а не попыткой привлечь внимание публики. Однако обсуждение интервью вскоре вышло за рамки ее творческой деятельности и стало причиной нового конфликта.

Скандал с Катей Chilly: почему певицу обвинили в антисемитизме

В конце декабря 2024 года Катя Chilly оказалась в центре громкого общественного скандала после публикации о ханукии, установленной на Майдане Независимости в Киеве.

25 декабря в центре украинской столицы представители еврейской общины установили ханукию и провели церемонию зажигания свечей в честь праздника Ханука. Певица выступила против размещения этого символа на главной площади страны во время войны. В своем сообщении она заявила, что в центре украинского государства должен находиться символ украинского Рождества, а не символы других народов.

Катя Chilli пропала с экранов
Катя Chilli пропала с экранов / Скриншот

Публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи обвинили артистку в ксенофобии и антисемитизме, напомнив, что украинское общество состоит из представителей разных этнических групп и религиозных общин. Комментаторы также подчеркивали, что евреи, как и представители других народов Украины, участвуют в защите страны от российской агрессии.

В то же время нашлись и те, кто поддержал певицу, согласившись с ее призывом уделять больше внимания украинским национальным традициям и символам.

Катя Chilly не стала отказываться от своей позиции. В последующих публикациях она объясняла, что поднимает вопрос о защите украинской государственности и национальной идентичности, а также о сохранении собственных культурных традиций. Тем не менее ее аргументы не остановили критику.

Таким образом, артистка, известная прежде всего благодаря необычному вокалу и интересу к украинскому фольклору, оказалась в центре дискуссии о религиозном разнообразии, толерантности и месте национальных символов в публичном пространстве.

Где сейчас Катя Chilly и чем занимается певица

В последние годы Катя Chilly предпочитает вести непубличный образ жизни. Она редко появляется в телевизионных проектах, нечасто дает интервью и не стремится подробно рассказывать о повседневности в социальных сетях.

При этом говорить о полном уходе из музыки было бы неправильно. Певица продолжает заниматься творчеством, а ее проект Katya Chilly Group 432Hz время от времени выступает на концертах. Выпуск альбома "Сон" также показал, что артистка готова возвращаться к ранее созданному материалу и знакомить с ним новую аудиторию.

Куда делась Катя Чили
Куда делась Катя Чили / Скриншот

О планах Кати Chilly на дальнейшее развитие карьеры известно немного. Сама исполнительница не раскрывает подробностей личной жизни и не поддерживает постоянного присутствия в медиапространстве.

История певицы заметно отличается от пути многих артистов, которые стремятся регулярно появляться в телевизионных шоу и социальных сетях. Катя Chilly стала известной благодаря собственному музыкальному языку, затем надолго отошла от массовой сцены, вернулась в "Голосі країни" и продолжила творческий путь без прежней интенсивности публичной жизни.

Поклонники артистки надеятся, что певица не исчезла окончательно, а просто выбрала более закрытый формат жизни и работы. Сегодня ее имя вспоминают как в связи с музыкальным наследием 1990-х, так и из-за общественных дискуссий, в центре которых она оказалась в последние годы.

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О персоне: Катя Chilli

Катя Chilli - украинская певица, музыкант и композитор, выступающая под сценическим именем Катя Chilly. За время профессиональной карьеры выпустила четыре альбома, получивших значительное внимание прессы и публики.

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